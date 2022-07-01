Что надо знать о новой системе определения офсайда: как она работает и почему появится на ЧМ-2022

Почему система определения офсайда считается полуавтоматической? Об этом рассказывал Йоханнес Хольцмюллер – директор ФИФА по технологиям и инновациям. Дело в человеческом факторе: арбитры на ВАР проверяют предложенную линию офсайда, а затем передают информацию судье в поле. Их процесс взаимодействия останется привычным, но будет быстрее.

ФИФА объяснила на примерах будущее использование технологии в программе Living Football. Главное: полуавтоматическая система определения офсайда станет для судей ВАР вспомогательным инструментом. Целью остается, чтобы все судейские решения принимались быстро и с минимальным процентом ошибок. Пока во всех лигах есть проблемы со скоростью.

Пьерлуиджи Коллина все подтвердил: ответственность за все решения в поле по-прежнему принимают судьи. При несогласии с системой они могут отменить ее рекомендацию. Коллина в своем объяснении отдельно сказал, что нельзя считать систему роботизированной и сводить ее определение только к автоматике. Хотя искусственный интеллект теперь будет на первом плане.