Кофе в России: закрылся Starbucks, проблемы из-за курса и логистики, но дефицита не предвидится

Ситуация с кофе за последний месяц тоже поменялась, как и многое в России. Фиксируем основное.

Почему на кофе вырастет цена, и кто вообще ушел с рынка

Starbucks Corporation закрыла свои кофейни в России. Она временно приостановила отгрузку продукции Starbucks в магазины.

Финская компания Paulig уходит из России, но у нее есть кофеобжарочный завод в Тверской области.

Cofix (израильская сеть) не покидает Россию: «Мы наших гостей не бросим в сложную минуту».

Компания Nestle с 1 апреля увеличит стоимость кофе и кофейных напитков Nescafe до 40%.

В кузбасских магазинах цена уже выросла цена в два раза.

В Челябинске – 10-15%, цены на зерно – в пару раз.

В кофейнях свои трудности. «В чашке кофе цена сырья незначительна, главное — аренда места под кофейню, зарплата бариста и оборудование», – слова основателя одной из кофеен Олега Даутова.