Доллар

Дата ввода
1792 г.
Буквенный код
USD
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Материалы
Как менялся курс доллара в России за эти десять лет – на него влияли цены на нефть и санкции
#мир
10 секретов доллара. На нем правда знак масонов? Почему называется баксом? Откуда взялся знак $?
#Доллар
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