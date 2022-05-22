Один игрок вытащил для «Милана» чемпионство – создал 9 из 13 голов в конце сезона

В конце сезона «Милан» выдал серию из шести побед подряд в Серии А. Рафаэль Леау помог клубу голом или ассистом в каждом из этих матчей. Всего с участием Леау (3+6) «Милан» забил девять из 13 голов на этом отрезке сезона. Особенно важными были ассисты Леау в заключительной игре сезона, когда «Милан» разгромно победил «Сассуоло». Вот эти игры:

«Сассуоло» – «Милан» – 0:3. Три ассиста Леау;

«Милан» – «Аталанта» – 2:0. Гол Леау;

«Верона» – «Милан» – 1:3. Два ассиста Леау;

«Милан» – «Фиорентина» – 1:0. Гол Леау;

«Лацио» – «Милан» – 1:2. Ассист Леау;

«Милан» – «Дженоа» – 2:0. Гол Леау.

Половина мировых источников записывают Леау два ассиста в игре с «Сассуоло». Тут дело в трактовке первого момента. Леау простреливал на Жиру и попал в защитника. Рикошетом от него мяч отлетел к Жиру, который сразу забил. Даже если Серия А не засчитает Леау этот ассист, он в любом случае прямо поучаствовал в чемпионском голе «Милана».

Перед матчем против «Милана» везде разошлась шутка от генерального директора «Сассуоло» Джованни Карневали. Он сказал: «Кого бы я забрал из «Милана»? Леау. Но не знаю, играл бы он при такой нашей атаке». Эти слова работали только до стартового свистка. Их же поддерживал результат матча первого круга. Тогда «Милан» проиграл «Сассуоло» со счетом 1:3.