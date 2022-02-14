10 секретов доллара. На нем правда знак масонов? Почему называется баксом? Откуда взялся знак $?

Откуда появилось слово «доллар»

Сначала в Америке основной валютой был талер (важная в экономике Европы XVI – XIX веков серебряная монета), но после обретения независимости вся страна перешла на доллар. Так жители США раньше называли песо («испанский доллар»).

Само слово «доллар» происходит от монеты «йоахимсталер», которая чеканилась в XVI веке на территории современной Чехии. В одних странах слово сократилось до «талера», а в английском языке превратилось в «доллар».

Почему доллары называют баксами

В русском языке слово «buck» неправильно трансформировалось. Мы говорим «один бакс», хотя правильно «один бак», потому что это единственное число, «с» в конце не нужна.

У значения слово «buck» есть две версии. Первая – это сокращение слова «buckskin» («оленья шкура»). В ранней истории Америки торговцы часто обменивались шкурами, там и родилось сленговое слово.

Вторая версия менее убедительна. Во время гражданской войны президент Авраам Линкольн выпустил полмиллиарда новых долларов, которые на обратной стороне были окрашены в зеленый цвет. Их стали называть «greenbacks» («зеленые спины»). Но тут все-таки корневое слово «back», а не «buck».

Что значит масонский треугольник на долларовых банкнотах

Это отсылка к христианству. Треугольник – это отец, сын и святой дух. Глаз – это глаз бога. О нем же есть и надпись «In God we trust» («В Бога мы веруем»). Треугольник с глазом возвышается над пирамидой из 13 ступеней – это первые 13 штатов США. Так здесь замешаны масоны или нет?

Теорий об этом разной степени сомнительности много, но базовая версия – такова была эстетика того периода, а глаз в треугольнике – это старый символ из христианства. И дополнительных смыслов искать тут не нужно. Если массоны правда использовали этот знак, то как представители христианской культуры.