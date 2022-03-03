Подорожает ли недвижимость в 2022 году: как меняется спрос из-за кризиса, стоит ли сейчас покупать и продавать

В 2021-м в России был зафиксирован серьезный рост цен на недвижимость на 39% за полтора года, по информации главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. Ожидалось, что рост будет и в 2022-м, но многое зависело от ипотечных программ, ведь именно из-за льготной ипотеки цены и выросли.

Весной сильно изменилась ситуация в мире, против России многократной увеличилось число санкций, к тому же произошел рост ипотечных ставок. Вырос курс доллара.

Вот что писали, прикидывали и прогнозировали эксперты после изменения экономической ситуации в России.

Цены на недвижимость могут снизиться

Об этом говорил экономист Константин Селянин. А так как в России объем ипотеки, по его информации, составляет 16 триллионов рублей, то при падении доходов людей заложенная под ипотеку недвижимость выйдет на рынок – произойдет существенное падение цен на жилье.

Когда цены на недвижимость снизятся – вопрос

«До конца месяца [марта] цены вряд ли упадут», – мнение риелтора Олега Бендрикова. Он же посоветовал подождать с покупкой квартиры до лета. Прогноз главы аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» Олега Репченко: ажиотаж с покупкой квартир продлится пару месяцев, но затем последуют снижение спроса и цен на жилье.

Сначала ожидается рост цен на недвижимость

В перспективе спрос на жилье по уже устоявшимся ценам будет падать. Но сначала будет рост цен. Причины – падение рубля, недоступность импортных комплектующих, подорожание проектного финансирования, более высокая цена на стройматериалы из-за проблем с логистикой. Подорожание касается и загородной недвижимости.