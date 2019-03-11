Самый известный гей в футболе. Его признанию − пять лет

Первый открытый гей 90-х покончил с собой

В футболе бывают открытые игроки-геи. Но их очень мало.

Первым считается воспитанник «Норвича» Джастин Фашану. О нем заговорили еще в 1990-м, когда британская газета The Sun опубликовала его интервью с каминг-аутом. После этого жизнь Фашану изменилась: карьера застопорилась, на родине его не принимали, он уехал тренировать в США, где в марте 1998 года повесился в гараже − после обвинений о домогательствах 17-летнего парня.

У других игроков все сложилось чуть лучше. Джонатан Де Фалько завершил карьеру и снимается в порнофильмах. Робби Роджерс уходил, возвращался, снова уходил, а в 2017-м вступил в брак со сценаристом Грегом Берланти. До этого они встречались четыре года.

Первым немецким футболистом-геем был Маркус Урбан. Он столкнулся с давлением и закончил карьеру уже в 20 лет. Официально Маркус признался в 2007 году, потом издал биографию, а в 2010-м учредил ассоциацию «Футбол против гомофобии». Она проводит регулярные матчи между людьми из ЛГБТ-сообщества и гетеросексуалами.

В таких играх постоянно участвует и Томас Хитцльшпергер. Он успешно выступал за «Астон Виллу», выигрывал Бундеслигу в «Штутгарте», а вместе со сборной брал бронзу на ЧМ и становился вице-чемпионом Европы. Заявление Томаса в 2014 году перекрыло все его игровые достижения, но только помогло дальнейшему успеху и самореализации в жизни.