Какие продукты пропадут из магазинов и супермаркетов в России

Nestle

Шоколадные и кондитерские изделия: KitKat, Nuts, Nesquik, «Россия – щедрая душа», «БонПари», «Комильфо»

Готовые завтраки Fitness, Kosmostars, Cini Minis

Каши «Быстров»

Бульонные кубики Maggi

Минеральная вода San Pellegrino, Vittel, Perier, Acqua Panna.

Nestle отказывается развивать маркетинг в России и вкладывать деньги в новые проекты. Но на производстве и поставке товаров это пока не скажется.

Mars

Шоколадные и кондитерские изделия: M&M's, Snickers, Mars, Dove, Milky Way, Skittles, Twix, Bounty, «Коркунов»

Еда для домашних животных: Pedigree, Whiskas, Kitekat, Chappi, Sheba, Cesar, Perfect Fit, Royal Canin.

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Компания с одним из самых крупных представительств в России (по данным Йельского университета, Mars инвестировал в российские проекты больше $2 млрд) пока никак не комментировала возможный уход и остановку производства.