Немец в «Ман Сити» носил футболку «Мой дед бомбил «Олд Траффорд». Это фанатский чант с отсылкой к почти реальной истории
В 1994-м в «Манчестер Сити» перешел Уве Реслер – футболист, который играл еще в ГДР, но любил английский футбол и уехал при первой возможности. Его даже пытались завербовать офицеры Штази (тайная полиция ГДР), чтобы он докладывал о настроениях игроков «Локомотива» из Лейпцига. Но Реслер обратился к тренеру, который помог ему избежать вербовки и построить карьеру.
Реслер перешел в «Ман Сити», когда он был аутсайдером АПЛ. Сезон-1993/94 «Ман Сити» закончил на 16-м месте. Но Реслер стал много забивать, и фанаты сразу полюбили его. И они окончательно возвели его в культ, когда Реслер забил «Манчестер Юнайтед» в кубковой игре 1996 года. Даже тот матч «Сити» проиграл, но и этого гола было достаточно, чтобы почувствовать гордость. Реслер говорил, что на фоне «МЮ» они ощущали себя маленькой городской командой.
И тогда фанаты «Сити» придумали легендарный чант: «Дедушка Реслера бомбил «Олд Траффорд!» C ним даже появились футболки. И на одной клубной презентации Реслер ее надел, вызвав небольшой скандал – с ним даже разговаривали немецкие дипломаты. Реслер в ответ просто сказал, что эта шутка кажется ему забавной. Громкого скандала не случилось.
В 2021-м Реслер с теми же эмоциями вспоминает историю. Говорит, что любит английский юмор и до сих хранит эту футболку дома. Реслер сейчас тренирует «Фортуну», но до сих пор называет «Манчестер Сити» главным клубом жизни. Реслер говорит, что поддержка фанатов помогла ему в нулевых справиться с раком, а своих детей он назвал в честь партнеров по команде (один из них играет в академии «Ман Сити»).
Неизвестно, за кого воевали деды Уве Реслера, но немцы в 1941-м действительно почти разбомбили «Олд Траффорд».
С сентября 1940-го по май 1941-го Германия бомбила Великобританию с помощью авиации. В историю эти налеты вошли как операция «Блиц». Так Гитлер хотел ослабить Великобританию, уничтожив ее промышленность и крупные города. Например, в Лондоне больше 40 тысяч жителей погибли, а полтора миллиона людей остались без дома.
Одной из главных целей Германии был Манчестер и его промышленный комплекс Траффорд-парк. 11 марта 1941 года (а не в феврале, как написано на футболке Реслера) одна из бомб пролетела мимо и попала на стадион «Олд Траффорд». Поле и трибуны были разрушены. Клуб еще восемь лет восстанавливал стадион, а в это время «Манчестер Юнайтед» играл на стадионе «Манчестер Сити».
В 2017-м фанаты «МЮ» взяли чант соперников и переделали его, только уже с Синдзи Кагавой: «Его дед бомбил Перл-Харбор!» Кагава к тому моменту уже три года не играл за клуб. Вероятно, это оскорбление семьи Глейзеров – совладельцев «Манчестер Юнайтед».
«МЮ» официально осудил кричалку, и больше ее фанаты не скандировали.