Теперь айфон распознает лицо в медицинской маске – раньше вместо Face ID включались только ввод пароля или часы
Apple представила первую бета-версию обновления iOS 15.4 для разработчиков. Главная деталь – новая возможность Face ID. Теперь разблокировка лицом возможна, даже если пользователь в маске.
Инсайдер Брэндон Бутч поделился фотографиями технологии:
Еще одно похожее нововведение – разблокировка лицом возможна, если пользователь в очках.
Как технология работала раньше?
Face ID впервые была представлена в 2017 году – она заменила сканер отпечатков пальцев. Технология проецировала 30 тысяч невидимых точек на лицо, а информация по этим точкам считывалась инфракрасной камерой. Специальный чип преобразовывал полученную информацию в математическую модель и сравнивал со сканом лица, который создавался при первом запуске устройства после покупки.
Apple запрограммировала работу Face ID при разных условиях:
- В темное время суток.
- Когда человек гримасничает.
- Научила считывать информацию только с 3D модели. То есть нельзя обмануть технологию, поднеся камеру к фотографии.
- Если человек в шапке, либо отрастил бороду. Тим Кук в 2017 году говорил, что Face ID работает при видимости лица минимум на 70%. В дальнейшем он обещал улучшить технологию.
В последствии Apple улучшала технологию. Последняя версия, представленная в сентябре-2021, работает на 30% быстрее предыдущей. Кроме того, теперь технология распознает лицо, даже если маска слегка (но не полностью) натянута на лицо.
Как Apple решает проблему Face ID во время пандемии
Фактически разблокировка устройства с помощью Face ID, когда человек в маске, невозможна. Главный способ, как разблокировать айфон в таких условиях – стянуть маску. Но если он достал, вот два дополнительных:
Первый – дождаться, когда Face ID провалит попытки разблокировки с помощью считывания лица. А потом ввести пароль.
Второй вариант подороже – иметь при себе Apple Watch. С помощью часов можно разблокировать телефон, но для этого нужно: а) Конечно же, синхронизировать их; б) Поставить галочку на специальном пункте в настройках (инструкция есть на официальном сайте Apple).
Как работает сканер распознавания лица на андроиде
В отличие от Apple, многие производители телефонов и планшетов на андроиде не заморачивались над устройством сканера распознавания лица – некоторые до сих пор используют селфи-камеру для разблокировки лицом. Ближе всего к Apple в этом плане продукция Samsung со специальным сканером Iris. Она превосходит по сложности предыдущие поколения Face ID, но в плане быстроты действия сильно хуже даже их.
Как сканер, считывающий лица, работает на устройствах с андроидом, если пользователь в маске? Да так же, как и на айфоне: не может считать лицо и разблокировать телефон/планшет. Но есть и абсолютно легальный способ разблокировать телефон на андроиде в маске. Некоторые модели добавляют сканер отпечатка пальца – он решает проблем разблокировки в маске.
А есть хитрая уловка (на случай, если сканера отпечатков пальцев нет). Инструкция такая. Пользователь:
- Сворачивает маску вдвое.
- Прикладывает эту часть маски к одной стороне лица.
- Следует инструкции сканера, считывающего лицо.
Уловка точно работает на телефоне Huawei Mate 20 Pro, некоторых других телефонах компании Huawei и некоторых устройствах других фирм-производителей.