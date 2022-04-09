Тренер «Химок» выпустил в основе сына инвестора и на замену – своего сына. Сын инвестора забил, а «Химки» победили

Кто такой Артем Юран – сын главного тренера «Химок»

Другой исторический дебют произошел на 89-й минуте матча «Химки» – ЦСКА. Защитник Артем Юран заменил автора двух голов Александра Руденко. До этого Юран никогда за карьеру не выходил в матчах РПЛ, хотя ему уже 24 года. Сергей Юран отдельно прокомментировал его появление на поле: «Понятие сына не должно присутствовать у тренера».

Сергей Юран стал главным тренером «Химок» в феврале 2022 года. Это произошло с ним в третий раз за карьеру. Одновременно в клуб перешел и Артем Юран. Изначально «Химки» заявили Юрана в молодежный состав. Его предыдущие клубы в России: «Зоркий», «Химки-М», «Ротор-2». Еще Артем Юран играл в Латвии. В этом сезоне он провел за «Ротор-2» шесть матчей в ФНЛ-2.

Артем Юран уже играл под руководством отца, когда тот тренировал «Зоркий» из Красногорска. Тогда от Сергея Юрана была такая оценка ситуации: «Я не люблю выглядеть клоуном, над которым будут смеяться болельщики, специалисты. Это не тот случай – «следуй за отцом». Просто, когда ты видишь, то даешь ему шанс, подсказку, но и спрашиваешь вдвойне с него».

В 2022 году Артем Юран постоянно попадает в заявку «Химок» на матчи РПЛ.