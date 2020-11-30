Символ Марадоны – песня Live is Life. Под нее он культово разминался и танцевал на свадьбе. Сейчас она везде
Мир чтит память Марадоны по-разному: баннеры, футболки, слова. Один из самых популярных способов в эти недели – песня Live is Life. Она символизирует одно из самых милых и ярких видео с Марадоной. В этой истории – весь он.
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В 1989 году «Наполи» приехал к «Баварии» на полуфинал Кубка УЕФА, сыграл вничью 2:2, и позже – выиграл турнир. Больше всего оттуда запомнилась предыгровая разминка Марадоны. Хотя это скорее предыгровой танец.
Воспоминания Юргена Клинсманна: «На стадионе 70 тысяч человек, мы, немцы, разминаемся на другой половине поля. Все серьезно. И тут выходит Марадона. Играет эта песня, и он начинает жонглировать мячом. Мы остановились. Больше не могли – просто смотрели за этим парнем».
Марадона жонглировал и танцевал в Мюнхене (это можно понять хотя бы по рекламным щитам – спонсорам «Баварии»), а Клинсманн играл за «Штутгарт» – соперника «Наполи» по финалу.
Эта песня – про кайф живого выступления на сцене. Гитарист придумал ее в отпуске на Ибице
Этой песне – 36 лет. Ее написала австрийская группа Opus. Трек Live is Life гремел по миру в середине 1980-х. Сегодня он заново вирусится в ютубе.
- Важный нюанс: хитом стала именно версия с концерта в австрийском Оберварте. Студийная версия так не зашла.
- Другая версия появилась к ЧМ-1994, еще одна перезапись была в 2008-м.
- Текст песни – о любви к живым выступлениям.
Opus тогда отмечали 11-летие и хотели записать что-то бодрое и легкое – как раз для концерта и вовлечения зрителей. Гитарист Эвальд Пфлегер придумал ее, отдыхая на пляже Ибицы.
«Наше послание: «Быть на сцене вживую – это и есть наша жизнь». Если дела пойдут плохо, все равно все хорошо. Мы принимаем жизнь такой, какая она есть».
На том концерте в Оберварте Opus сыграли ее дважды. Во время первого исполнения закончилась пленка – запись не удалась. Сыграли второй раз – в конце концерта. Публика уже знала слова и подпевала.
В 2020-м Live Is Life снова везде. От Далласа и Милана до Оренбурга
Live is Life уже была актуальной в 2020-м. Когда в финал НХЛ забрался «Даллас».
Фанаты «Ливерпуля» вставляют в припев «Юрген Клопп»:
После смерти Марадоны она везде. Перед матчем Лиги Европы против «Риеки» на стадионе «Наполи»:
И перед матчем с «Ромой»:
На «Сан-Сиро» перед встречей «Милана» и «Фиорентины»:
Николас Тальяфико из «Аякса» разминался под нее перед игрой ЛЧ против «Мидтьюлланда»:
Форвард «Оренбурга» Джоэл Фамейе перед матчем ФНЛ против «Крыльев Советов» провел разминку в стиле Марадоны. Он пересекался с ним раньше в брестском «Динамо».
Есть и такое видео:
«Он был не только одним из лучших футболистов всех времен, но и большим поклонником этой песни, – говорил Пфлегер. – Благодаря ему песня получила серьезную поддержку».
А еще эта песня игралась на его свадьбе. Пфлегер подтвердил: «Да, тогда мой друг прислал мне видео. Марадона танцевал и подпевал ей. Я был очень удивлен. Но этим видео мы очень гордились».