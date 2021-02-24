Немец в «Ман Сити» носил футболку «Мой дед бомбил «Олд Траффорд». Это фанатский чант с отсылкой к почти реальной истории

В 1994-м в «Манчестер Сити» перешел Уве Реслер – футболист, который играл еще в ГДР, но любил английский футбол и уехал при первой возможности. Его даже пытались завербовать офицеры Штази (тайная полиция ГДР), чтобы он докладывал о настроениях игроков «Локомотива» из Лейпцига. Но Реслер обратился к тренеру, который помог ему избежать вербовки и построить карьеру.

Реслер перешел в «Ман Сити», когда он был аутсайдером АПЛ. Сезон-1993/94 «Ман Сити» закончил на 16-м месте. Но Реслер стал много забивать, и фанаты сразу полюбили его. И они окончательно возвели его в культ, когда Реслер забил «Манчестер Юнайтед» в кубковой игре 1996 года. Даже тот матч «Сити» проиграл, но и этого гола было достаточно, чтобы почувствовать гордость. Реслер говорил, что на фоне «МЮ» они ощущали себя маленькой городской командой.