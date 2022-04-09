Тренер «Химок» выпустил в основе сына инвестора и на замену – своего сына. Сын инвестора забил, а «Химки» победили
«Химки» выиграли третий подряд матч в РПЛ. Общая разница мячей за эти игры – 8:4. В победной игре против ЦСКА (4:2) первый гол забил форвард Илья Садыгов. Ему 21 год. До этого карьера Садыгова в РПЛ складывалась только из выходов на замену. Его игровое время в сезоне-2021/22 составляло 29 минут за шесть матчей. Против ЦСКА Садыгов отыграл полный первый тайм.
Кто такой Илья Садыгов – сын главного инвестора «Химок»
Садыгов интересен из-за отца. Предприниматель Туфан Садыгов с 2020 года инвестирует в «Химки». Илья Садыгов попал в «Химки» из клуба «Олимп-Долгопрудный». Его отец инвестирует и туда. В одной новостей это упоминал «Матч ТВ», когда сообщал о задержках зарплаты в этом клубе. Ранее Садыгов принимал решение о смене там главного тренера – назначил Точилина.
Илья Садыгов играл за «Олимп-Долгопрудный» в сезоне-2021/22. Тогда клуб еще выступал на уровне ПФЛ (до смены всех названий), а потом поднялся в ФНЛ. «Химки» писали в новости о переходе, что Садыгов был капитаном. Он провел 23 матча в чемпионате и дважды сыграл в Кубке. Итог – Садыгов забил «Ленинградцу», «Торпедо Владимир», «Смоленску» и «Знамя Труда».
Представители «Химок» несколько раз отвечали на вопросы о перспективах Садыгова в клубе. Владимир Габулов отдельно говорил, что Илья Садыгов не имеет никакого специального статуса внутри «Химок». «РБ Спорт» писал еще до старта игры «Химки» – ЦСКА, что некоторые игроки против включения Садыгова в старт. Юран их не послушал и выпустил Садыгова.
Что еще надо знать о его выходе на поле в матче «Химки» – ЦСКА:
- Садыгов дважды выходил за «Химки» в стартовом составе в матчах Кубка России. Там клуб не проиграл ни разу в основное время.
- Максимальное игровое время Садыгова за матч в РПЛ до игры с ЦСКА – 15 минут в игре с «Ахматом». Ее «Химки» проиграли 1:4.
- Садыгов всегда менял клубы свободным агентом. Transfermarkt пишет, что его контракт с «Химками» действует до лета 2024 года.
- В заявку на матч «Химки» – ЦСКА не попал Мирзов. Он не стал комментировать отсутствие на этом матче, но сказал о хорошей ситуации со здоровьем.
Кто такой Артем Юран – сын главного тренера «Химок»
Другой исторический дебют произошел на 89-й минуте матча «Химки» – ЦСКА. Защитник Артем Юран заменил автора двух голов Александра Руденко. До этого Юран никогда за карьеру не выходил в матчах РПЛ, хотя ему уже 24 года. Сергей Юран отдельно прокомментировал его появление на поле: «Понятие сына не должно присутствовать у тренера».
Сергей Юран стал главным тренером «Химок» в феврале 2022 года. Это произошло с ним в третий раз за карьеру. Одновременно в клуб перешел и Артем Юран. Изначально «Химки» заявили Юрана в молодежный состав. Его предыдущие клубы в России: «Зоркий», «Химки-М», «Ротор-2». Еще Артем Юран играл в Латвии. В этом сезоне он провел за «Ротор-2» шесть матчей в ФНЛ-2.
Артем Юран уже играл под руководством отца, когда тот тренировал «Зоркий» из Красногорска. Тогда от Сергея Юрана была такая оценка ситуации: «Я не люблю выглядеть клоуном, над которым будут смеяться болельщики, специалисты. Это не тот случай – «следуй за отцом». Просто, когда ты видишь, то даешь ему шанс, подсказку, но и спрашиваешь вдвойне с него».
В 2022 году Артем Юран постоянно попадает в заявку «Химок» на матчи РПЛ.