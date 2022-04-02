Назовите все страны, которые участвовали в чемпионатах мира. Их 85!

85 – столько разных команд участвовали в чемпионатах мира по футболу за всю историю. Кто-то один раз, кто-то – на каждом. Вспомните их всех?

В игре учтены даже те страны, которых сейчас не существует или которые распались на несколько отдельных государств.

Вбивайте названия стран в поле для ввода. У вас есть 25 минут + 20 секунд за каждый правильный ответ.

Погнали!