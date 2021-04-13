Кто владел «Челси» до Абрамовича: обложил поле колючкой под током, выкупил клуб за один фунт и делал игрокам встречу с ветераном Вьетнама

Бейтс ругался с фанатами даже за год до продажи клуба Роману Абрамовичу. Одно объединение он назвал паразитами. Бейтсу прилетело обвинение в клевете.

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В 90-х Бейтс спорил с вице-президентом клуба Мэттью Хардингом, как надо управлять «Челси». Бейтс запретил Хардингу посещать вип-трибуну. Накалялся скандал и борьба за власть в клубе. Она закончилась падением вертолета с Хардингом на борту. Вместо вежливого сочувствия Бейтс, конечно, отреагировал скандально: «Это был злой человек. Теперь, когда его нет, «Челси» отправляется в более счастливый путь».

Но в 90-х «Челси» под диктатурой Бейтса засиял. Клуб переманил у «Суиндона» играющего тренера Гленна Ходдла, который провел полсезона на поле и принес финал Кубка Англии. «Челси» из второй десятки АПЛ вырвался в первую шестерку и в 1999-м финишировал третьим (главное достижение в АПЛ при Бейтсе). После Ходдла Бейтс опять поставил на играющего тренера. Руда Гуллита – первую суперзвезду в истории «Челси». И он смог выиграть клубу первый трофей за 27 лет – Кубок Англии.