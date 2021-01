Клуб из шестого дивизиона поет песню Adele в раздевалке. Всегда, когда побеждает в Кубке Англии

Клуб «Чорли» играет в Национальной лиге Север, где идет на десятом месте. Все его главные достижения связаны с Кубком Англии. Там «Чорли» прошел до 1/16 финала. Он уже выбил из турнира «Уиган», «Петерборо» и «Дерби Каунти». Матч с «Дерби Каунти» был 9 января. «Чорли» победил его со счетом 2:0, а потом праздновал в раздевалке.

До этой стадии «Чорли» дошел впервые за 137-летнюю историю. Вся команда отпраздновала этот выход песней Adele Someone Like You.