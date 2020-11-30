Диего Марадона
музыка
Наполи
Поделиться:
Комментарии:
0
#Диего Марадона #музыка #Наполи

Символ Марадоны – песня Live is Life. Под нее он культово разминался и танцевал на свадьбе. Сейчас она везде

57 минут назад
Михаил Морозов

Keystone Press Agency / Global Look Press

Мир чтит память Марадоны по-разному: баннеры, футболки, слова. Один из самых популярных способов в эти недели – песня Live is Life. Она символизирует одно из самых милых и ярких видео с Марадоной. В этой истории – весь он.

***

В 1989 году «Наполи» приехал к «Баварии» на полуфинал Кубка УЕФА, сыграл вничью 2:2, и позже – выиграл турнир. Больше всего оттуда запомнилась предыгровая разминка Марадоны. Хотя это скорее предыгровой танец.

Воспоминания Юргена Клинсманна: «На стадионе 70 тысяч человек, мы, немцы, разминаемся на другой половине поля. Все серьезно. И тут выходит Марадона. Играет эта песня, и он начинает жонглировать мячом. Мы остановились. Больше не могли – просто смотрели за этим парнем».

Марадона жонглировал и танцевал в Мюнхене (это можно понять хотя бы по рекламным щитам – спонсорам «Баварии»), а Клинсманн играл за «Штутгарт» – соперника «Наполи» по финалу.

Эта песня – про кайф живого выступления на сцене. Гитарист придумал ее в отпуске на Ибице

Этой песне – 36 лет. Ее написала австрийская группа Opus. Трек Live is Life гремел по миру в середине 1980-х. Сегодня он заново вирусится в ютубе.

  • Важный нюанс: хитом стала именно версия с концерта в австрийском Оберварте. Студийная версия так не зашла. 
  • Другая версия появилась к ЧМ-1994, еще одна перезапись была в 2008-м.
  • Текст песни – о любви к живым выступлениям.

Opus тогда отмечали 11-летие и хотели записать что-то бодрое и легкое – как раз для концерта и вовлечения зрителей. Гитарист Эвальд Пфлегер придумал ее, отдыхая на пляже Ибицы.

«Наше послание: «Быть ​​на сцене вживую – это и есть наша жизнь». Если дела пойдут плохо, все равно все хорошо. Мы принимаем жизнь такой, какая она есть».

На том концерте в Оберварте Opus сыграли ее дважды. Во время первого исполнения закончилась пленка – запись не удалась. Сыграли второй раз – в конце концерта. Публика уже знала слова и подпевала.

В 2020-м Live Is Life снова везде. От Далласа и Милана до Оренбурга

Live is Life уже была актуальной в 2020-м. Когда в финал НХЛ забрался «Даллас».

Фанаты «Ливерпуля» вставляют в припев «Юрген Клопп»:

После смерти Марадоны она везде. Перед матчем Лиги Европы против «Риеки» на стадионе «Наполи»:

И перед матчем с «Ромой»:

На «Сан-Сиро» перед встречей «Милана» и «Фиорентины»:

Николас Тальяфико из «Аякса» разминался под нее перед игрой ЛЧ против «Мидтьюлланда»:

Форвард «Оренбурга» Джоэл Фамейе перед матчем ФНЛ против «Крыльев Советов» провел разминку в стиле Марадоны. Он пересекался с ним раньше в брестском «Динамо».

Есть и такое видео:

«Он был не только одним из лучших футболистов всех времен, но и большим поклонником этой песни, – говорил Пфлегер. – Благодаря ему песня получила серьезную поддержку».

А еще эта песня игралась на его свадьбе. Пфлегер подтвердил: «Да, тогда мой друг прислал мне видео. Марадона танцевал и подпевал ей. Я был очень удивлен. Но этим видео мы очень гордились».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Другие песни
Как создавалась We Are The Champions. Меркьюри вдохновлялся футболом, хотя Queen делали ее совсем не для спорта
Великая Eye of the Tiger из «Рокки 3» записывалась на склеенной гитаре и придумалась за десять минут в машине
На финалах еврокубков играет особая песня. Это евродэнс про буддизм из 90-х, который фанаты вернули в чарты спустя 20 лет
Культовый момент «Евротура» – псевдогимн «МЮ». Это поп-хиток 80-х, который чешская массовка учила через переводчик
«Катюша» не народная песня. Ее сочинил автор главной мелодии русского футбола
Все о песне «Аргентина – Ямайка 5:0» – классике русского рока. Она появилась у Эйфелевой башни и попала в альбом «Чайфа» случайно
История «Голубой луны» – главной гей-песни страны. Она написана для эпатажа, а дуэт выступал по 40 раз за месяц
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Диего Марадона
#музыка
#Наполи