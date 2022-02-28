Как менялся курс доллара в России за эти десять лет – на него влияли цены на нефть и санкции
28 февраля на Мосбирже возобновились торги после выходных. Они прошли после введения очередных санкций против России, в том числе после решения Запада о заморозке активов Центробанка. Из-за всего этого 28 февраля ожидалось резкое падение рубля.
Мосбиржа ограничила потолок торгов, поэтому курс не рос бесконечно. Он поднимался выше рекордных 110 рублей за доллар и 120 рублей за евро, но в итоге остановился на 93,56 рубля за доллар и 104,48 рубля за евро. Такими будут официальные цифры Центробанка на 1 марта.
До 2014 года рекордным значением оставались 36,43 рубля за доллар, установленные в 2009 году. Тогда рубль ослабел на фоне мирового финансового кризиса и ситуации в Абхазии и Южной Осетии. После 2014 года ситуация стала сложнее: из-за снижения цен на нефть и конфликта с Украиной доллар неоднократно обновлял максимумы. Наибольшие обвалы до 2022 года произошли в период с 2014 по 2016 год и с 2018 по 2020 год.
- 2014 год. Основное падение пришлось на период с сентября по декабрь. В эти месяцы нефть марки Brent подешевела почти в два раза (со 107 долларов до 60), а страны ОПЕК на фоне этого отказались ограничить объемы добычи нефти. Стоимость доллара за год выросла с 32,66 рубля до 56,24 рубля.
- 2015 год. В первую половину года рубль укрепился на фоне стабилизации цен на нефть и опасений инвесторов из-за финансового кризиса в Греции. Минимальное значение было в мае – 49,18 рубля за доллар. Но во второй половине года цены на нефть снова упали, а рубль ослаб. Стоимость доллара за год тем не менее выросла с 56,23 рубля до 72,92 рубля.
- 2016 год. Хотя в первой половине года цены на нефть были нестабильными, а стоимость доллара в январе достигла рекордных 83,59 рубля, к концу года котировки стабилизировались. В итоге стоимость доллара за год снизилась – с 60,66 рубля до 57,6 рубля.
- 2018 год. После короткого периода роста (из-за стабилизации цен на нефть) снова началось падение. Оно происходило не только с рублем, но и с другими валютами из-за ужесточения денежной политики США и торговых войн США и Китая. На России последствия сказались серьезнее из-за санкций Запада и зависимости от цен на нефть.
- 2020 год. Ключевыми событиями стали начало пандемии коронавируса и обвал цен на нефть в марте из-за отказа ОПЕК+ снизить добычу нефти. Россия тогда выступила против сделки, но спустя месяц все-таки согласилась на нее.