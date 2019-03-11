Самый известный гей в футболе. Его признанию − пять лет
Первый открытый гей 90-х покончил с собой
В футболе бывают открытые игроки-геи. Но их очень мало.
Первым считается воспитанник «Норвича» Джастин Фашану. О нем заговорили еще в 1990-м, когда британская газета The Sun опубликовала его интервью с каминг-аутом. После этого жизнь Фашану изменилась: карьера застопорилась, на родине его не принимали, он уехал тренировать в США, где в марте 1998 года повесился в гараже − после обвинений о домогательствах 17-летнего парня.
У других игроков все сложилось чуть лучше. Джонатан Де Фалько завершил карьеру и снимается в порнофильмах. Робби Роджерс уходил, возвращался, снова уходил, а в 2017-м вступил в брак со сценаристом Грегом Берланти. До этого они встречались четыре года.
Первым немецким футболистом-геем был Маркус Урбан. Он столкнулся с давлением и закончил карьеру уже в 20 лет. Официально Маркус признался в 2007 году, потом издал биографию, а в 2010-м учредил ассоциацию «Футбол против гомофобии». Она проводит регулярные матчи между людьми из ЛГБТ-сообщества и гетеросексуалами.
В таких играх постоянно участвует и Томас Хитцльшпергер. Он успешно выступал за «Астон Виллу», выигрывал Бундеслигу в «Штутгарте», а вместе со сборной брал бронзу на ЧМ и становился вице-чемпионом Европы. Заявление Томаса в 2014 году перекрыло все его игровые достижения, но только помогло дальнейшему успеху и самореализации в жизни.
Расставание перед свадьбой
«Заявляю, что я гомосексуалист. Я рассказываю об этом, чтобы и другие спортсмены не боялись признаний о своей ориентации. Это был сложный процесс осознания. Лишь в последние годы я понял самого себя», − сказал Хитцльшпергер. Его слова впервые опубликовали 8 января 2014 года в анонсе интервью ZEIT.
С того момента Томаса считают самым известным геем в футболе, но таким он был не всегда. Хитцльшпергер долго разбирался в себе и восемь лет встречался с девушкой Ингой Тотцауэр. Она поддерживала Томаса в Англии, когда еще восемнадцатилетним парнем он уехал из родного дома. В 2007-м они почти поженились, но расстались за месяц до запланированной свадьбы.
Дальше про жизнь Инги почти ничего неизвестно. На портале fabwags.com пишут, что она работала старшим менеджеров проектов в BMW и удалилась из всех социальных сетей. Когда Хитльшпергер совершил каминг-аут, его персону изучали со всех сторон. Связывались даже с бывшими соседями.
«Мы все были в полном шоке, когда узнали такие новости. Не из-за его ориентации, а потому что просто не думали, что это возможно. У меня дома все еще лежит приглашение на свадьбу Инги и Томаса», − рассказал человек, который жил с ними рядом. До расставания все знали Томаса и Ингу счастливой парой без проблем и громких ссор.
«Она осталась единственной женщиной в моей жизни. Я не хотел другую после нее», − рассказывал Хитцльшпергер в большом интервью для того самого ZEIT. Все отношения с мужчинами он долго скрывал.
После него был еще один случай
В жизни самого Томаса из-за тех слов не произошло какого-то кардинального поворота: «Лично для меня признание ничего не изменило. Люди стереотипно думают, что игроки не могу быть геями. Я не играю, но никто никогда не говорил мне: «Мы не можем взять тебя, потому что ты гей». Я работаю в «Штутгарте», на телевидении и в разных вещательных компаниях. Это не проблема».
В твиттере он вспомнил, что со дня признания прошло уже пять лет. Хотя были те, кто знал про его ориентацию и раньше. Публично рассказать обо всем Томас планировал еще во время карьеры – тогда его отговорили. «Мне было чуть больше 20, когда я впервые хотел признаться. Мне посоветовали не делать этого», − объяснял Хитцльшпергер через год после официального объявления.
Теперь его задачей стало изменение общественного сознания. Начать можно было с любительского футбола, но там все пока туго. «Если в команде, где есть геи, к этому могут относиться нормально, то избежать отрицания от соперников все равно не удается», – писал Майкл Бауэр в своей колонке на сайте Main-Post в 2017 году.
Германия привыкает к тому, что геи тоже играют в футбол. С 1999 года существует любительское объединение «Команда Мюнхен». Туда входят уже 758 людей с нетрадиционной ориентацией, играющих в разных видах спорта. Бауэр поговорил с ее членом Нильсом Мюллером и получил удручающий ответ: «Терпимость у любителей застыла на крайне низком уровне».
Профессиональные футболисты тоже по-прежнему боятся признаваться в том, что они геи. Хитцльшпергер призывает к этому в каждом интервью, но не получает никакой ответной реакции. Публичных выступлений слишком мало, разговоров о терпимости и устранении всех сложностей восприятия еще меньше. Хотя единичные случаи все-таки бывают.
Этой осенью идею Хитцльшпергера о толерантности к геям поддержал форвард «Челси» Оливье Жиру: «Я терпимо отношусь к этому. Играя в «Монпелье», позировал для журнала Têtu (издание для ЛГБТ-аудитории). В «Арсенале» меня просили надеть радужные шнурки в поддержку гей-сообщества – я сделал это. Но в футболе по этому вопросу предстоит еще много работы».
В июне 2018-го мир увидел каминг-аут от полузащитника «Миннесоты» Коллина Мартина. Важно, что о его ориентации давно знали партнеры по команде и руководство клуба. Только поддержка МЛС и ребят из команды помогла Коллину в его выступлении перед публикой. Другие игроки-геи до сих пор молчат и скрывают ориентацию, потому что боятся оскорблений.
Сейчас он спортивный директор проблемного клуба
Миссия Хитцльшпергера не провалилась, но и не принесла каких-то серьезных изменений. Даже клубные акции в поддержку членов ЛГБТ-сообщества лишь немного меняют сознание игроков, которые раньше не принимали геев вокруг себя. «Гомосексуалист не может быть футболистом», − эти слова бывшего директора «Ювентуса» Моджи из 2015-го вспоминают до сих пор.
Признание Хитцльшпергера не принесло ему никакого негатива. Когда «Штутгарт» вылетал во вторую Бундеслигу, Томаса привлекли на роль одного из спасителей. В июне 2016-го он занял тяжело объяснимую должность связного между функционерами и футболистами. Дальше все свелось к тому, что он ушел на работу с молодыми игроками.
Теперь у Хитльшпергера новая роль. «Штутгарт» борется с риском вылететь из Бундеслиге, но занимает только 16-е место. Тренерские перестановки не помогли, поэтому в клубе взбодрили игроков по-другому. На заседании правления одобрили вопрос об отставке спортивного директора Решке, а на его место поставили Хитцльшпергера.
Будущее тренера «Штутгарта» Вайнцирля тоже зависело от этого назначения. The Guardian утверждает, что Хицльшпергер обладал полномочиями для отставки Маркуса. Он был на всех встречах с игроками первой команды, но пока занял выжидательную позицию. Вайнцирля оставили, а при всех моральных изменениях «Штутгарт» в борьбе уступил «РБ Лейпцигу» (1:3).
Зато дальше все стало налаживаться. Сначала «Штутгарт» сыграл вничью с «Вердером» (1:1), а потом разгромил «Ганновер» (5:1) на домашнем стадионе. Для Хитцльшпергера работа спортивным директором сейчас − шанс доказать, что его взяли не из-за поддержки, а по профессиональным причинам.