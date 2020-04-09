Мы запустили комментарии. Давайте вместе улучшим «Гол»: расскажите тут, что вам нравится, а что − совсем нет

Проекту «Гол» − уже больше года. За это время мы выпустили тысячи материалов: от мелких постов на пару строк или в одну картинку − до больших текстов (лучшие из них собраны тут). Сайт состоит из трех простых частей:



Лента. Это про почитать. Все материалы собраны там. Отдельно в ленте всегда закреплен блок событий − это что-то вроде коротких новостей, по которым можно быстро понять, как сейчас дела в мире. Вся навигация − по хештегам. Наверху ленты висят топ-теги: они показывают, что популярно у других читателей сегодня.

Матч-центр. Мы отрезали от классического матч-центра все лишнее и оставили только популярные турниры и уютный дизайн. Заскакивайте смотреть результаты и календарь.

Моя команда. Подписывайтесь на любимые команды или игроков (пока только − про футбол): тексты, статистика, расписание. Так можно на одной странице читать и следить только за теми, кто вам интересен.

Самое время получить обратную связь. Теперь на сайте есть комментарии: ругайте и хвалите нас везде. Давайте поговорим.

Как вам в целом «Гол»? Чего не хватает? Кто любимые авторы? О чем еще хотели бы регулярно читать? Навигация по сайту − норм или где-то доработать? Дизайн красивый? Где-нибудь бывают неудобные баги? У вас есть идеи для материалов, которые хочется предложить нам?

Любые вопросы, пожелания, респекты и критику оставляйте в комментариях ниже. Мы обязательно на все ответим.