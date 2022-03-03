Подорожает ли недвижимость в 2022 году: как меняется спрос из-за кризиса, стоит ли сейчас покупать и продавать
В 2021-м в России был зафиксирован серьезный рост цен на недвижимость на 39% за полтора года, по информации главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. Ожидалось, что рост будет и в 2022-м, но многое зависело от ипотечных программ, ведь именно из-за льготной ипотеки цены и выросли.
Весной сильно изменилась ситуация в мире, против России многократной увеличилось число санкций, к тому же произошел рост ипотечных ставок. Вырос курс доллара.
Вот что писали, прикидывали и прогнозировали эксперты после изменения экономической ситуации в России.
Цены на недвижимость могут снизиться
Об этом говорил экономист Константин Селянин. А так как в России объем ипотеки, по его информации, составляет 16 триллионов рублей, то при падении доходов людей заложенная под ипотеку недвижимость выйдет на рынок – произойдет существенное падение цен на жилье.
Когда цены на недвижимость снизятся – вопрос
«До конца месяца [марта] цены вряд ли упадут», – мнение риелтора Олега Бендрикова. Он же посоветовал подождать с покупкой квартиры до лета. Прогноз главы аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» Олега Репченко: ажиотаж с покупкой квартир продлится пару месяцев, но затем последуют снижение спроса и цен на жилье.
Сначала ожидается рост цен на недвижимость
В перспективе спрос на жилье по уже устоявшимся ценам будет падать. Но сначала будет рост цен. Причины – падение рубля, недоступность импортных комплектующих, подорожание проектного финансирования, более высокая цена на стройматериалы из-за проблем с логистикой. Подорожание касается и загородной недвижимости.
Директор департамента управления сетью федеральной компании «Этажи» Татьяна Ахметдинова сказала, что за 24-25 февраля был всплеск спроса на 10-15% на квартиры, цель – сохранение сбережений.
Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев не советует брать кредиты по ставкам новой ипотеки. Например, у «Сбербанка» ставки по ипотеке – выше 18%. И уже не получится сэкономить на покупке квартиры в строящемся доме.
Не исключен дефицит жилья на рынке новостроек
Эксперта рынка недвижимости и основатель собственного агентства Олег Сатановский выделил несколько возможных сценариев:
Худший: уход в «теневое строительство» и продажа новостроек только на финальном этапе. Тогда на рынке новостроек будет сильный дефицит жилья, вторичный рынок станет практически недоступным для обычных людей.
Не худший, но менее реальный: застройщики договорятся с руководством страны о повышении лимитов государственного субсидирования ипотеки. Но при увеличении спроса цены падать не будут. Вторичный рынок будет непредсказуемым – продавцы захотят получить максимум за свои квартиры, а потом попытаются продать хоть что-то – так цены стабилизируются и, может, станут ниже.
Как меняется ситуация с недвижимостью в разных городах России
🏠 В Казани вторичка подорожала на 15%, а застройщики или тоже подняли цены (заверили, что это планово), или приостановили продажи новых квартир.
🏠 В Санкт-Петербурге уже ажиотажный спрос, ЦИАН зафиксировал выросший в 1,5-2 раза интерес к просмотру объявлений.
🏠 В Сочи – рост цен, отказ части клиентов от приобретения жилья, рынок недвижимости – «в шоковом состоянии». Квартиры дорожают на миллионы рублей. К примеру, цена на однокомнатную – 11 млн.
🏠 Раньше такое (рост цен на миллионы) наблюдалось и в Калининграде – одном из лидеров по темпу роста цен за последний год. Сейчас – растет спрос и дальше. Руководитель компании «Авеню Риэлт» Марат Субхангулов считает, что через полгода из-за снизившегося к тому времени спроса цены упадут примерно на 15%. Что важно: Калининградская область была и будет одним из популярных направлений для отдыха – в период пандемии (раньше) и с учетом сложных отношений с Европой (сейчас).
🏠 В Екатеринбурге отмечают, что застройщики уже получили уведомления об удорожании стройматериалов, так что себестоимость возведения домов увеличится. Спрос уже взлетел, просмотры объявлений увеличились на 60%, цены подросли.
Все это на момент написания материала (3 марта).
Стоит ли сравнивать ситуацию с 2014 годом, когда последний раз сильно падал рубль
Специалисты довольно часто приводят в пример именно ее. Вот что сказал Субхангулов: «В предыдущие кризисы, особенно в 2014 году, рынок жилья в России вел себя по определенному сценарию: взрывной рост спроса на жилье, так как все пытаются сохранить свои сбережения, инвестировав в недвижимость — падение покупательской активности и снижение цен.
Сейчас, в принципе, скорее всего, произойдет то же самое. В краткосрочной перспективе рост спроса, а, следовательно, и цен попросту неизбежен. Однако уже вскоре что спрос, что цены упадут».
Также появились новые законы о праве собственности на недвижимость, осуществляемые «с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия». Главный редактор сайта prian.ru (о поиске недвижимости за рубежом) Филипп Березин уточнил, что количество запросов от россиян снизилось, но на порядок увеличилось количество обращений за разъяснениями по документам для эмиграции.
И ясно, что многое зависит от политической ситуации. Апрелев считает, что следует дождаться окончания военной операции. После этого будет ясно, в каком состоянии окажется рынок. Что уже известно: сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.