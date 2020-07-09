История «Голубой луны» – главной гей-песни страны. Она написана для эпатажа, а дуэт выступал по 40 раз за месяц
Моисеев предложил написать хит в первый день знакомства с автором. Сначала песня была о «красном солнышке»
Николай Трубач познакомился с Борисом Моисеевым на концерте группы «А-Студио». Они выпили, и Моисеев попросил Трубача написать песню, где фигурировал бы гомосексуальный герой. Продюсер Евгений Фридлянд рассказывал, что Моисеев очень хотел дуэт с мужчиной, но эстрадные певцы осторожничали: вдруг подумают, что их с Моисеевым что-то связывает.
Трубач согласился (тоже боялся слухов о гомосексуальности, хотя сам он уже был женат), но песня не получалась. Продюсеры подначивали Трубача рассуждениями в духе: «Неужели не сможешь решиться на такой творческий вызов?» И в итоге он написал песню о «красном солнышке»:
«Я говорю, что «Красное солнышко» надо убрать и переписать. Так образовалась «Голубая луна». Но музыка была вялая, в ней не хватало припева. Его надо было делать ярким. И тут Ким [Брейтбург, продюсер и композитор] говорит: «Ну какой припев должен быть? Сел за рояль и как споет – «Га-лу-бая луна!» Так и написали», – рассказывал Фридлянд журналисту Олегу Кармунину.
Сюжет песни – отношения братьев, один из которых – гей
Трубач говорил, что эта песня – чистая коммерция, где важно было удивить эпатажем. И противопоставлением гомосексуальной и гетеросексуальной культур. В тексте прямо не говорится, что один из братьев любит мужчин. Но намеков достаточно:
«Ну, а старший выбрал чудо одиночества небес
И все знали, что он никогда не будет покорителем невест».
«Этой странной любви так ему и не простили».
В середине нулевых сайт Gay.ru назвал «Голубую луну» «гей-гимном РФ».
Далее младший брат (тот, который в песне полюбил королеву) вызвал старшего на дуэль. А старший объяснил, что к нему в личную жизнь лезть не стоит:
«Старший поднял меч и вымолвил по-братски: «честь моя, моя лишь честь».
Ты люби и будь любимым
И будь счастлив, брат».
«Голубая луна» стала хитом. Трубач немного стесняется песни, но все еще ее поет
Трубач и Моисеев спели «Голубую луну» на «Песне года-98». Продюсеры поняли, что пахнет большими деньгами. Они даже на радостях танцевали в гримерке лезгинку.
Песня закрутилась на всех крупных радиостанциях, а дуэт выступал по 40 раз в месяц. Трубач еще стеснялся странной популярности (а продюсеры просили не говорить, что у него есть жена), что отражалось в танцах на сцене:
«Все говорили, какая у вас замечательная хореография к песне! А хореография была донельзя простая: Боря ко мне мчит – я от него, и так – пока песня не закончится. Я бегал от Бори, пока не втянулся и не понял, что ничего страшного в этом нет».
Со временем Трубач устал от песни, хотя крупных скандалов или попыток запретить ее не было. Но таблоиды ожидаемо решили, что он с Моисеевым в отношениях, а дома подкалывали вопросом «Ну как там Боря?».
Но Трубач не отрицает, что «Голубая луна» – главный его хит, без которого и сейчас он редко проводит концерты:
«У меня и до сих пор редкий концерт обходится без «Голубой луны». Бывает, конечно, когда серьезные люди в зале, они просят не петь».
В русском обществе «Голубая луна» до сих пор связана с гомосексуальной ассоциацией. Свежее доказательство – с чемпионского банкета «Зенита»-2020, где «Голубую луну» спел Артем Дзюба. Так он высмеял видео, на котором он в шутку изображает секс с Сердаром Азмуном.