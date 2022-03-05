Может ли Apple заблокировать айфоны: возможно ли такое, бывало ли раньше, надо ли бояться обновлений

А может ли Apple заблокировать телефоны?

Только в некоторых случаях.

Первый – если устройство участвует в презентации, либо находится на стеллаже магазина. При этих обстоятельствах оно может выполнять только ряд функций – это сделано для того, чтобы люди не смогли пользоваться им после кражи из магазина.

Второй – если телефон будет утерян без возможности возврата (например, если на нем не включена функция поиска), либо украден. Но эта функция установлена в устройствах еще с 2013 года. То есть айфон можно стереть (занести в черный список), если владелец потеряет к нему доступ. В этом случае активация невозможна, даже если злоумышленник поставить свою SIM-карту.

При этом делает это не Apple, а сам пользователь – через оператора мобильной связи.