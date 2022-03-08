Закроется ли Spotify в России: уже случился массовый сбой, недоступна покупка подписки

Что произошло с сервисом Spotify 8 марта

Вечером 8 марта у пользователей из России возникли проблемы со входом в музыкальный сервис Spotify. Позже оказалось, что Spotify массово сбоит вообще по всему миру. Компания написала: «Что-то не так, мы разбираемся. Спасибо за ваши сообщения!» В другом ответе Spotify утверждал, что разработчики надеются исправить все в ближайшее время.

Проблемы возникли и на сайте Spotify. При заходе в различные разделы там указывалось: «Что-то пошло не так. Обновите страницу или зайдите позже». Массовый сбой случился не только у Spotify: DTF заметил такой же у Discord. Сообщения о проблемах зафиксировал и сервис Downdetector. На работу Spotify пожаловались более 70 тысяч пользователей.

Так все выглядело на графике: