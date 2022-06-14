ЧМ-2022
#ЧМ-2022
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Где и когда пройдет чемпионата мира по футболу 2022

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Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре. Старт турнира – 21 ноября. Конец – 18 декабря. Несмотря на слухи об увеличении числа участников ЧМ-2022, на турнир приедет все то же количество сборных – 32.

Катар – экзотическая страна в плане проведения ЧМ. Но, кажется, она учла все недостатки (особенно тот, что связан с погодой) и хорошо подготовилась к большому футбольному событию.

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Что нужно знать при путешествия на матч ЧМ в Катар

Вот несколько пунктов:

  1. Виза не нужна, если есть паспорт болельщика;
  2. Распитие алкоголя на улицах запрещено. Для этого есть рестораны, пабы, кафе, бары. На ЧМ алкоголь будет внутри стадиона;
  3. Одеваться нужно скромнее. Женщинам стоит исключить открытые наряды. Мужчинам – например, шорты. Министр внутренних дел Катара шейх Халид бин Халифа бин Абдулазиз Тани сказал, что страна стала либеральнее ко многим культурам, но попросил фанатов чтить обычаи Катара;
  4. Валюта – катарский риал. На втором месте по популярности идет доллар;
  5. В Катаре легче всего перемещаться на машине: либо арендовать авто, либо ездить на Uber. Есть автобусы и метро;
  6. В исторических районах Дохи много карманников, несмотря на высокий уровень жизни жителей.

Какая температура в Катаре

По-разному. В самые жаркие времена года она перепрыгивает отметку в 40 градусов по Цельсию. Что касается времени, когда пройдет ЧМ, то средняя суточная температура в Катаре в это время года может выходить за отметку в 30 градусов по Цельсию. Поэтому организаторы позаботились о специальной системе охлаждения на каждом из 8 сезонов. Кроме того, специальные системы будут поддерживать определенную влажность воздуха: это поможет как комфортному нахождению футболистов и болельщиков на стадионах, так и сохранять нормальное состояние полей.

Туристические фирмы предлагают следить за пребыванием на улице и избегать задержки на открытых участках.

Во сколько будут проходить матчи

Календарь ЧМ-2022 фиксируют следующие часы начала встреч чемпионата мира (в скобках указаны, на какой стадии играются матчи в это время):

  • 13:00 (групповой этап);
  • 16:00 (групповой этап);
  • 18:00 (групповой этап, 1/8 финала, четвертьфинал, матч за 3-е место, финал);
  • 19:00 (групповой этап);
  • 22:00 (групповой этап, 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал).

С Москвой у Катара один часовой пояс.

В каких городах и на каких стадионах пройдет ЧМ-2022

Их пять:

  • Доха;
  • Эль-Вакра;
  • Лусаил;
  • Эль-Хаур;
  • Эр-Райян.

Вот данные по 8 стадионам, которые примут ЧМ-2022.

«Эль-Тумама» (Доха, вместимость – 40 тысяч)

  • Сенегал – Голландия (21.11);
  • Испания – Коста-Рика (23.11);
  • КатарСенегал (25.11);
  • Бельгия – Марокко (27.11);
  • Иран – США (29.11);
  • Канада – Марокко (01.11);
  • Матч 1/8 финала: 1D – 2C (04.12);
  • Четвертьфинальный матч (10.12).

На территории стадиона после ЧМ-2022 откроется филиал спортивной клиники Aspetar Sports Clinic, а на месте верхних трибун стадиона появится бутик-отель. На прилегающей территории будут созданы условия для различных видов спорта: баскетбол, гандбол, плавание, волейбол и другие.

«974» (Доха, вместимость – 40 тысяч):

  • Мексика – Польша (21.11);
  • Португалия – Гана (24.11);
  • Франция – Дания (26.11);
  • Бразилия – Швейцария (28.11);
  • Польша – Аргентина (30.11);
  • Сербия – Швейцария (02.12);
  • Матч 1/8 финала: 1G – 2Н (05.12).

Этот стадион полностью разбирается. Это единственный стадион, на котором есть естественная система вентиляции, что позволяет не устанавливать систему охлаждения.

«Лусаил» (Лусаил, вместимость – 80 тысяч):

После ЧМ стадион «Лусаил» будет преобразован в общественное пространство, включающее школы, магазины, кафе, спортивные сооружения и поликлиники. Вместимость также будет уменьшена с основных 80 тысяч до примерно 20 тысячи человек.

Стадион в Лусаиле

«Эль-Байт» (Эль Хаур, вместимость – 60 тысяч)

  • Катар – Эквадор (21.11);
  • Марокко – Хорватия (23.11);
  • Англия – США (25.11);
  • Испания – Германия (27.11);
  • Голландия – Катар (29.11);
  • Коста-Рика – Германия (01.12);
  • Матч 1/8 финала: 1B – 2A (04.12);
  • Четвертьфинальный матч (10.12);
  • Полуфинальный матч (14.12).

После проведения ЧМ-2022 стадион будет несколько преобразован. Например, верхние ярусы переделают под отели. Внутри здания стадиона появятся фуд-корт, тренажерный зал и торговый центр.

«Эль-Джануб» (Эль-Вакра, вместимость – 40 тысяч)

Стал одним из первых стадионов, который оснащен 5G. У него самая мощная система охраны: на территории всего стадиона расположено 1200 камер.

«Эдьюкейшн Сити» (Эр-Райян, Вместимость – 43,35 тыс.)

  • ДанияТунис (22.11);
  • Уругвай – Корея (24.11);
  • Польша – Саудовская Аравия (26.11);
  • Корея – Гана (28.11);
  • Тунис – Франция (30.11);
  • Корея – Португалия (02.12);
  • Матч 1/8 финала: 1F – 2E (06.12);
  • Четвертьфинальный матч (09.12).

Этот стадион расположен в центре образовательного и исследовательского центра страны. Там расположены ведущие университеты Катара.

«Ахмед бин Али» (Эр-Райян, вместимость – 45 тысяч):

  • США – Уэльс (21.12);
  • Бельгия – Канада (23.11);
  • Уэльс – Иран (25.11);
  • Япония - Коста-Рика (27.11);
  • Уэльс – Англия (29.11);
  • Хорватия – Бельгия (01.12);
  • Матч 1/8 финала: 1С – 2D (03.12).

Расположен в главном историческом районе Катара.

Стадион «Халифа»

«Халифа» (Эр-Райян, вместимость – 45 тысяч)

  • Англия – Иран (21.11);
  • Германия – Япония (23.11);
  • Голландия – Эквадор (25.11);
  • Хорватия – Канада (27.11);
  • Эквадор – Сенегал (29.11);
  • Япония – Испания (01.12);
  • Матч 1/8 финала: 1A – 2B (03.12);
  • Матч за 3-е место (17.12).

Один из самых старых стадионов страны. Построен в 1976 году, но был реконструирован.

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Все фото: dpa/Global Look Press
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