28 февраля на Мосбирже возобновились торги после выходных. Они прошли после введения очередных санкций против России, в том числе после решения Запада о заморозке активов Центробанка. Из-за всего этого 28 февраля ожидалось резкое падение рубля.

Мосбиржа ограничила потолок торгов, поэтому курс не рос бесконечно. Он поднимался выше рекордных 110 рублей за доллар и 120 рублей за евро, но в итоге остановился на 93,56 рубля за доллар и 104,48 рубля за евро. Такими будут официальные цифры Центробанка на 1 марта.