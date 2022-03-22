мир
Кофе в России: закрылся Starbucks, проблемы из-за курса и логистики, но дефицита не предвидится
15 минут назад
Ситуация с кофе за последний месяц тоже поменялась, как и многое в России. Фиксируем основное.
Почему на кофе вырастет цена, и кто вообще ушел с рынка
- Starbucks Corporation закрыла свои кофейни в России. Она временно приостановила отгрузку продукции Starbucks в магазины.
- Финская компания Paulig уходит из России, но у нее есть кофеобжарочный завод в Тверской области.
- Cofix (израильская сеть) не покидает Россию: «Мы наших гостей не бросим в сложную минуту».
- Компания Nestle с 1 апреля увеличит стоимость кофе и кофейных напитков Nescafe до 40%.
- В кузбасских магазинах цена уже выросла цена в два раза.
- В Челябинске – 10-15%, цены на зерно – в пару раз.
В кофейнях свои трудности. «В чашке кофе цена сырья незначительна, главное — аренда места под кофейню, зарплата бариста и оборудование», – слова основателя одной из кофеен Олега Даутова.
Почему сложности с кофе могут возникнуть в России
В нашу страну кофе поставляют Бразилия, Колумбия, Вьетнам, Индия, Индонезия. Еще – Германия.
- Из-за падения курса рубля стало сложнее с импортом кофейных зерен.
- Появилась проблема с логистикой, так как кофейные зерна обычно завозятся морским путем через порты стран Европы.
- Растворимый кофе, главным образом, завозился из стран Европы, так что с ним могут возникать сложности, так как отгрузка товара ими приостановлена.
- Падение температуры в Бразилии повлияло на урожай, это еще раньше приводило к росту цены.
- У кофеен не может быть запасов, так как нельзя хранить большие объемы – у хорошего кофе небольшой срок хранения в обжаренном виде.
Будет ли дефицит кофе
Вряд ли. Основные страны-производители из Азии, Африки и Латинской Америки не присоединились к антироссийским санкциям. Но можно сделать кофейных зерен на несколько месяцев вперед – так будет вариант обезопасить себя от роста цены.
Но Россия все равно зависима от поставок. Кофе в ней не растет. Хотя раньше был такой эксперимент, но он провалился.
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