«Кирилл Набабкин – ухажер для твоей мамки». Дзагоев провел последний матч в ЦСКА на фанатской трибуне с кричалками
ЦСКА и «Ростов» играли в 30-м туре РПЛ. Алан Дзагоев заранее пообещал, что проведет первые 15 минут матча на фанатской трибуне ЦСКА. Говорил «Чемпионату»: «Позаряжаем вместе с болельщиками!» Это часть прощания Дзагоева с клубом, где он играл с 2008 года. ЦСКА обещал ему и Фернандесу одну красочную церемонию уже после игры против «Ростова».
Дзагоев сдержал обещание: бодрил болельщиков кричалками, а в одном из моментов журналисты заметили у него слезы (кажется, их не было). Корреспондент «СЭ» Севастиан Терлецкий показал видео, где Дзагоев заряжает: «Кирилл Набабкин – ухажер для твоей мамки». Такой кричалкой ЦСКА анонсировал матч с «Крыльями» в 2019 году. Ее же выделял в интервью Влашич (об этом – тут).
Сам Набабкин остается в ЦСКА еще на год – клуб уже объявил о продлении контракта. По уходу Дзагоева выходило отдельное объяснение от ЦСКА: «У нас было джентельменское соглашение, подразумевающее досрочный уход Дзагоева в случае, если он будет мало играть». ЦСКА и Дзагоев расторгли контракт по взаимному соглашению. Карьеру Дзагоев не заканчивает.
В общей сложности Дзагоев провел за ЦСКА 397 матчей во всех турнирах. В них он забил 77 голов. Перед игрой с «Ростовом» Дзагоев рассказывал, что изначально не думал об уходе из ЦСКА. Сказал и такое: «Сегодня на стадионе попрощаюсь с нашими болельщиками. Они всегда были рядом и поддерживали меня». Дзагоев говорил о запредельной мотивации играть дальше.
Во время матча ЦСКА – «Ростов» случилась еще одна заметная акция. Марио Фернандес вышел на игру с капитанской повязкой. Это инициатива Игоря Акинфеева. Фернандес приостанавливает карьеру и уезжает в Бразилию. Уже в стартовые десять минут матча против «Ростова» Фернандес забил сам и сделал голевую передачу на Гбамена. Тот уйдет из ЦСКА после окончания аренды.
Перед матчем против «Ростова» у ЦСКА была серия из трех поражений. Разница мячей за эти игры – 0:4. Из-за них ЦСКА опустился на пятое место перед последним туром. Капитанская повязка Фернандеса и приход Дзагоева на трибуну принесли ЦСКА два гола за десять минут. Сам Дзагоев завершает сезон со статистикой 20 матчей и три ассиста. В среднем он играл в РПЛ по 37 минут.