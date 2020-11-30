Символ Марадоны – песня Live is Life. Под нее он культово разминался и танцевал на свадьбе. Сейчас она везде

Мир чтит память Марадоны по-разному: баннеры, футболки, слова. Один из самых популярных способов в эти недели – песня Live is Life. Она символизирует одно из самых милых и ярких видео с Марадоной. В этой истории – весь он.

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В 1989 году «Наполи» приехал к «Баварии» на полуфинал Кубка УЕФА, сыграл вничью 2:2, и позже – выиграл турнир. Больше всего оттуда запомнилась предыгровая разминка Марадоны. Хотя это скорее предыгровой танец.

Воспоминания Юргена Клинсманна: «На стадионе 70 тысяч человек, мы, немцы, разминаемся на другой половине поля. Все серьезно. И тут выходит Марадона. Играет эта песня, и он начинает жонглировать мячом. Мы остановились. Больше не могли – просто смотрели за этим парнем».

Марадона жонглировал и танцевал в Мюнхене (это можно понять хотя бы по рекламным щитам – спонсорам «Баварии»), а Клинсманн играл за «Штутгарт» – соперника «Наполи» по финалу.