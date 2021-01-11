Агроном английского клуба ночевал на поле в -2˚: так он проверял, что газон не промерзает. «Уэмбли» восхитился и предложил ему работу

Сам Кей рассказал, что вся команда агрономов дежурила на поле в палатках. И они регулярно меняли друг друга: только один агроном засыпал, остальные – дежурили. Главный кошмар случился, когда генератор сломался на четыре часа. Забавно, что его приехал ремонтировать человек из Дерби.

Ремонт окупился – за проход в 1/16 клуб получил полмиллиона фунтов (примерно столько стоят все его игроки). И поле на игре не было заледенелым огородом.