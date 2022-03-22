Что сейчас происходит с прокладками: почему растет ажиотаж, уходят ли бренды, как девушки жалуются на перекупщиков

Как все выглядит в 20-х числах марта.

Цены на прокладки повышались, товаров становилось меньше

Компания Procter&Gamble подтвердила изменение стоимости на свои товары с 15 марта в среднем на 43%. Это касалось и прокладок с тампонами (Always, Discreet и Naturella, Tampax) – их цена стала выше на 33%. Компания объявляла о сокращении ассортимента товаров в России.

• Известно, что в Санкт-Петербурге выкупались самые дешевые и популярные наименования. Например, прокладки Bella, произведенные в России.

• В Перми товары были, но в одном из гипермаркетов отпускались не более двух пачек в руки.

• Есть и магазины, где женщины набирали по 20-30 пачек.

• В «Ашане» пачка Libresse вырастала по пути от полки до кассы почти в два раза. Цены менялись почти ежедневно.