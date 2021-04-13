Кто владел «Челси» до Абрамовича: обложил поле колючкой под током, выкупил клуб за один фунт и делал игрокам встречу с ветераном Вьетнама
Из задницы «Челси» вытащил человек, который реагировал на смерть зама так: «Он плохой, без него будет лучше»
В 1982-м «Челси» купил бизнесмен и строительный магнат Кен Бейтс (с опытом управления «Олдхэма» и «Уигана»). Клуб тогда валился вниз по лигам, не мог подписывать футболистов и варился в долгах – прошлый владелец не справился с реконструкцией «Стэмфорд Бридж». Бейтс заплатил за «Челси» символический один фунт и начал новую эру.
С ним клуб быстро вернулся в вышку и избавился от долга в миллион фунтов. Решив это, Бейтс взялся за проблему агрессивных фанатов. Взялся по-своему. Заказал колючую проволоку, разложил ее вокруг поля и подключил к ней ток. Власти отказали и заставили демонтировать заграждение.
Бейтс ругался с фанатами даже за год до продажи клуба Роману Абрамовичу. Одно объединение он назвал паразитами. Бейтсу прилетело обвинение в клевете.
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В 90-х Бейтс спорил с вице-президентом клуба Мэттью Хардингом, как надо управлять «Челси». Бейтс запретил Хардингу посещать вип-трибуну. Накалялся скандал и борьба за власть в клубе. Она закончилась падением вертолета с Хардингом на борту. Вместо вежливого сочувствия Бейтс, конечно, отреагировал скандально: «Это был злой человек. Теперь, когда его нет, «Челси» отправляется в более счастливый путь».
Но в 90-х «Челси» под диктатурой Бейтса засиял. Клуб переманил у «Суиндона» играющего тренера Гленна Ходдла, который провел полсезона на поле и принес финал Кубка Англии. «Челси» из второй десятки АПЛ вырвался в первую шестерку и в 1999-м финишировал третьим (главное достижение в АПЛ при Бейтсе). После Ходдла Бейтс опять поставил на играющего тренера. Руда Гуллита – первую суперзвезду в истории «Челси». И он смог выиграть клубу первый трофей за 27 лет – Кубок Англии.
К концу правления «Челси» Бейтс занялся реконструкцией «Уэмбли». Четыре года он возглавлял проект, а потом ушел в отставку, раздражаясь на власти из-за слабого финансирования. Бейтс сказал, что не хочет работать с министром спорта и называл ее помощников лакеями.
В 2003-м «Челси» опять накрыли долги. Чтобы заработать, клубу надо было ворваться в Лигу чемпионов. Перед решающим матчем с «Ливерпулем» за четвертое место игроков мотивировал даже ветеран вьетнамской войны. «Челси» выиграл, выдохнул и продолжил искать новых инвесторов. Поиски длились полтора года, но переговоры с Абрамовичем прошли очень быстро.
Бывший директор «Челси» Марк Тейлор рассказывал об ощущениях Бейтса. Ему казалось, что он зашел с проектом слишком далеко, и его пора продавать. Абрамович привлекал конкретикой и желанием взять над клубом полный контроль.
После Бейтс взялся за «Лидс» и чуть не прибил его: долги, вычет очков за махинации и увольнение за растрату денег клуба на самолет
В 2005-м Бейтс попробовал провернуть схожий трюк с «Лидсом». Купил легендарный клуб в долгах и принялся чинить. «Лидс» в том сезоне упал в Чемпионшип, но с Бейтсом стало хуже – докатился до третьей лиги. За семь лет Бейтс сменил пять тренеров, взял в аренду 70 игроков и попадал в глупые истории.
🔵 Сразу поругался с Абрамовичем. Бейтс злился, что «Челси» переманил себе трех звезд молодежки «Лидса». В интервью он сказал о «Челси» так: «Сейчас клубом правит кучка дельцов из Сибири». Это взбесило «Челси», который потребовал извинений и разбирательств от ФА.
Журналисты даже увидели в словах Бейтса антисемитизм и просили объяснений. Бейтс ответил на это старой английской фразой: «Я не смеялся так с тех пор, как сиськи бабушки попали в отжималку для белья».
🔵 Бейтс не сдержал обещание выкупить стадион и тренировочную базу «Лидса». Еще он пытался через мошеннические схемы списать с клуба долги. Лига за такое вообще могла лишить «Лидс» профессионального статуса, но лишь сняла 15 очков. «Лидс» с «-15» все равно чуть не вернулся в Чемпионшип – проиграл матчи плей-офф.
🔵 Тренер Деннис Уайз рассказывал, что однажды Бейтс попросил подписать 17-летнего игрока. У тренера появились сомнения, что парень умеет играть в футбол – зачем он нужен? Бейтс просто объяснил трансфер: отец игрока владеет успешным бизнесом, и контракт с ним подпишут, если только взять его сына в команду.
🔵 Бейтс продал клуб в 2012-м инвестиционной группе GFH, но остался почетным президентом. Бейтс продержался год, пока в руководстве не узнали, что он выписал себе на три года полмиллиона фунтом из бюджета клуба, чтобы летать дома из Монако на игры в Англию. Бейтс после отставки ожидаемо троллил: «Я сэкономил деньги клуба, потому что контракт был в фунтах, а не евро. Я сделал все в интересах «Лидса».
Сейчас Бейтсу 89 лет. В интервью он хвалит Абрамовича, но выступает против иностранных владельцев в АПЛ:
«Слишком много денег уходит иностранцам, они не платят никаких налогов. «Манчестер Юнайтед» принадлежит американцам, а «Ливерпулем» владеют другие американцы. Первое, что они хотят сделать, – сократить АПЛ до 18 команд. Вот и убирайтесь отсюда. Вас сюда никто не звал».