Что происходит с сахаром в магазинах: почему его все скупают и будут ли с ним проблемы

Ажиотаж вокруг покупки сахара – частые новости конца зимы и начала весны 2022 года.

Каким в России был спрос на сахар: дорожал сильнее всех

• 21 февраля: производители сахара зафиксируют свои цены до 31 июля на уровне 47 рублей за килограмм – об этом сообщил Минсельхоз.

• 3 марта было подписано постановление о возможности продажи сахара из госфонда при сильном росте цен.

• За первую неделю марта сахар подорожал сильнее всех продуктов – на 3,3% по данным Росстата. Он же – первый и по подорожанию с начала года (6,79%). Следующая неделя – плюс 12,8%.