Что надо знать о новой системе определения офсайда: как она работает и почему появится на ЧМ-2022
Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Там будут использованы новые технологии – ФИФА прорабатывала их несколько лет. На ЧМ-2022 появится полуавтоматическая система определения офсайда. Глава судейской службы ФИФА Пьерлуиджи Коллина объяснял: ее введение сократит время принятия судейского решения до 20-25 секунд.
Детали этой системы: датчик в мяче, точки данных на игроках и 12 камер под крышей
Из чего вообще состоит полуавтоматическая система определения офсайда:
- Под крышей стадиона размещены 12 камер;
- Они вычисляют движение мяча и фиксируют 29 точек данных на каждом игроке;
- Система срабатывает 50 раз в секунду, поэтому все обрабатывается точечно;
- Официальный мяч ЧМ-2022 имеет внутри собственный датчик.
При определении офсайда система подает сигнал арбитрам на ВАР. Она делает выводы по точкам на игроках и датчику внутри мяча – с его помощью фиксируется момент удара или паса. Судьи сразу обрабатывают данные в реальном времени, а затем дают команду для создания 3D-анимации. Ее видят фанаты на стадионе – она становится детальным доказательством правильности решения.
Почему система определения офсайда считается полуавтоматической? Об этом рассказывал Йоханнес Хольцмюллер – директор ФИФА по технологиям и инновациям. Дело в человеческом факторе: арбитры на ВАР проверяют предложенную линию офсайда, а затем передают информацию судье в поле. Их процесс взаимодействия останется привычным, но будет быстрее.
ФИФА объяснила на примерах будущее использование технологии в программе Living Football. Главное: полуавтоматическая система определения офсайда станет для судей ВАР вспомогательным инструментом. Целью остается, чтобы все судейские решения принимались быстро и с минимальным процентом ошибок. Пока во всех лигах есть проблемы со скоростью.
Пьерлуиджи Коллина все подтвердил: ответственность за все решения в поле по-прежнему принимают судьи. При несогласии с системой они могут отменить ее рекомендацию. Коллина в своем объяснении отдельно сказал, что нельзя считать систему роботизированной и сводить ее определение только к автоматике. Хотя искусственный интеллект теперь будет на первом плане.
Когда и как проходили тесты системы полуавтоматического определения офсайда
ESPN разъяснял все об этой системе еще в феврале 2022 года. Известно, что ФИФА потратила два года на ее тестирование. Мы знаем эту технологию по Клубному чемпионату мира. Тогда она за секунды помогла с определением офсайдов в матчах «Палмейрас» – «Аль-Хилал» и «Аль-Джазира» – «Пира». Тот турнир стал показателем успешного результата теста, но был не первым.
Joe анализировал работу по определению офсайда в тех матчах. Обещание Коллины сбылось уже тогда: подтверждение офсайда в матче «Аль-Джазиры» и «Пиры» произошло всего за 20 секунд. Там же прояснилась важная деталь по ситуации: новые технологии никак не работают с погрешностью. С ними возможна фиксация офсайда даже из-за нескольких сантиметров.
Демонстрации системы проходили еще раньше, но ей понадобились доработки. ФИФА объясняла: проблемы при разработке сводились к автоматизированному определению точки паса. К лету 2021 года система только научилась моделировать скелет игрока. Тогда ФИФА показала посыл: все это нужно для предоставления фактов судьям, а не для их будущей замены.
ФИФА подчеркивала, что важным моментом для теста технологии был Кубок арабских государств в 2021 году. Там состоялся ее первый актуальный показ. Еще Хольцмюллер выступал в программе «Живой футбол» вместе с Коллиной. Вместе они дали такие детали по развитию: данные с камеры из-под крыши стадиона теперь формируются для арбитров фактически в реальном времени.
На ЧМ-2022 будет показана окончательная версия этой технологии. Президент ФИФА Джанни Инфантино сейчас придает этому символическое значение. Во время разговора об офсайдах он вспоминал ЧМ-2018 и включение в работу системы ВАР: «Полуавтоматическая технология офсайда представляет собой эволюцию систем ВАР, которые были внедрены во всем мире».