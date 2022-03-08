Закроется ли Spotify в России: уже случился массовый сбой, недоступна покупка подписки
Что произошло с сервисом Spotify 8 марта
Вечером 8 марта у пользователей из России возникли проблемы со входом в музыкальный сервис Spotify. Позже оказалось, что Spotify массово сбоит вообще по всему миру. Компания написала: «Что-то не так, мы разбираемся. Спасибо за ваши сообщения!» В другом ответе Spotify утверждал, что разработчики надеются исправить все в ближайшее время.
Проблемы возникли и на сайте Spotify. При заходе в различные разделы там указывалось: «Что-то пошло не так. Обновите страницу или зайдите позже». Массовый сбой случился не только у Spotify: DTF заметил такой же у Discord. Сообщения о проблемах зафиксировал и сервис Downdetector. На работу Spotify пожаловались более 70 тысяч пользователей.
Так все выглядело на графике:
На происходящее сразу отреагировали иностранные СМИ. Independent подчеркивал, что некоторые пользователи не могут воспроизводить музыку. Других выкинуло из аккаунтов – не получалось даже просто войти в приложение. Spotify отвечает на запрос о входе, что неправильно введен логин или пароль. По соцсетям распространялся хэштег #spotifyisdown.
Позже Spotify снова заработал. Ранее подобных глобальных сбоев у сервиса не возникало. Зато был вот такой скандал:
Уйдет ли Spotify из России
Spotify заработал в России летом 2020 года. До весны 2022-го все шло без проблем, но сейчас Spotify ограничивает работу в России. 3 марта Variety писал о закрытии русского офиса Spotify. В том же материале была цитата представителя компании: «Мы считаем крайне важным попытаться сохранить работоспособность нашего сервиса в России».
Некоторые ограничения для пользователей все-таки есть. Для покупки в России больше недоступен Spotify Premium. Подробное объяснение есть на сайте Spotify. Главное: все это связано с другими ограничениями. Visa и Mastercard уходят из России, поэтому у Spotify возникнут проблемы с обработкой платежей. Поэтому Spotify пока ограничивает оплату подписок.
Рынок в России много значит для Spotify. Запуск в стране стал для сервиса рекордным. В отчете для инвесторов указывалось без конкретных цифр: «В России случился наш самый успешный выход на новый рынок». Premium-подписка давала возможность для скачивания музыки и прослушивания офлайн без рекламы. Теперь так делать больше нельзя.
Сейчас в России по-прежнему можно скачать сам Spotify: на официальном сайте есть приложение даже для Windows. Приложение Spotify все еще доступно и в Google Play. До этого сбоя пользователи из России продолжали слушать музыку. Если же Spotify будет недоступен в России, то плейлисты оттуда можно заранее перенести в другое место. Об этой возможности писал РБК.