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#мир

Кофе в России: закрылся Starbucks, проблемы из-за курса и логистики, но дефицита не предвидится

15 минут назад

Скрин с «Кинопоиска»

Ситуация с кофе за последний месяц тоже поменялась, как и многое в России. Фиксируем основное.

Почему на кофе вырастет цена, и кто вообще ушел с рынка

  • Starbucks Corporation закрыла свои кофейни в России. Она временно приостановила отгрузку продукции Starbucks в магазины.
  • Финская компания Paulig уходит из России, но у нее есть кофеобжарочный завод в Тверской области.
  • Cofix (израильская сеть) не покидает Россию: «Мы наших гостей не бросим в сложную минуту».
  • Компания Nestle с 1 апреля увеличит стоимость кофе и кофейных напитков Nescafe до 40%.
  • В кузбасских магазинах цена уже выросла цена в два раза.
  • В Челябинске – 10-15%, цены на зерно – в пару раз.

В кофейнях свои трудности. «В чашке кофе цена сырья незначительна, главное — аренда места под кофейню, зарплата бариста и оборудование», – слова основателя одной из кофеен Олега Даутова.

dpa / Global Look Press

Почему сложности с кофе могут возникнуть в России

В нашу страну кофе поставляют Бразилия, Колумбия, Вьетнам, Индия, Индонезия. Еще – Германия.

  • Из-за падения курса рубля стало сложнее с импортом кофейных зерен.
  • Появилась проблема с логистикой, так как кофейные зерна обычно завозятся морским путем через порты стран Европы.
  • Растворимый кофе, главным образом, завозился из стран Европы, так что с ним могут возникать сложности, так как отгрузка товара ими приостановлена.
  • Падение температуры в Бразилии повлияло на урожай, это еще раньше приводило к росту цены.
  • У кофеен не может быть запасов, так как нельзя хранить большие объемы – у хорошего кофе небольшой срок хранения в обжаренном виде.

Будет ли дефицит кофе

Вряд ли. Основные страны-производители из Азии, Африки и Латинской Америки не присоединились к антироссийским санкциям. Но можно сделать кофейных зерен на несколько месяцев вперед – так будет вариант обезопасить себя от роста цены.

Но Россия все равно зависима от поставок. Кофе в ней не растет. Хотя раньше был такой эксперимент, но он провалился.

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