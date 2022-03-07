Будет ли вайбер заблокирован в России
Вайбер – второй по популярности мессенджер в России. По данным опроса ВЦИОМ, им пользуются 26% россиян – это намного меньше, чем у вотсапа (73%), но больше, чем у телеграма (18%). Вайбер установлен на 62% смартфонах пользователей из России.
В России сейчас заблокированы фейсбук и твиттер. Много слухов и опасений насчет других соцсетей и мессенджеров.
Есть ли вероятность, что и вайбер заблокируют? Вайбер сам не уйдет из России?
Роскомнадзор и другие госорганы России пока не высказывались о возможной блокировке вайбера.
Сам вайбер заявляет, что сейчас блокирует рекламу на территории России и Украины: «Мы хотим гарантировать, что в это время никто не получит прибыль от активности в нашем приложении».
Но вайбер не собирается уходить из России: «Блокирование нашего сервиса в России или любой другой стране нанесет вред народу Украины, препятствуя свободному, частному и безопасному общению».
Больше того: 24 февраля Роскомнадзор объявил, что вайбер открывает в России свое представительство. Это случилось после того, как вайбер исполнил закон «о приземлении». Этот закон обязывает крупные IT-компании открывать представительства в России и регистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора.
Вайбером владеет японская компания Rakuten. Япония стала одной из первых стран, кто ввел против России санкции. Также Россия включила в Японию в список «недружественных стран». Но на положении вайбера в России это пока не сказывается.
Блокировался ли вайбер в России раньше? Какие у него отношения с российским законом?
Слухи о запрете вайбера появлялись в 2018 году на фоне блокировки телеграма. Тогда глава Минкомсвязи Николай Никифоров не исключил, что вайбер тоже попадет под блокировку. Но скоро представитель Роскомнадзора опроверг такие планы, сказав, что оснований для блокирования вайбера нет.
Еще в 2018 году вайбер писал, что по неизвестным причинам мессенджер перестал работать на территории европейской России. Вайбер подчеркивал, что это не прямая блокировка. Вероятно, тогда проблемы с доступом к вайберу были связаны с массовым блокированием IP-адресов других сервисов и компаний: гугла, вотсапа, Amazon.
Гендиректор Viber Джамел Агауа в 2021 в интервью государственному агентству ТАСС рассказывал, что после разблокировки телеграма в 2020 году их мессенджер не потерял в популярности. И вайбер помогает России блокировать незаконный контент: мессенджер за 2021 год заблокировал в России 9146 аккаунтов, которые занимались мошенничеством.