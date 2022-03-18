Что происходит с сахаром в магазинах: почему его все скупают и будут ли с ним проблемы
Ажиотаж вокруг покупки сахара – частые новости конца зимы и начала весны 2022 года.
Каким в России был спрос на сахар: дорожал сильнее всех
• 21 февраля: производители сахара зафиксируют свои цены до 31 июля на уровне 47 рублей за килограмм – об этом сообщил Минсельхоз.
• 3 марта было подписано постановление о возможности продажи сахара из госфонда при сильном росте цен.
• За первую неделю марта сахар подорожал сильнее всех продуктов – на 3,3% по данным Росстата. Он же – первый и по подорожанию с начала года (6,79%). Следующая неделя – плюс 12,8%.
• 10 марта ФАС сообщила, что в России ажиотажный спрос на сахар. Власти Татарстана в тот же день сделали его резерв. Также 10 марта таможенная подкомиссия запретила экспорт сахара из России. Поставки в ЕАЭС возможны только по разрешению Минсельхоза.
• Через несколько дней стало известно, что «Магнит» увеличил объемы фасовки сахара: спрос теперь до 107 тонн в день – это в 24 раза больше, чем неделю назад.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил ажиотаж по скупке сахара с началом пандемии коронавируса весной 2020 года и большим спросом на гречку.
Что с ним происходит в регионах: черный ход и даже драка
• В Ставропольском крае поступило дополнительно 30 тонн сахара. Глава комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию региона Денис Полюбин считает, что дефицит создают сами жители, раскупая впрок и не думая о сроках хранения.
• В Москве в некоторых торговых точках дают не больше 5-10 кг в одни руки.
• В Челябинске купить тоже можно было не больше 5 кг в определенных магазинах.
• Во Владивостоке некоторые супермаркеты не продают больше 2 кг сахара в один руки.
• В Волгограде сахар пропал из сетевых магазинов, люди даже предлагают вводить талоны.
• В Кемеровской области цена выросла до 150 рублей за килограмм – ФАС проверяет.
• В Северодвинске из-за сахара люди даже подрались – началось с обычного замечания о покупке пяти пачек.
• В Нижнем Новгороде сахар вообще передавали с черного хода: уборщики покупали сахар, складировали его и вывозили. Позже на сайтах было много объявлений о продаже.
Почему скупается именно сахар: вложение денег, перепродажа, заготовки
Как минимум четыре пункта вполне ясны:
- Люди делают покупки впрок, если ажиотаж будет слишком высоким.
- Люди вкладывают деньги в товар, боясь их обесценивания.
- Сахар им нужен для заготовок ягод и фруктов или приготовления крепких напитков в домашних условиях.
- Сахар скупают спекулянты для выгодной перепродажи.
Пустые полки в магазинах необязательно говорят о том, что сахара больше нет – в момент повышенного спроса его просто могут не успеть выставить.
Что будет с сахаром дальше: дефицита быть не должно
По мнению аналитика по товарным рынкам Оксаны Лукичевой, сахарная отрасль переживает непростые времена, а причине незаполненных полок в том, что логистика продуктовых сетей не справляется с нагрузкой.
17 марта Минпромторг заявил, что запасов сахара в России предостаточно, уже даже есть сокращение спроса.
Днем позже министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сказал, что Минсельхоз рассчитывает на хороший урожай сахарной свеклы, так как посевные площади под сахар в стране будут расширены. Он добавил, что бояться дефицита не стоит.