Будет ли инстаграм заблокирован в России в 2022 году: что известно, куда все переходят

Обновление. 11 марта Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к инстаграму и признании компании Meta экстремистской организацией, чья деятельность в РФ должна быть запрещена. Роскомнадзор ограничил доступ.

Полная блокировка инстаграма в России произойдет в ночь с 13-го на 14-е марта в 00:00 по московскому времени.

Текст ниже написан 6 марта.

Возможна ли блокировка инстаграма в ближайшее время

Ранее Роскомнадзор не публиковал публичных претензий к инстаграму. Не было никаких шагов по отдельным ограничениям для инстаграма. Forbes разбирал ситуацию в момент, когда начиналось замедление работы фейсбука. Эксперты рассказывали, что ограничения для инстаграма вызовут серьезный ажиотаж (поэтому их и нет). Фейсбуком, вотсапом и инстаграмом владеет Meta.

Зато 4 марта Роскомнадзор заблокировал доступ к фейсбуку в России. Причина: «С октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны фейсбука». Роскомнадзор назвал блокировку фейсбука ответной мерой. Дальше Роскомнадзор подтвердил ТАСС работу над блокировкой твиттера – сейчас он работает не у всех.