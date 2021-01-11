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#Чорли #Кубок Англии #Дерби Каунти

Агроном английского клуба ночевал на поле в -2˚: так он проверял, что газон не промерзает. «Уэмбли» восхитился и предложил ему работу

6 часов назад

Клуб «Чорли» победил «Дерби Каунти» и впервые за 137-летнюю историю попал в 1/16 Кубка Англии. В медиа главное событие вокруг игры – это то, как футболисты  победно поют Adele.

Клуб из шестого дивизиона поет песню Adele в раздевалке. Всегда, когда побеждает в Кубке Англии

Еще один герой «Чорли» – агроном Бен Кей. Он целую ночь спал на стадионе (температура -2˚) и следил, чтобы поле не промерзло. Об этой истории рассказал тренер команды Джейми Вермильо: 

«За день до игры я позвонил Кею и спросил, каковы шансы, что игра состоится. Ответ – 50 на 50, оказалось, что один из обогревателей поля не работает. Я еще раз позвонил в шесть утра. И мне кто-то сказал, что сейчас Кей крепко спит посреди поля. Невероятно».

Твиттер «Чорли»

Сам Кей рассказал, что вся команда агрономов дежурила на поле в палатках. И они регулярно меняли друг друга: только один агроном засыпал, остальные – дежурили. Главный кошмар случился, когда генератор сломался на четыре часа. Забавно, что его приехал ремонтировать человек из Дерби. 

Ремонт окупился – за проход в 1/16 клуб получил полмиллиона фунтов (примерно столько стоят все его игроки). И поле на игре не было заледенелым огородом. 

www.imago-images.de / global look press

www.imago-images.de / global look press

Поступком Кея восхитился главный агроном «Уэмбли» Карл Стэндли. Он предложил ему поработать вместе на финальных играх Кубка.

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