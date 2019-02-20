Безумное лавстори Икарди и Ванды: ни слова про измену и бывшего мужа

Нара попросила Икарди привезти из США iPad. Так все началось

Икарди сидел в аэропорту и ждал самолет в США. Перед отправлением ему пришло сообщение от Нары. Аргентинец удивился, потому что обычно не общался с женой друга напрямую.

Девушка просила купить новый iPad, которого еще не было в Италии, но который уже появился в продаже в США. Икарди задумался: или это простая бытовая просьба, или повод пообщаться.

После возвращения из США Мауро и Ванда встретились в Милане, а потом девушка позвала его в совместный с мужем и друзьями круиз. Икарди не отказался.

После трехдневного путешествия Икарди влетел на штраф: Нара засветила в соцсетях фото, как Мауро ныряет с яхты в воду. Руководство клуба посчитало это опасным для здоровья и оштрафовало игрока на 10 тысяч евро.

Но Икарди запомнил не это. На второй день Мауро расслаблялся на шезлонге и слушал регги. Неожиданно появилась Ванда и без стеснения села рядом с ним.

Они обсуждали музыку. «Поставь другую. Нет, эта мне не нравится», – в плей-листе Икарди было много песен, но Ванду не зацепила ни одна из них.

Ранним утром в день возвращения домой аргентинец вышел на палубу, чтобы никого не разбудить, и встретил Нару, которая успокаивала плачущего сына. «Мы несколько раз пересеклись взглядами», – вспоминает Икарди. Это оказалось главным моментом.

После той поездки Нара разрывала телефон Икарди сообщениями: отправляла фото детей, которые привыкли к Мауро; обсуждала, что съесть на обед или ужин: «Сначала он был моим другом. Я знала это, но потом Мауро влюбился в меня – полюбил мое мировоззрение и меня как человека».