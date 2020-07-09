История «Голубой луны» – главной гей-песни страны. Она написана для эпатажа, а дуэт выступал по 40 раз за месяц

Далее младший брат (тот, который в песне полюбил королеву) вызвал старшего на дуэль. А старший объяснил, что к нему в личную жизнь лезть не стоит:

«Старший поднял меч и вымолвил по-братски: «честь моя, моя лишь честь».

Ты люби и будь любимым

И будь счастлив, брат».

«Голубая луна» стала хитом. Трубач немного стесняется песни, но все еще ее поет

Трубач и Моисеев спели «Голубую луну» на «Песне года-98». Продюсеры поняли, что пахнет большими деньгами. Они даже на радостях танцевали в гримерке лезгинку.

Песня закрутилась на всех крупных радиостанциях, а дуэт выступал по 40 раз в месяц. Трубач еще стеснялся странной популярности (а продюсеры просили не говорить, что у него есть жена), что отражалось в танцах на сцене: