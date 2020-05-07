🇧🇾 Раньше Навка каталась за Белоруссию. Ездила на две Олимпиады и любит до сих пор

Навка в Белоруссии: две победы в чемпионате, смена партнера, поездки на Олимпиаду

Сейчас Татьяна Навка воспринимается как легенда русского фигурного катания и жена Дмитрия Пескова. За Россию в паре с Костомаровым она выигрывала золото на Олимпиаде в Турине, дважды побеждала на ЧМ и еще три раза была первой на чемпионате Европы. Но до этого у нее была отдельная карьера в Белоруссии.

Навка начинала в одиночном катании, но из-за роста позже перешла в танцы на льду. Она переехала из Днепропетровска в Москву, а потом вообще улетела на тренировки в США. На старте в танцах партнером Навки был Самвел Гезалян – именно с ним они выступали за сборную СССР. Когда страна распалась, Навка и Гезалян представляли на соревнованиях Белоруссию. Потому что пришлось выбирать.

Навка не понадобилась родной Украине из-за конкуренции, а в России уже заработала крепкую репутацию. «Как-то вот мы подумали, что есть еще возможность выступать за Беларусь, тем более что у меня оттуда много родственников и друзей. И эта страна, конечно, приняла меня с распростертыми объятиями. Но и мы Беларусь не подвели, были первым номером в стране. В общем, у меня прекрасные воспоминания», – говорила Навка.