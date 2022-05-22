Один игрок вытащил для «Милана» чемпионство – создал 9 из 13 голов в конце сезона
«Милан» выиграл чемпионство в Серии А. Это первый подобный трофей для клуба с сезона-2010/11. За новый титул вместе с «Миланом» боролся «Интер». В итоге команды разделило только два очка – все решалось в заключительном туре. «Интер» пропустил «Милан» вперед после поражения от «Болоньи». Именно в той игре случилась яркая ошибка запасного вратаря.
В конце сезона «Милан» выдал серию из шести побед подряд в Серии А. Рафаэль Леау помог клубу голом или ассистом в каждом из этих матчей. Всего с участием Леау (3+6) «Милан» забил девять из 13 голов на этом отрезке сезона. Особенно важными были ассисты Леау в заключительной игре сезона, когда «Милан» разгромно победил «Сассуоло». Вот эти игры:
- «Сассуоло» – «Милан» – 0:3. Три ассиста Леау;
- «Милан» – «Аталанта» – 2:0. Гол Леау;
- «Верона» – «Милан» – 1:3. Два ассиста Леау;
- «Милан» – «Фиорентина» – 1:0. Гол Леау;
- «Лацио» – «Милан» – 1:2. Ассист Леау;
- «Милан» – «Дженоа» – 2:0. Гол Леау.
Половина мировых источников записывают Леау два ассиста в игре с «Сассуоло». Тут дело в трактовке первого момента. Леау простреливал на Жиру и попал в защитника. Рикошетом от него мяч отлетел к Жиру, который сразу забил. Даже если Серия А не засчитает Леау этот ассист, он в любом случае прямо поучаствовал в чемпионском голе «Милана».
Перед матчем против «Милана» везде разошлась шутка от генерального директора «Сассуоло» Джованни Карневали. Он сказал: «Кого бы я забрал из «Милана»? Леау. Но не знаю, играл бы он при такой нашей атаке». Эти слова работали только до стартового свистка. Их же поддерживал результат матча первого круга. Тогда «Милан» проиграл «Сассуоло» со счетом 1:3.
Интересно, что Леау забил все свои 11 голов в сезоне в 11 разных матчах Серии А. Он распределял их по голу на игру. «Милан» в играх с голами Леау набрал 28 очков. Было девять побед, одна ничья и одно поражение. В матчах с «Фиорентиной» и «Сампдорией» Леау вообще забивал единственные голы «Милана».
Что еще надо знать о карьере Леау: подарил маме парикмахерскую и берет советы у Златана
Рафаэль Леау играет за «Милан» с 2019 года. Тогда он перешел из «Лилля» за 29,5 миллиона евро. Сейчас Transfermarkt оценивает его в 50 миллионов евро. «Милан» стал для Леау третьим клубом за карьеру. Ранее он играл за «Спортинг» и «Лилль». Сезон-2021/22 получился у Леау с отрывом лучшим по результативности. К 22 годам он никогда не забивал 11 голов за один сезон.
Леау рассказывал в интервью, что посвящает все голы семье. В честь отца он придумал празднование, а маме вообще подарил парикмахерскую. Еще Леау постоянно берет советы у Ибрагимовича. Тот научил его не забывать о скромности и постоянно работать над собой. Ибрагимович по-прежнему играет за «Милан», но в конце этого сезона был запасным.
Результативность Леау повлияла на интерес к нему от других клубов. Ответ Леау для них: «Хочу остаться в «Милане» и творить здесь историю. Хочу, чтобы однажды мое имя было внесено в миланский музей». Слухи и инсайды рассказывают об интересе к нему со стороны «Ман Сити». Для новых чемпионов Англии ожидается потенциальный ценник в 70 миллионов евро.
Пиоли советовался с тренером молодежной командой «Спортинга». Именно там воспитывался Леау. Тот говорил, что Леау нужно поменять позицию. Продвигал мысль об игре Леау на роли центрфорварда. Но в «Милане» Леау обычно играет на левом фланге атаки – именно после его проходов и получались главные голы «Милана» в конце сезона Серии А.