«Кирилл Набабкин – ухажер для твоей мамки». Дзагоев провел последний матч в ЦСКА на фанатской трибуне с кричалками

Сам Набабкин остается в ЦСКА еще на год – клуб уже объявил о продлении контракта. По уходу Дзагоева выходило отдельное объяснение от ЦСКА: «У нас было джентельменское соглашение, подразумевающее досрочный уход Дзагоева в случае, если он будет мало играть». ЦСКА и Дзагоев расторгли контракт по взаимному соглашению. Карьеру Дзагоев не заканчивает.

В общей сложности Дзагоев провел за ЦСКА 397 матчей во всех турнирах. В них он забил 77 голов. Перед игрой с «Ростовом» Дзагоев рассказывал, что изначально не думал об уходе из ЦСКА. Сказал и такое: «Сегодня на стадионе попрощаюсь с нашими болельщиками. Они всегда были рядом и поддерживали меня». Дзагоев говорил о запредельной мотивации играть дальше.

Во время матча ЦСКА – «Ростов» случилась еще одна заметная акция. Марио Фернандес вышел на игру с капитанской повязкой. Это инициатива Игоря Акинфеева. Фернандес приостанавливает карьеру и уезжает в Бразилию. Уже в стартовые десять минут матча против «Ростова» Фернандес забил сам и сделал голевую передачу на Гбамена. Тот уйдет из ЦСКА после окончания аренды.