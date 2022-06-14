Где и когда пройдет чемпионата мира по футболу 2022

Что нужно знать при путешествия на матч ЧМ в Катар

Вот несколько пунктов:

Виза не нужна, если есть паспорт болельщика; Распитие алкоголя на улицах запрещено. Для этого есть рестораны, пабы, кафе, бары. На ЧМ алкоголь будет внутри стадиона; Одеваться нужно скромнее. Женщинам стоит исключить открытые наряды. Мужчинам – например, шорты. Министр внутренних дел Катара шейх Халид бин Халифа бин Абдулазиз Тани сказал, что страна стала либеральнее ко многим культурам, но попросил фанатов чтить обычаи Катара; Валюта – катарский риал. На втором месте по популярности идет доллар; В Катаре легче всего перемещаться на машине: либо арендовать авто, либо ездить на Uber. Есть автобусы и метро; В исторических районах Дохи много карманников, несмотря на высокий уровень жизни жителей.

Какая температура в Катаре

По-разному. В самые жаркие времена года она перепрыгивает отметку в 40 градусов по Цельсию. Что касается времени, когда пройдет ЧМ, то средняя суточная температура в Катаре в это время года может выходить за отметку в 30 градусов по Цельсию. Поэтому организаторы позаботились о специальной системе охлаждения на каждом из 8 сезонов. Кроме того, специальные системы будут поддерживать определенную влажность воздуха: это поможет как комфортному нахождению футболистов и болельщиков на стадионах, так и сохранять нормальное состояние полей.

Туристические фирмы предлагают следить за пребыванием на улице и избегать задержки на открытых участках.

Во сколько будут проходить матчи

Календарь ЧМ-2022 фиксируют следующие часы начала встреч чемпионата мира (в скобках указаны, на какой стадии играются матчи в это время):

13:00 (групповой этап);

16:00 (групповой этап);

18:00 (групповой этап, 1/8 финала, четвертьфинал, матч за 3-е место, финал);

19:00 (групповой этап);

22:00 (групповой этап, 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал).

С Москвой у Катара один часовой пояс.