ЧМ-2022
Назовите все страны, которые участвовали в чемпионатах мира. Их 85!
85 – столько разных команд участвовали в чемпионатах мира по футболу за всю историю. Кто-то один раз, кто-то – на каждом. Вспомните их всех?
В игре учтены даже те страны, которых сейчас не существует или которые распались на несколько отдельных государств.
Вбивайте названия стран в поле для ввода. У вас есть 25 минут + 20 секунд за каждый правильный ответ.
Погнали!
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