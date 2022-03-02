Все про Apple в России после санкций: закрытые магазины, проблемы с Apple Pay, рост цен на айфоны
1 марта Apple прекратила поставки продукции в Россию. 2 марта магазины re:Store (официальный магазин Apple) закрылись по всей России. Что касается интернет-магазинов, то там тоже нельзя купить технику компании.
Можно ли вообще купить технику Apple в России?
Так выглядит страница онлайн-магазина на официальном сайте Apple.
Что известно про официальные магазины?
Так выглядят страница с iPhone Pro Max на сайте re:Store.
Что касается другой продукции на сайте re:Store, то часть помечена маркером «Нет в наличии в вашем городе». Другая – «Скоро в продаже».
Что известно про ресселлеров?
У ресселлеров все же можно купить iPhone 13, но не у всех. Например, такая картина на странице сайта «Мвидео»:
На сайте «Связного» написано, что товар отсутствует.
Магазин «Технопарк». Модель 128 ГБ стоит почти 99 тысяч, на 256 ГБ – почти 120.
Интернет-магазин «МТС». Модель на 128 ГБ стоит 165 тысяч, на 256 ГБ – 180 тысяч.
Пока от Apple не было заявлений относительно предзаказов – получат ли раннее оформленную продукцию покупателю или им вернут деньги.
Будет ли компания отключать продукцию на территории России? Кажется, пока нет. Во всяком случае это не подтвердил российский офис Apple.
Что происходит с Apple Pay?
Система мобильных платежей Apple Pay тоже сбоит, но не у всех банков. На официальном сайте Apple есть список банков, которые на данный момент поддерживают Apple Pay.
У каких банков Apple Pay не работает?
Платежные операции через сервис не могут осуществлять банки, которые попали под санкции (это ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк и «Открытие»). В то же время по их картам доступна бесконтактная оплата.
Что происходит с Apple Pay в метро?
Проблемы начались у людей с оплатой проезда в общественном транспорте. Еще 27 февраля Департамент транспорта предупредил пассажиров о проблеме проезда с оплатой через Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay, к которым привязаны банковские карты Visa и Mastercard.
С 1 марта начались проблемы с оплатой карты «Тройка» через приложение «Транспорт».
Какие приложения удалены из App Store
- 24 февраля компания удалила приложение Промсвязьбанка.
- Удалены приложения RT (во всех странах, кроме России).
- Удалены приложения Sputnik (во всех странах, кроме России).
- ВТБ предупредил об отключении приложения на iOS в ближайшее время.