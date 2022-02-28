Центробанк поднял ключевую ставку сразу до 20%, а доллар и евро обновляют исторические максимумы

Ключевая ставка выросла больше чем в два раза

Центробанк поднял ее с 9,5% до 20% и объяснил это «кардинальными изменениями» для «внешней экономики». Все это позволит «защитить сбережения граждан от обесценивания», «поддержать финансовую и ценовую стабильность», а также компенсировать «возросшие девальвационные и инфляционные риски».

Ключевая ставка – это процент, под который ЦБ выдает коммерческим банкам кредиты. Чем выше ставка, тем обычно выше проценты по кредитам.

Повышение до 20% – абсолютный рекорд в истории России. До этого рекордное значение было в 2014-2015 году, когда ставка поднялась до 17%.

Мосбиржа отменила утренние торги. Доллар и евро достигли максимума

Утренняя сессия на Московской бирже обычно открывалась в 06:50, но 28 февраля ее отменили. Торги после перерыва на выходные начались только в 10:00 после – и курсы валют сразу уперлись в верхние допустимые границы:

Доллар – с 83 до 90 рублей

Евро – с 93 до 101 рубля

Обе цифры были верхними границами ценового коридора, установленного Национальным клиринговым центром. Подняться выше они на тот момент не могли, но ближе к 11 утра ценовой коридор расширили – и рубль продолжил обвал. Доллар вырос до 95 рублей, евро – до 107, в течение торгов потолок могут поднять снова. На какой отметке остановится рост в течение дня, пока непонятно, но курс уже дважды обновил исторический максимум.

Курсы в банках на момент написания заметки. Покупка доллара и евро соответсвенно:

«Сбер»: 121 ₽, 135 ₽

«Тинькофф»: 120 ₽, 131 ₽

«Альфа»: 139 ₽, 156 ₽

ВТБ: 125 ₽, 150 ₽

«Промсвязьбанк»: 134 ₽, 143 ₽

«Райффайзен»: 135 ₽, 151 ₽

После открытия торгов на Лондонской бирже акции российских компаний обвалились. У «Сбера» они упали на 75% – до 1,011 доллара.

Центробанк запретил продажу ценных бумаг, купленных иностранцами в России

Запрет введен временно, на какой срок – неизвестно. Фактически это означает, что инвестиции иностранцев оказались замороженными. Это произошло после того, как западные страны договорились о заморозке активов Банка России за рубежом.

РБК объясняет, что массовый выход иностранцев из облигаций и акций влияет на валюту. После продажи активов они продают и вырученные рубли, что влияет на спрос доллара и евро.