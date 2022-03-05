Будет ли вотсап заблокирован в России
11 марта Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование. Оно содержит ограничение доступа к инстаграму и признание компании Meta экстремистской организацией, чья деятельность в РФ должна быть запрещена.
Текст ниже написан 5 марта.
Как вотсап связан с фейсбуком
Напрямую. В феврале-2014 фейсбук приобрел его за 19 млрд долларов. BuzzFeed тогда писал, что Марк Цукерберг лично следил за развитием мессенджера и всерьез задумался, когда: а) Понял, что стандартный мессенджер фейсбука сильно проигрывает; б) Понял, что вотсап с каждым годом улучшает статистику и не падает в популярности.
Для сравнения. Число сообщений, отправленных в 2013-м за один день в востапе, доходило до отметки в 8,2 млрд. У фейсбука – 3,5. Цукерберг, комментировавший сделку, говорил: «Я думаю, тут не нужно слов. Своими действиями мы подкрепили интерес к сервису и его растущий успех. Думаю, это удачная сделка абсолютно для всех. Мы рады приветствовать вотсап в нашей семье».
А были ли раньше проблемы у вотсапа
Да, были – в мире их была масса. В России тоже были, но не так много. Вот такие события были за последний год:
- В июле прошлого года Роскомнадзор попросил твиттер, фейсбук и вотсап подтвердить локализацию данных российских пользователей на территории страны. Компании эти данные не предоставили. В отношении востапа был составлен административный протокол.
- Август-2021. Вотсап по тому же делу получил штраф в 4 млн рублей. Это был первый штраф, который мессенджер получил в России.
- В декабре были угрозы блокировки по «закону о приземлении» в адрес фейсбука, твиттера и востапа. Он касается иностранных IT-компаний и обязывает их открывать представительства в России и регистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Закон вступил в силу с 1 января 2022 года, но Meta проигнорировала требования. Изначально были разговоры о замедлении и блокировки в случае неповиновения указаниям. Но вотсап не подвергался никаким санкциям, поскольку Meta зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора в феврале.
Что сейчас
На данный момент из трех сервисов Meta у двух есть проблемы:
- Фейсбук – полная блокировка сервиса.
- Инстаграм – доступ ограничен.
Что касается вотсапа, то пока что работает в штатном режиме. «Мессенджер WhatsApp меры трогать не будут. Так как это средство коммуникации, а не источник размещения», – подтвердил РИА источник в правоохранительных органах.
Сервис DownDetector пишет, что сбоев за последнее время не было. Вот график за последние 24 часа (текст написан 5 марта). Тот же сайт показывает, что самые частые проблемы с вотсапом у пользователей связаны только со стабильностью интернета.
Хорошая новость для всех пользователей вотсапа. Пока что о возможной блокировке не высказывались ни представители компании, ни Роскомнадзор.