Клуб из шестого дивизиона поет песню Adele в раздевалке. Всегда, когда побеждает в Кубке Англии

FourFourTwo писал, что эта песня стала клубным гимном во время значимых побед. Вратарь «Чорли» Мэтт Урвин подтверждал: «Мы пели ее, когда добивались успеха. Она вызывает у меня озноб. Люблю ту песню. Не боюсь признаться, что знаю каждое слово. Песня существует дольше, чем я был в клубе, но у меня связано с ней много воспоминаний».

Главная награда за проход в Кубке Англии – деньги. На них «Чорли» продолжит существование, хотя во время пандемии переживал кризис. Песня Someone Like You стала символом побед «Чорли» в этом турнире.

Клубный босс Джейми Вермиглио рассказывал, что его игроки пишут историю: «Вы читаете об этом, садитесь и смотрите, как один из их парней забивает. Видите, что они привлекают все внимание СМИ. Почему это не могут быть наши парни? Почему не один из нас? Давайте сделаем это. Парни пошли и написали кусочек истории. То, что у никто у нас не отнимет».