Татьяна Навка

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Зачем КХЛ проводит вынесенный матч в Дубае. Там уже три года анонсируют создание клуба, игру рекламирует даже Собчак
#КХЛ
Самый громкий номер «Ледникового периода» – про Холокост по фильму «Жизнь прекрасна»
#фигурное катание
🇧🇾 Раньше Навка каталась за Белоруссию. Ездила на две Олимпиады и любит до сих пор
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#Татьяна Навка
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В 2006-м Россия тоже взяла все европейское золото в фигурке, а потом наступил провал
#фигурное катание
«Нужно, чтобы она сама пришла и сказала: я хочу соревноваться, я хочу побеждать». Реакция на решение Загитовой
#Алина Загитова