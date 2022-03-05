Может ли Apple заблокировать айфоны: возможно ли такое, бывало ли раньше, надо ли бояться обновлений
Apple и последние новости, связанные с Россией:
- Отменены поставки всей продукции на территорию России.
- Закрыты все официальные магазины в стране.
- Apple Pay не работает для некоторых банков, попавших под санкции.
- Компания ограничила ремонт техники в сервисных центрах.
- Удалила некоторые приложения из App Store.
В связи с этим у многих пользователей возникает вопрос: может ли компания заблокировать айфоны?
Говорила ли что-нибудь Apple об этом?
Нет, компания ничего не заявляла на эту тему. Не было заявлений ни из головного офиса в США, ни от официальных дистрибьюторов в России. Плюс санкции США не обязывали местные технологические компании блокировать свои устройства на территории России.
Можно ли сейчас обновлять айфон?
После вышедших новостей про ограничения со стороны Apple появился слух, что компания может заблокировать айфоны с новым обновлением. Простым языком: нельзя обновлять девайс, если ты хочешь им пользовать дальше. Но это не правда. Информацию назвал фейком заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин: «Российский офис Apple, по моим данным, не подтверждают какие-то алармистские решения, которые распространялись вчера в сети».
А может ли Apple заблокировать телефоны?
Только в некоторых случаях.
Первый – если устройство участвует в презентации, либо находится на стеллаже магазина. При этих обстоятельствах оно может выполнять только ряд функций – это сделано для того, чтобы люди не смогли пользоваться им после кражи из магазина.
Второй – если телефон будет утерян без возможности возврата (например, если на нем не включена функция поиска), либо украден. Но эта функция установлена в устройствах еще с 2013 года. То есть айфон можно стереть (занести в черный список), если владелец потеряет к нему доступ. В этом случае активация невозможна, даже если злоумышленник поставить свою SIM-карту.
При этом делает это не Apple, а сам пользователь – через оператора мобильной связи.
Случалось ли такое, чтобы Apple блокировала сама айфоны отдельных людей?
Целенаправленно – нет. Тем более у пользователей огромной страны. Но были и отдельные случаи. В 2010-м компания через удаленный доступ заблокировала прототип iPhone 4, когда инженер Apple забыл его на барной стойке. Так компания обезопасила себя от выкупов или шантажа в плане сливов информации в интернет.
Глава Apple Тим Кук в 2017 году говорил: «Я не буду раскрывать вам подробности работы кода iOs. Но мы не стремимся к тому, чтобы управлять девайсами пользователей. Apple не будет просто так блокировать телефоны. Мы уважаем личную жизнь каждого нашего пользователя».