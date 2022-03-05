Будет ли вотсап заблокирован в России

Как вотсап связан с фейсбуком

Напрямую. В феврале-2014 фейсбук приобрел его за 19 млрд долларов. BuzzFeed тогда писал, что Марк Цукерберг лично следил за развитием мессенджера и всерьез задумался, когда: а) Понял, что стандартный мессенджер фейсбука сильно проигрывает; б) Понял, что вотсап с каждым годом улучшает статистику и не падает в популярности.

Для сравнения. Число сообщений, отправленных в 2013-м за один день в востапе, доходило до отметки в 8,2 млрд. У фейсбука – 3,5. Цукерберг, комментировавший сделку, говорил: «Я думаю, тут не нужно слов. Своими действиями мы подкрепили интерес к сервису и его растущий успех. Думаю, это удачная сделка абсолютно для всех. Мы рады приветствовать вотсап в нашей семье».

А были ли раньше проблемы у вотсапа

Да, были – в мире их была масса. В России тоже были, но не так много. Вот такие события были за последний год: