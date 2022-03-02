Все про Apple в России после санкций: закрытые магазины, проблемы с Apple Pay, рост цен на айфоны

Пока от Apple не было заявлений относительно предзаказов – получат ли раннее оформленную продукцию покупателю или им вернут деньги.

Будет ли компания отключать продукцию на территории России? Кажется, пока нет. Во всяком случае это не подтвердил российский офис Apple.

Что происходит с Apple Pay?

Система мобильных платежей Apple Pay тоже сбоит, но не у всех банков. На официальном сайте Apple есть список банков, которые на данный момент поддерживают Apple Pay.

У каких банков Apple Pay не работает?

Платежные операции через сервис не могут осуществлять банки, которые попали под санкции (это ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк и «Открытие»). В то же время по их картам доступна бесконтактная оплата.

Что происходит с Apple Pay в метро?

Проблемы начались у людей с оплатой проезда в общественном транспорте. Еще 27 февраля Департамент транспорта предупредил пассажиров о проблеме проезда с оплатой через Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay, к которым привязаны банковские карты Visa и Mastercard.

С 1 марта начались проблемы с оплатой карты «Тройка» через приложение «Транспорт».