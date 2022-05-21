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ЦСКА VS Ростов
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ЦСКА - Ростов: 21 мая 2022 смотреть онлайн
ЦСКА
Москва
-:-
ЦСКА - Ростов: 21 мая 2022 смотреть онлайн
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 30 тур
РПЛ,
30 тур
Россия
21 мая 2022, -:- МСК
21.05.2022, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
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ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
71
Тикнизян
Наир Тикнизян
5
Васин
Виктор Васин
78
Дивеев
Игорь Дивеев
2
Фернандес
Марио Фернандес
11
Эджуке
Чидера Эджуке
98
Обляков
Иван Обляков
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
88
Бохинен
Эмиль Бохинен
22
Марадишвили
Константин Марадишвили
9
Чалов
Федор Чалов
Запасные
1
Помазун
Илья Помазун
-
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
-
42
Щенников
Георгий Щенников
-
62
Карпов
Вадим Карпов
-
3
Фукс
Бруно Фукс
-
7
Ахметов
Ильзат Ахметов
-
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
-
32
Рондон
Хосе Саломон Рондон
-
99
Шкурин
Илья Шкурин
-
46
Яковлев
Владислав Яковлев
-
Главный тренер
Ивица Олич
Ростов
мин
77
Рудаков
Максим Рудаков
55
Осипенко
Максим Осипенко
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
34
Козлов
Алексей Козлов
4
Терентьев
Денис Терентьев
10
Мамаев
Павел Мамаев
15
Глебов
Данил Глебов
25
Фольмер
Кирилл Фольмер
6
Хашимото
Кенто Хашимото
19
Байрамян
Хорен Байрамян
20
Соу
Али Соу
Запасные
30
Песьяков
Сергей Песьяков
-
3
Рукас
Томас Рукас
-
2
Алеесами
Хайтам Алеесами
-
22
Павловец
Александр Павловец
-
21
Махатадзе
Георгий Махатадзе
-
17
Норманн
Матиас Норманн
-
8
Гигович
Армин Гигович
-
99
Полоз
Дмитрий Полоз
-
13
Обухов
Владимир Обухов
-
23
Тугарев
Роман Тугарев
-
26
Саплинов
Александр Саплинов
-
11
Альмквист
Понтус Альмквист
-
Главный тренер
Валерий Карпин
Прошлые матчи
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
20:00
Ростов
1 : 3
ЦСКА
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
20:00
Ростов
1
ЦСКА
3
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
16:30
ЦСКА
2 : 0
Ростов
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
16:30
ЦСКА
2
Ростов
0
09.03.2020
09 марта 2020
пн
14:00
Ростов
3 : 2
ЦСКА
09.03.2020
09 марта 2020
пн
14:00
Ростов
3
ЦСКА
2
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
16:30
ЦСКА
1 : 3
Ростов
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
16:30
ЦСКА
1
Ростов
3
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
16:30
Ростов
0 : 0
ЦСКА
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
16:30
Ростов
0
ЦСКА
0
05.08.2018
05 авг. 2018
вс
19:00
ЦСКА
0 : 1
Ростов
05.08.2018
05 авг. 2018
вс
19:00
ЦСКА
0
Ростов
1
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
19:00
Ростов
1 : 2
ЦСКА
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
19:00
Ростов
1
ЦСКА
2
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
16:30
ЦСКА
2 : 0
Ростов
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
16:30
ЦСКА
2
Ростов
0
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
14:30
ЦСКА
0 : 0
Ростов
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
14:30
ЦСКА
0
Ростов
0
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
19:00
Ростов
2 : 0
ЦСКА
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
19:00
Ростов
2
ЦСКА
0
12.03.2016
12 марта 2016
сб
19:30
Ростов
2 : 0
ЦСКА
12.03.2016
12 марта 2016
сб
19:30
Ростов
2
ЦСКА
0
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
18:00
ЦСКА
2 : 1
Ростов
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
18:00
ЦСКА
2
Ростов
1
30.05.2015
30 мая 2015
сб
13:30
Ростов
1 : 1
ЦСКА
30.05.2015
30 мая 2015
сб
13:30
Ростов
1
ЦСКА
1
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
12:30
ЦСКА
6 : 0
Ростов
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
12:30
ЦСКА
6
Ростов
0
02.12.2013
02 дек. 2013
пн
16:00
Ростов
0 : 0
ЦСКА
02.12.2013
02 дек. 2013
пн
16:00
Ростов
0
ЦСКА
0
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
12:30
ЦСКА
1 : 0
Ростов
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
12:30
ЦСКА
1
Ростов
0
26.05.2013
26 мая 2013
вс
12:30
Ростов
3 : 0
ЦСКА
26.05.2013
26 мая 2013
вс
12:30
Ростов
3
ЦСКА
0
07.05.2013
07 мая 2013
вт
17:00
Ростов
0 : 2
ЦСКА
07.05.2013
07 мая 2013
вт
17:00
Ростов
0
ЦСКА
2
21.07.2012
21 июля 2012
сб
12:30
ЦСКА
1 : 0
Ростов
21.07.2012
21 июля 2012
сб
12:30
ЦСКА
1
Ростов
0
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
13:00
Ростов
1 : 1
ЦСКА
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
13:00
Ростов
1
ЦСКА
1
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