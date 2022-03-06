Будет ли инстаграм заблокирован в России в 2022 году: что известно, куда все переходят
Обновление. 11 марта Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к инстаграму и признании компании Meta экстремистской организацией, чья деятельность в РФ должна быть запрещена. Роскомнадзор ограничил доступ.
Полная блокировка инстаграма в России произойдет в ночь с 13-го на 14-е марта в 00:00 по московскому времени.
Текст ниже написан 6 марта.
Возможна ли блокировка инстаграма в ближайшее время
Ранее Роскомнадзор не публиковал публичных претензий к инстаграму. Не было никаких шагов по отдельным ограничениям для инстаграма. Forbes разбирал ситуацию в момент, когда начиналось замедление работы фейсбука. Эксперты рассказывали, что ограничения для инстаграма вызовут серьезный ажиотаж (поэтому их и нет). Фейсбуком, вотсапом и инстаграмом владеет Meta.
Зато 4 марта Роскомнадзор заблокировал доступ к фейсбуку в России. Причина: «С октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны фейсбука». Роскомнадзор назвал блокировку фейсбука ответной мерой. Дальше Роскомнадзор подтвердил ТАСС работу над блокировкой твиттера – сейчас он работает не у всех.
РИА Новости брали комментарий у директора Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимира Зыкова. Он рассказывал, что фейсбук и инстаграм находятся на NS-серверах и имеют один IP-адрес. Мнение Зыкова: из-за этого инстаграм мог быть заблокирован вместе с фейсбуком. Но в итоге ничего подобного с ним не произошло.
Пока инстаграм работает в России без ограничений. Там по-прежнему создаются новые аккаунты, публикуются сторис и обычные посты с фотографиями. Скачать инстаграм получается в Google Play или App Store. Открытые страницы в инстаграме все еще можно посмотреть и без входа в аккаунт. Хотя у некоторых пользователей все еще возникают проблемы с загрузкой инстаграма.
Мы не можем проанализировать риски на весь 2022 год, но в ближайшие дни блокировка инстаграма не планируется. Сейчас инстаграм и вотсап находятся в одинаковом положении. Мы подробно разбирали ситуацию с вотсапом отдельно. Зато инстаграм с зимы 2021 года работает над собственными ограничениями для пользователей в возрасте до 13 лет.
Что еще важно понимать о возможной блокировке инстаграма
Журналисты, артисты, блогеры, спортсмены – все массово переходят в телеграм. Призеры Олимпиады-2022 Анна Щербакова и Александра Трусова регулярно оставляют в инстаграме ссылки на телеграм-каналы. Там же оказался и Иван Ургант. Павел Дуров планировал временное ограничение доступа к телеграму на территории России из-за фейковой информации, но позже отказался от этого.
Иностранные магазины уходят с российского рынка, 10 марта Visa и Mastercard перестанут работать за границей. Об этом можно почитать тут и тут. Сам инстаграм в марте ввел новый пункт по безопасности: теперь в закрытых аккаунтах скрываются списки подписчиков и подписки. Возможности отключения такой функции нет, но это называется временной мерой.
Важно: Роскомнадзор никогда не исключал массовую блокировку соцсетей в России. Год назад замглавы ведомства Вадим Субботин рассказывал: «Мы не исключаем, если другие площадки также будут нарушать российское законодательство и не исполнять требование Роскомнадзора, что мы пойдем так же и по линии технической». Защищенной от возможных блокировок соцсети сейчас нет.
В России Роскомнадзором формируется реестр соцсетей. Он необходим для быстрого удаления опасной информации. Инстаграм входит туда с осени 2021 года. Сама компания Meta отказалась от отключения инстаграма в России, хотя получала об этом просьбы. Но Meta временно остановила создание таргетированной рекламы для пользователей из России. Это касается в том числе и инстаграма.