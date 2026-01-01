Татьяна Навка

Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Фигурное катание
Загитова получила 1,282 млн рублей из федерального бюджета за участие в шоу Навки в Дубае
#Алина Загитова
Фигурное катание
Компания Татьяны Навки заявила о двух попытках неизвестных сорвать мюзикл на льду в Сочи
#Татьяна Навка
Фигурное катание
В декабре Загитова опять выступит в шоу Навки
#Алина Загитова
Фигурное катание
Навка госпитализирована из-за коронавируса. Сказала, что заразилась от Пескова
#Татьяна Навка
Все новости
Материалы
Зачем КХЛ проводит вынесенный матч в Дубае. Там уже три года анонсируют создание клуба, игру рекламирует даже Собчак
#КХЛ
Самый громкий номер «Ледникового периода» – про Холокост по фильму «Жизнь прекрасна»
#фигурное катание
🇧🇾 Раньше Навка каталась за Белоруссию. Ездила на две Олимпиады и любит до сих пор
1
#Татьяна Навка
1
В 2006-м Россия тоже взяла все европейское золото в фигурке, а потом наступил провал
#фигурное катание
«Нужно, чтобы она сама пришла и сказала: я хочу соревноваться, я хочу побеждать». Реакция на решение Загитовой
#Алина Загитова
Все материалы