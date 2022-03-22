Что сейчас происходит с прокладками: почему растет ажиотаж, уходят ли бренды, как девушки жалуются на перекупщиков
В России возник серьезный спрос на средства для женской гигиены: купить не получалось, товары раскупались, а полки в магазинах не пополнялись.
Ситуация практически аналогичная той, что случилась с сахаром.
Как все выглядит в 20-х числах марта.
Цены на прокладки повышались, товаров становилось меньше
Компания Procter&Gamble подтвердила изменение стоимости на свои товары с 15 марта в среднем на 43%. Это касалось и прокладок с тампонами (Always, Discreet и Naturella, Tampax) – их цена стала выше на 33%. Компания объявляла о сокращении ассортимента товаров в России.
• Известно, что в Санкт-Петербурге выкупались самые дешевые и популярные наименования. Например, прокладки Bella, произведенные в России.
• В Перми товары были, но в одном из гипермаркетов отпускались не более двух пачек в руки.
• Есть и магазины, где женщины набирали по 20-30 пачек.
• В «Ашане» пачка Libresse вырастала по пути от полки до кассы почти в два раза. Цены менялись почти ежедневно.
Как объясняется высокий спрос
Минпромторг назвал это «вымыванием товара с полок, которое вызывается необоснованной, ажиотажной скупкой».
Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов уточнил, что есть и логистическая причина пустых полок: «В этих товарах есть импортная составляющая. Поэтому для того, чтобы перенаправить поставки и перенаправить закупки, требуется определенное время».
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А почему выросли цены
Называются несколько причин:
- Подорожание импортного сырья.
- Рост курса валют.
- Трудности с логистикой.
- Сокращение маркетинговых бюджетов производителей – это лишило скидок покупателей.
Будут ли сложности с продукцией
Как объяснил Евтухов, риска дефицита этих товаров в России нет – в торговых сетях запасов хватит на два-три месяца. Кроме того: «Запасов сырья и необходимых материалов у производителей — тоже от двух до трех месяцев».
В России работают более 15 предприятий по производству. Есть свои аналоги от брендов «Милана», Bliss и Bibi. Также не исключено, что появятся и новые торговые марки из Китая и Японии.
Что происходит вокруг массовой скупки прокладок
Появлялись разные истории о спекулянтах. На Озоне фигурировали даже четырезхначные суммы, с чем компания стала бороться – скрывала слишком завышенные цены. В твиттере даже появился скрин с ценой за 14 тысяч рублей.
На «Авито» появились тысячи предложений с завышенными ценами, их авторы – мужчины. Женщины придумали флешмоб – начали спрашивать у них причину продажи: что не так с прокладками, почему не подошли.