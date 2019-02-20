Безумное лавстори Икарди и Ванды: ни слова про измену и бывшего мужа
Вы точно знаете историю: Мауро Икарди увел жену Ванду Нару с тремя детьми у своего друга Макси Лопеса, вдрызг испортил с ним отношения, получил ненависть тысяч людей по всему миру − но построил собственное счастье.
Обычно этот сюжет рассказывают только так. Но мы хотим подать его по-другому. Почему эти двое сблизились? Что они чувствовали? Через что прошли? Как защищали друг друга перед толпой? Почему эта странная пара вдруг стала одной из самых влиятельных семей Италии?
Далее − новый взгляд на историю любви Мауро Икарди и Ванды Нары. Без ненависти, ссор и скандалов.
Нара попросила Икарди привезти из США iPad. Так все началось
Икарди сидел в аэропорту и ждал самолет в США. Перед отправлением ему пришло сообщение от Нары. Аргентинец удивился, потому что обычно не общался с женой друга напрямую.
Девушка просила купить новый iPad, которого еще не было в Италии, но который уже появился в продаже в США. Икарди задумался: или это простая бытовая просьба, или повод пообщаться.
После возвращения из США Мауро и Ванда встретились в Милане, а потом девушка позвала его в совместный с мужем и друзьями круиз. Икарди не отказался.
После трехдневного путешествия Икарди влетел на штраф: Нара засветила в соцсетях фото, как Мауро ныряет с яхты в воду. Руководство клуба посчитало это опасным для здоровья и оштрафовало игрока на 10 тысяч евро.
Но Икарди запомнил не это. На второй день Мауро расслаблялся на шезлонге и слушал регги. Неожиданно появилась Ванда и без стеснения села рядом с ним.
Они обсуждали музыку. «Поставь другую. Нет, эта мне не нравится», – в плей-листе Икарди было много песен, но Ванду не зацепила ни одна из них.
Ранним утром в день возвращения домой аргентинец вышел на палубу, чтобы никого не разбудить, и встретил Нару, которая успокаивала плачущего сына. «Мы несколько раз пересеклись взглядами», – вспоминает Икарди. Это оказалось главным моментом.
После той поездки Нара разрывала телефон Икарди сообщениями: отправляла фото детей, которые привыкли к Мауро; обсуждала, что съесть на обед или ужин: «Сначала он был моим другом. Я знала это, но потом Мауро влюбился в меня – полюбил мое мировоззрение и меня как человека».
Икарди вернул Нару с детьми в Италию и принял трех ее сыновей
В начале отношений Икарди заваливал твиттер смазливыми постами про любовь: тонны смайликов с сердечками и поцелуями, интимные фотографии, открытые письма. «Мы переписывались до пяти утра. Иногда у меня болели руки», – вспоминает он.
В ноябре 2013 года открытому роману Нары и Икарди уже ничего не мешало – девушка официально развелась. Мауро сразу же признался в чувствах к возлюбленной в твиттере: «Я люблю тебя. Никогда не получится выразить все то, что я к тебе чувствую. Понял, что всего два слова («te amo» – с испанского «я тебя люблю») несут в себе безграничное чувство».
За красивыми словами посыпались дорогущие подарки (например, белый Rolls Royce), затем – мужские поступки.
После развода Нара улетела в Аргентину и устроила детей в школу. Икарди купил Ванде и трем ее сыновьям билеты в Италию. Девушка хотела вернуть деньги за перелет, но тот не взял.
В доме в Милане ее детей ждал сюрприз: Икарди завалил комнату игрушками. Тогда Ванда окончательно растаяла: «Это не то, что сделает любой парень. Он влюбился».
Нару обвиняли в измене, Икарди сделал тату с портретом жены и именами ее сыновей
В мае 2014 года пара поженилась. Свадьба состоялась в Буэнос-Айресе и получилась максимально простой: из приглашенных на торжество – всего 12 родственников, жених пришел на праздник в джинсах. Через несколько дней пара отправилась в полуразрушенный дворец Сан-Суси на Гаити.
«Мауро отличается от всех. Он любит моих детей и наш дом. Эти чувства самые чистые и настоящие. Он искренний, понимающий, верный и сильный человек», – признается Нара.
В этих отношениях Икарди вообще ничего не смущает:
- ни возраст Ванды (она старше мужа на семь лет);
- ни три ее сына от первого брака (к ним добавились две совместные дочери);
- ни разговоры о съемках Нары в порнофильмах.
Ванда подала в суд на несколько итальянских изданий, распространивших фейковую новость, и жестко прошлась по обидчикам: «Вы заплатите за ложные обвинения в адрес меня и моей семьи. Я живу нормальной жизнью, работаю и забочусь о детях. Думайте о себе и не пишите глупых историй».
Икарди никого не слушает: он набил на руке портрет жены и сделал татуировку в честь ее сыновей: «Я люблю этих трех ангелков». Ванда умиляется: «Он обещал, что будет заботиться о моих детях, и я быстро это поняла. Мауро относится к ним как к своим».
В ответ Нара сделала на запястье маленькую тату с сердцем и надписью «Мауро». До знакомства с Вандой у Икарди не было ни одной татуировки.
«Чем я его покорила? Пастой, − делится Нара. − Как-то Мауро одолжил мне машину и оставил ключи от дома у консьержа. Потом он предложил пообедать с ним, но его холодильник был почти пуст, как и у любого одинокого парня. Я приготовила пасту. Дальше все получилось спонтанно. Он мог делать, что угодно, но показал себя зрелым человеком».
Нара – агент Икарди, за переход мужа в «Наполи» ей предлагали роль в кино
В 2015 году Икарди уволил агента Аблана Морено (работал с ним десять лет) и поставил на его место жену. Ради его карьеры Нара впряглась во все темы: выучила экономику, право, разобралась в налоговых законодательствах и бизнес-проектах. Жена-агент знает испанский, итальянский и английский языки и ради новых боссов «Интера» освоила китайский.
Икарди полностью доверяет дела жене. Ванда ценит: она договаривалась о новом контракте футболиста с «Интером», когда находилась на седьмом месяце беременности.
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис предлагал Наре роль в кино, чтобы Икарди перешел к ним. Ванда отказалась: «Люди не понимают, что цвета «Интера» находятся у Мауро под кожей. Он не плакал, когда у него родились две дочери, но ревел из-за команды».
Ванда часто жестит в переговорах: ставит руководству ультиматумы (Икарди уйдет из «Интера», если ему не вернут капитанскую повязку), приходит на ТВ-шоу и жалуется на боссов и заламывает для мужа контракт на 9 миллионов евро в год.
Руководство «Интера» недоумевает от таких методов переговоров и просит Икарди сменить агента, но Наре плевать: «Многие считают странным, что женщина защищает права мужчины. Я всегда заставляла себя уважать, у меня есть характер».
Влияние Нары на Икарди и ситуацию замечают со стороны. Например, экс-агент нападающего Морено: «Мауро изменился. Его образ мышления и видение вещей поменялись. Он больше не отвечает за свою судьбу».
Сестра Икарди Ивана не любит жену брата: девушка называет Ванду жадной и глупой и считает, что для нее Мауро – только бизнес-проект. Икарди встает против сестры и целого мира.
«Почему бы тебе не заняться работой? Лучше поинтересуйся делами других братьев. Что-то я не видел, чтобы ты в твиттере спрашивала о них. Чао!» – разнес Мауро сестру.
Для всех остальных у него другой ответ: «Ванда будет представлять мои и наши интересы до конца карьеры».
Их любовь – раскаленное железо.