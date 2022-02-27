Что означает «Абрамович передал контроль над «Челси». Он еще владелец? У него есть власть? Что там за фонд?
Что произошло с Абрамовичем и «Челси»
«Челси» опубликовал на сайте заявление владельца клуба Романа Абрамовича. Там он рассказал о своих целях за время руководства клубом. И сказал такое: «Сегодня я доверяю управление «Челси» и заботу о клубе доверенным управляющим из фонда «Челси». Я считаю, в данных обстоятельствах никто лучше них не позаботится об игроках, персонале и болельщиках».
Роман Абрамович владеет «Челси» с 2003 года. Все это время он осуществлял оперативное управление делами клуба, хотя в последние годы это стало сложнее. В ноябре 2021 года Абрамович впервые за три года приехал на домашний матч «Челси». У него возникли проблемы с получением британской визы. Он ездил в Лондон по израильскому паспорту.
Зато Абрамович постоянно видел «Челси» в международных матчах. И был на оперативном контакте с Тухелем. Недавно они встретились и поздравили друг друга с победой на Клубном чемпионате мира. Тухель рассказывал подробности разговора: «Сказал ему: «Эта победа – для вас и для клуба. Она стала возможна с помощью вашего вклада и страсти».
Теперь вклад Абрамовича будет меньше. Запоминаем имена попечителей фонда «Челси»:
- Брюс Бак (председатель);
- Эмма Хейз;
- Джон Дивайн;
- Пиара Повар;
- Пол Рамос;
- Сэр Хью Робертсон.
Как правильно понимать заявление Абрамовича по поводу «Челси»
Продает ли Абрамович «Челси»
В сообщении на сайте «Челси» нет ни одной фразы о его окончательном уходе или продаже клуба. Перед этим Bloomberg писал о запросах о возможности покупки со стороны иностранных инвесторов. «Челси» оценивается в 1,9 миллиарда евро. Потенциальные покупатели регулярно выходили на Абрамовича, но сделка так и не состоялась. Все предложения в итоге отклонялись.
Продолжает ли Абрамович управление «Челси»
Официально – нет. Мэтт Лоу написал материал для The Telegraph, где подробно все разъяснил. По отдельным выдержкам понятно, что вся оперативная работа ляжет на Петра Чеха и Марину Грановскую. Именно они отвечают за трансферы, тренера и контракты. Но это и не меняется: фактически Чех и Грановская просто продолжают работу над футбольной стороной «Челси».
The Guardian подтверждает информацию по ним, но никаких разъяснений по управленческой деятельности клуба никто не дает. Поэтому по словам Абрамовича можно сделать один вывод: его имя больше не будет везде связываться с клубом. Но разъяснений по деталям ждут все. Фонд болельщиков «Челси» даже выпустил заявление, где попросил их сделать.
Зачем Абрамович вообще отдал фонду руководство «Челси»
Эту ситуацию подробно объяснил Кирилл Бельский. Он ведет телеграм-канал о клубе, где почти 14 тысяч подписчиков. Он же записал десятиминутное видео о текущей ситуации. Главный вывод: так «Челси» меньше рискует репутацией. Формально Абрамович отходит от дел, но ему ничего не мешает влиять на решения и даже дальше финансировать клуб. Лоу писал об этом же.
Повлияли ли санкции на решение Абрамовича по «Челси»
Санкции пока вообще не коснулись конкретно Романа Абрамовича. На это обращал внимание Daily Mail. В том же материале есть важный момент со ссылкой на Times: «Челси» должен Абрамовичу 1,5 миллиарда фунтов стерлингов. В случае персональных санкций Абрамович может потребовать возвращение этих денег. Это называется худшим сценарием для клуба.
Пока же все ограничивается обсуждением Абрамовича в британском парламенте. С громкими заявлениями выступал оппозиционер Крис Брайант – он вообще призывал забрать у Абрамовича «Челси». В официальных списках по санкциям Абрамович не мелькает, но вся мировая ситуация давила на клуб. Об этом говорил Тухель: «Это приносит огромную неопределенность».
Что надо знать о попечителях благотворительного фонда, который теперь руководит «Челси»
Фонд «Челси» основан в 2010 году. Обычно он занимается благотворительной и социальной деятельностью клуба. В описании на сайте клуба указано: «Фонд «Челси» использует силу футбола и спорта, чтобы мотивировать, обучать и вдохновлять». Forbes писал, что за все время фонд предоставил около 120 миллионов долларов на общественные проекты.
Мы уже перечисляли шесть важных фамилий. Брюс Бак – главная личность и председатель фонда. С 2004 года он работает в должности президента «Челси». До этого Бак стал акционером Chelsea Limited. Именно эту компанию Абрамович использовал для покупки клуба. Эмма Хейз тренирует женский «Челси» с 2012 года. Пол Рамос – финансовый директор «Челси».
Джон Дивайн возглавляет юридическую компанию Muckle LLP. Она работает со спортсменами и командами в футболе, баскетболе, хоккее и других видах. Пиара Повар борется с дискриминацией в роли исполнительного директора сети FARE. Сэр Хью Робертсон – вице-президент Британской олимпийской ассоциации. Ранее он вообще был министром спорта.
Все представители фонда регулярно взаимодействуют с игроками. Они привлекают их к важным акциям. Так в 2019 году Эден Азар приехал к ученикам школы Servite. Это происходило в рамках кампании «Скажи нет антисемитизму». Дети рассказывали стихи, Азар слушал и со всеми фотографировался. И делал публичные выводы о важности подобных акций от фонда.