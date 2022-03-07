Будет ли вайбер заблокирован в России

Есть ли вероятность, что и вайбер заблокируют? Вайбер сам не уйдет из России?

Роскомнадзор и другие госорганы России пока не высказывались о возможной блокировке вайбера.

Сам вайбер заявляет, что сейчас блокирует рекламу на территории России и Украины: «Мы хотим гарантировать, что в это время никто не получит прибыль от активности в нашем приложении».

Но вайбер не собирается уходить из России: «Блокирование нашего сервиса в России или любой другой стране нанесет вред народу Украины, препятствуя свободному, частному и безопасному общению».

Больше того: 24 февраля Роскомнадзор объявил, что вайбер открывает в России свое представительство. Это случилось после того, как вайбер исполнил закон «о приземлении». Этот закон обязывает крупные IT-компании открывать представительства в России и регистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора.

Вайбером владеет японская компания Rakuten. Япония стала одной из первых стран, кто ввел против России санкции. Также Россия включила в Японию в список «недружественных стран». Но на положении вайбера в России это пока не сказывается.