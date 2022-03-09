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мир
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#мир

Какие продукты пропадут из магазинов и супермаркетов в России

09 марта, 18:38

Coca-Cola

  • Напитки Coca-Cola, Fanta, Schweppes, Sprite
  • Вода Bon Aqua
  • Чай Fuze Tea
  • Соки «Добрый», Rich, «Моя Семья», Pulpy
  • Энергетики Burn, Black Monster.

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The Coca-Cola Company объявила, что временно приостановила работу в России. Именно это компания подчеркивает – она следит за ситуацией и готова вернуться. И, вероятно, речь не идет о полной остановке производства в России. РБК подчеркивает, что объявление делал офис Coca-Cola, который отвечает за маркетинг. Медиа Baza тоже пишет о прекращении маркетинговой и инвестиционной деятельности. Заводы по производству пока работают.

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PepsiCo

  • Напитки Pepsi, 7Up, Mirinda, Mountain Dew,
  • Вода Aqua Minerale
  • Чай Lipton
  • Квас «Русский дар»
  • Соки «Любимый», «Я», «Фруктовый сад», J7
  • Энергетики Adrenaline Rush, Drive
  • Детское питание «Агуша», «Чудо детки»
  • Чипсы и снэки: Lay’s, Cheetos, Doritos, «Хрусteam»
  • Молочная продукция: «Домик в деревне», «Веселый молочник», «Чудо», «Кубанская буренка», «Мажитэль», «Имунеле», BioMax, сыр «Ламбер».

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В отличие от Coca-Cola, PepsiCo подтверждает, что не будет продавать свои товары в России. Исключения будут только для товаров первой необходимости (молочные продукты, детское питание).

Danone

  • Молочная продукция: Actimel, Danone, «Активиа», «Даниссимо», «Простоквашино»
  • Детское питание: «Растишка», «Смешарики», «Тема».

Компания остановит в России инвестиционные проекты, но продолжит выпускать молочную продукцию и детское питание.

Nestle

  • Шоколадные и кондитерские изделия: KitKat, Nuts, Nesquik, «Россия – щедрая душа», «БонПари», «Комильфо»
  • Готовые завтраки Fitness, Kosmostars, Cini Minis
  • Каши «Быстров»
  • Бульонные кубики Maggi
  • Минеральная вода San Pellegrino, Vittel, Perier, Acqua Panna.

Nestle отказывается развивать маркетинг в России и вкладывать деньги в новые проекты. Но на производстве и поставке товаров это пока не скажется.

Mars

  • Шоколадные и кондитерские изделия: M&M's, Snickers, Mars, Dove, Milky Way, Skittles, Twix, Bounty, «Коркунов»
  • Еда для домашних животных: Pedigree, Whiskas, Kitekat, Chappi, Sheba, Cesar, Perfect Fit, Royal Canin.

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Компания с одним из самых крупных представительств в России (по данным Йельского университета, Mars инвестировал в российские проекты больше $2 млрд) пока никак не комментировала возможный уход и остановку производства. 

Heineken

Heineken приостановит производство и реализацию пива под своим брендом, но российские заводы смогут делать пиво под местными брендами.

Yum! Brands

  • Рестораны: KFC, Pizza Hut

Компания закроет все заведения Pizza Hut и временно закроет 70 ресторанов KFC. 

McDonald's

Временно остановят работу 850 торговых точек, где работают 62 тысячи сотрудников. Им продолжат платить зарплату (но как долго – неизвестно).

Starbucks

Остановлена деятельность всех 130 кофеен в России, но компания окажет поддержку 2000 сотрудников. 

Все фото: Xinhua, imago stock&people, dpa / global look press
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Комментарии (8)
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Не Ваше-Дело
11 марта, 14:51

Свалите навсегда, производители отравы!

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Таня Астафьева
12 марта, 21:49
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Булат Кашаев
11 марта, 23:50

сделали уже своё дело.. поздно опомнились.....отраву приняди уже на грудь и стар и млад попробовал химические еатлетки

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Ирина Пронина
12 марта, 11:51

Я только ЗА!!! У нас самые лучшие продукты и уход этого дерьма с Российского рынка , только сбережет здоровье россиянам!

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Таня Астафьева
12 марта, 21:47
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Amelie Ross
12 марта, 22:04

За соки и шоколад обидно как то :(

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Antichubays 777
13 марта, 07:45

Слава Богу... давно пора убрать из России эти фирмы и товары

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Suri Mendes
вчера, 21:56

И СЛАВА БОГУ, МЕНШЕ БУДЕТЕ ЕСТЬ ТАКИЕ ХИМИИ, ГЛЯДИШЬ И ЗДОРОВЬЯ В ПОРЯДКЕ И ДЕНЕГ С ЭКОНОМИТЬ МОЖНО НА ПОЛЕЗНОЕ ТРАТИТЬ !!!

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