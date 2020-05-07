🇧🇾 Раньше Навка каталась за Белоруссию. Ездила на две Олимпиады и любит до сих пор
Навка в Белоруссии: две победы в чемпионате, смена партнера, поездки на Олимпиаду
Сейчас Татьяна Навка воспринимается как легенда русского фигурного катания и жена Дмитрия Пескова. За Россию в паре с Костомаровым она выигрывала золото на Олимпиаде в Турине, дважды побеждала на ЧМ и еще три раза была первой на чемпионате Европы. Но до этого у нее была отдельная карьера в Белоруссии.
Навка начинала в одиночном катании, но из-за роста позже перешла в танцы на льду. Она переехала из Днепропетровска в Москву, а потом вообще улетела на тренировки в США. На старте в танцах партнером Навки был Самвел Гезалян – именно с ним они выступали за сборную СССР. Когда страна распалась, Навка и Гезалян представляли на соревнованиях Белоруссию. Потому что пришлось выбирать.
Навка не понадобилась родной Украине из-за конкуренции, а в России уже заработала крепкую репутацию. «Как-то вот мы подумали, что есть еще возможность выступать за Беларусь, тем более что у меня оттуда много родственников и друзей. И эта страна, конечно, приняла меня с распростертыми объятиями. Но и мы Беларусь не подвели, были первым номером в стране. В общем, у меня прекрасные воспоминания», – говорила Навка.
Когда Навка представляла Белоруссию, с результатами получалось не так мощно:
- Вместе с Самвелом Гезаляном ее лучшим достижением стало пятое место на чемпионате мира и четвертое в Европе.
- С тем же Гезаляном еще 18-летняя Навка участвовала в Олимпиаде-1994. Тогда они заняли там 11-е место.
- Следующий партнер Навки – Николай Морозов. Основные успехи с ним свелись к двум победам в чемпионате Белоруссии. С Олимпиадой все хуже – только 16-е место.
Именно после Олимпиады-1998 Навка перешла в пару к Роману Костомарову. Позже у них возникали проблемы и временные расходы, но к выступлениям за Белоруссию Навка уже не возвращалась. С момента ухода от Морозова она представляла Россию – взяла все основные медали и стала топ-спортсменкой. Морозова позже спрашивали даже о возможной женитьбе на Навке для выступлений за Белоруссию, но тот отнекивался – это слухи.
Навка восхищается Минском и обожает выступления с шоу
В декабре 2006 года Навка вернулась в Белоруссию уже как лидер фигурного катания. Тогда она впервые отметила, что белорусский этап сильно повлиял на развитие ее карьеры. Важно: тренировалась Навка не в Белоруссии, а в США. Поэтому саму Белоруссию воспринимала больше со стороны туриста. Зато всегда отмечала доброжелательность и честность у местных жителей.
Навка и президент Белоруссии Александр Лукашенко пересеклись во время финала ЧМ-2018. Тогда она публично напомнила об их дружеских взаимоотношениях и о своих олимпийских выступлениях за Белоруссию. В инстаграмном посте она поставила хэштег #урокбелорусскогоязыка и призвала всех называть страну Беларусь (тут мы объясняли, почему сами пишем по-другому).
Навка всегда считала Белоруссию родным домом и вспоминала теплое отношение от жителей Минска. Именно в Минске Илья Авербух впервые показал «Кармен» за пределами России. Навка исполняла главную роль и делилась впечатлениями: «Я люблю Беларусь. Здесь живут добрые, отзывчивые, гостеприимные люди. К сожалению, сейчас приезжаю сюда только на выступления. Времени на прогулки по Минску почти нет. Репетируем с утра до вечера».
В ноябре 2019-го Навка тепло анонсировала уже собственное шоу «Руслан и Людмила» все в том же Минске, куда они с Петром Чернышевым приехали на гастроли. «Мне особенно приятно привезти свое первое ледовое шоу именно к вам, так как часть моей профессиональной истории связана с вашей прекрасной страной. И у меня остались только теплые и приятные воспоминания о том времени», – писала Навка в инстаграме.
Там Навка тоже поучаствовала и исполнила роль Людмилы. В Белоруссии ледовый мюзикл зашел хорошо – вот несколько кадров из выступления.