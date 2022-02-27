Что означает «Абрамович передал контроль над «Челси». Он еще владелец? У него есть власть? Что там за фонд?

Что произошло с Абрамовичем и «Челси»

«Челси» опубликовал на сайте заявление владельца клуба Романа Абрамовича. Там он рассказал о своих целях за время руководства клубом. И сказал такое: «Сегодня я доверяю управление «Челси» и заботу о клубе доверенным управляющим из фонда «Челси». Я считаю, в данных обстоятельствах никто лучше них не позаботится об игроках, персонале и болельщиках».

Роман Абрамович владеет «Челси» с 2003 года. Все это время он осуществлял оперативное управление делами клуба, хотя в последние годы это стало сложнее. В ноябре 2021 года Абрамович впервые за три года приехал на домашний матч «Челси». У него возникли проблемы с получением британской визы. Он ездил в Лондон по израильскому паспорту.

Зато Абрамович постоянно видел «Челси» в международных матчах. И был на оперативном контакте с Тухелем. Недавно они встретились и поздравили друг друга с победой на Клубном чемпионате мира. Тухель рассказывал подробности разговора: «Сказал ему: «Эта победа – для вас и для клуба. Она стала возможна с помощью вашего вклада и страсти».

Теперь вклад Абрамовича будет меньше. Запоминаем имена попечителей фонда «Челси»: