Теперь айфон распознает лицо в медицинской маске – раньше вместо Face ID включались только ввод пароля или часы

Как технология работала раньше?

Face ID впервые была представлена в 2017 году – она заменила сканер отпечатков пальцев. Технология проецировала 30 тысяч невидимых точек на лицо, а информация по этим точкам считывалась инфракрасной камерой. Специальный чип преобразовывал полученную информацию в математическую модель и сравнивал со сканом лица, который создавался при первом запуске устройства после покупки.

Apple запрограммировала работу Face ID при разных условиях:

В темное время суток.

Когда человек гримасничает.

Научила считывать информацию только с 3D модели. То есть нельзя обмануть технологию, поднеся камеру к фотографии.

Если человек в шапке, либо отрастил бороду. Тим Кук в 2017 году говорил, что Face ID работает при видимости лица минимум на 70%. В дальнейшем он обещал улучшить технологию.

В последствии Apple улучшала технологию. Последняя версия, представленная в сентябре-2021, работает на 30% быстрее предыдущей. Кроме того, теперь технология распознает лицо, даже если маска слегка (но не полностью) натянута на лицо.

Как Apple решает проблему Face ID во время пандемии

Фактически разблокировка устройства с помощью Face ID, когда человек в маске, невозможна. Главный способ, как разблокировать айфон в таких условиях – стянуть маску. Но если он достал, вот два дополнительных:

Первый – дождаться, когда Face ID провалит попытки разблокировки с помощью считывания лица. А потом ввести пароль.