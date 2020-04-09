мир
Поделиться:
Комментарии:
8
#мир

Мы запустили комментарии. Давайте вместе улучшим «Гол»: расскажите тут, что вам нравится, а что − совсем нет

09 апреля, 11:03

Проекту «Гол» − уже больше года. За это время мы выпустили тысячи материалов: от мелких постов на пару строк или в одну картинку − до больших текстов (лучшие из них собраны тут). Сайт состоит из трех простых частей: 

Лента. Это про почитать. Все материалы собраны там. Отдельно в ленте всегда закреплен блок событий − это что-то вроде коротких новостей, по которым можно быстро понять, как сейчас дела в мире. Вся навигация − по хештегам. Наверху ленты висят топ-теги: они показывают, что популярно у других читателей сегодня. 

Матч-центр. Мы отрезали от классического матч-центра все лишнее и оставили только популярные турниры и уютный дизайн. Заскакивайте смотреть результаты и календарь.

Моя команда. Подписывайтесь на любимые команды или игроков (пока только − про футбол): тексты, статистика, расписание. Так можно на одной странице читать и следить только за теми, кто вам интересен. 

Самое время получить обратную связь. Теперь на сайте есть комментарии: ругайте и хвалите нас везде. Давайте поговорим.

Как вам в целом «Гол»? Чего не хватает? Кто любимые авторы? О чем еще хотели бы регулярно читать? Навигация по сайту − норм или где-то доработать? Дизайн красивый? Где-нибудь бывают неудобные баги? У вас есть идеи для материалов, которые хочется предложить нам? 

Любые вопросы, пожелания, респекты и критику оставляйте в комментариях ниже. Мы обязательно на все ответим. 

Все фото: dpa, imago-images/global look press
Комментарии (8)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Asset Semenov
09 апреля, 19:55
Ребята, классно пишите! большой и глубокий поклон!
Показать ответы
ответить
Николай Живоглядов
09 апреля, 21:01
Пишите? Или пишете? Если первое, то постараемся 🙂
ответить
Полина
09 апреля, 18:38
Здравствуйте! Очень часто смотрю ваш сайт, всё очень нравится. Вы большие молодцы! А девушки у вас в редакции работают? :)
Показать ответы
ответить
Роман Абрамов
09 апреля, 20:32
Девушки нам иногда идеи для хороших текстов подсказывают
ответить
Константин Кужалевич
09 апреля, 16:46
Ребята, я ваш большой фанат! Контент прям очень по душе, спасибо за эту постоянную оригинальность в выборе материала! Из нового, что хотелось бы увидеть на сайте: картинки к новостям из рубрики "#События", разделение новостей на более общие рубрики (а не просто "Спартак", "Мир") - и хочется всё же видеть их на главной странице. В остальном всё круто, сайт выглядит просто и симпатично. Спасибо!
ответить
Ромарио Янковский
09 апреля, 13:43
Когда Вы научитесь правильно писать название такой страны как Беларусь?
Показать ответы
ответить
Роман Абрамов
09 апреля, 15:06
Привет. Мы много изучали этот вечный вопрос и в итоге решили, что пишем «Белоруссия». Потому что «Беларусь» – это нормы белорусского законодательства, белорусского языка и современных белорусских традиций. Для России более привычная и употребимая форма – это Белоруссия. Об этом говорят большинство филологов, лингвистов и «Грамота.ру», чьей экспертизе мы доверяем. Все споры о том, как правильно писать название чего-либо в другой стране,– часто условность. Финляндия по-фински «Суоми», но никогда не просит себя так называть. Дирк Кёйт в русскоязычной журналистике всю жизнь был то Кейтом,то Куойтом, то вообще Кяутом. Македония восемнадцать лет ругалась с Грецией, кому же из них принадлежит слово «Македония». Такие споры вряд ли имеют большой смысл, потому что для нормальных людей традиция написания на самом деле никак не связана с отношением к стране или персоне.
ответить
vladik12
09 апреля, 15:06
Ты имеешь что-то против "Песняров"?) "Молодость моя - Белоруссия".
ответить
Все теги
#мир