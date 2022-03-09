Какие продукты пропадут из магазинов и супермаркетов в России
Coca-Cola
- Напитки Coca-Cola, Fanta, Schweppes, Sprite
- Вода Bon Aqua
- Чай Fuze Tea
- Соки «Добрый», Rich, «Моя Семья», Pulpy
- Энергетики Burn, Black Monster.
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The Coca-Cola Company объявила, что временно приостановила работу в России. Именно это компания подчеркивает – она следит за ситуацией и готова вернуться. И, вероятно, речь не идет о полной остановке производства в России. РБК подчеркивает, что объявление делал офис Coca-Cola, который отвечает за маркетинг. Медиа Baza тоже пишет о прекращении маркетинговой и инвестиционной деятельности. Заводы по производству пока работают.
PepsiCo
- Напитки Pepsi, 7Up, Mirinda, Mountain Dew,
- Вода Aqua Minerale
- Чай Lipton
- Квас «Русский дар»
- Соки «Любимый», «Я», «Фруктовый сад», J7
- Энергетики Adrenaline Rush, Drive
- Детское питание «Агуша», «Чудо детки»
- Чипсы и снэки: Lay’s, Cheetos, Doritos, «Хрусteam»
- Молочная продукция: «Домик в деревне», «Веселый молочник», «Чудо», «Кубанская буренка», «Мажитэль», «Имунеле», BioMax, сыр «Ламбер».
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В отличие от Coca-Cola, PepsiCo подтверждает, что не будет продавать свои товары в России. Исключения будут только для товаров первой необходимости (молочные продукты, детское питание).
Danone
- Молочная продукция: Actimel, Danone, «Активиа», «Даниссимо», «Простоквашино»
- Детское питание: «Растишка», «Смешарики», «Тема».
Компания остановит в России инвестиционные проекты, но продолжит выпускать молочную продукцию и детское питание.
Nestle
- Шоколадные и кондитерские изделия: KitKat, Nuts, Nesquik, «Россия – щедрая душа», «БонПари», «Комильфо»
- Готовые завтраки Fitness, Kosmostars, Cini Minis
- Каши «Быстров»
- Бульонные кубики Maggi
- Минеральная вода San Pellegrino, Vittel, Perier, Acqua Panna.
Nestle отказывается развивать маркетинг в России и вкладывать деньги в новые проекты. Но на производстве и поставке товаров это пока не скажется.
Mars
- Шоколадные и кондитерские изделия: M&M's, Snickers, Mars, Dove, Milky Way, Skittles, Twix, Bounty, «Коркунов»
- Еда для домашних животных: Pedigree, Whiskas, Kitekat, Chappi, Sheba, Cesar, Perfect Fit, Royal Canin.
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Компания с одним из самых крупных представительств в России (по данным Йельского университета, Mars инвестировал в российские проекты больше $2 млрд) пока никак не комментировала возможный уход и остановку производства.
Heineken
Heineken приостановит производство и реализацию пива под своим брендом, но российские заводы смогут делать пиво под местными брендами.
Yum! Brands
- Рестораны: KFC, Pizza Hut
Компания закроет все заведения Pizza Hut и временно закроет 70 ресторанов KFC.
McDonald's
Временно остановят работу 850 торговых точек, где работают 62 тысячи сотрудников. Им продолжат платить зарплату (но как долго – неизвестно).
Starbucks
Остановлена деятельность всех 130 кофеен в России, но компания окажет поддержку 2000 сотрудников.
Свалите навсегда, производители отравы!
сделали уже своё дело.. поздно опомнились.....отраву приняди уже на грудь и стар и млад попробовал химические еатлетки
Я только ЗА!!! У нас самые лучшие продукты и уход этого дерьма с Российского рынка , только сбережет здоровье россиянам!
За соки и шоколад обидно как то :(
Слава Богу... давно пора убрать из России эти фирмы и товары
И СЛАВА БОГУ, МЕНШЕ БУДЕТЕ ЕСТЬ ТАКИЕ ХИМИИ, ГЛЯДИШЬ И ЗДОРОВЬЯ В ПОРЯДКЕ И ДЕНЕГ С ЭКОНОМИТЬ МОЖНО НА ПОЛЕЗНОЕ ТРАТИТЬ !!!