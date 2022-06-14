Где и когда пройдет чемпионата мира по футболу 2022
Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре. Старт турнира – 21 ноября. Конец – 18 декабря. Несмотря на слухи об увеличении числа участников ЧМ-2022, на турнир приедет все то же количество сборных – 32.
Катар – экзотическая страна в плане проведения ЧМ. Но, кажется, она учла все недостатки (особенно тот, что связан с погодой) и хорошо подготовилась к большому футбольному событию.
Что нужно знать при путешествия на матч ЧМ в Катар
Вот несколько пунктов:
- Виза не нужна, если есть паспорт болельщика;
- Распитие алкоголя на улицах запрещено. Для этого есть рестораны, пабы, кафе, бары. На ЧМ алкоголь будет внутри стадиона;
- Одеваться нужно скромнее. Женщинам стоит исключить открытые наряды. Мужчинам – например, шорты. Министр внутренних дел Катара шейх Халид бин Халифа бин Абдулазиз Тани сказал, что страна стала либеральнее ко многим культурам, но попросил фанатов чтить обычаи Катара;
- Валюта – катарский риал. На втором месте по популярности идет доллар;
- В Катаре легче всего перемещаться на машине: либо арендовать авто, либо ездить на Uber. Есть автобусы и метро;
- В исторических районах Дохи много карманников, несмотря на высокий уровень жизни жителей.
Какая температура в Катаре
По-разному. В самые жаркие времена года она перепрыгивает отметку в 40 градусов по Цельсию. Что касается времени, когда пройдет ЧМ, то средняя суточная температура в Катаре в это время года может выходить за отметку в 30 градусов по Цельсию. Поэтому организаторы позаботились о специальной системе охлаждения на каждом из 8 сезонов. Кроме того, специальные системы будут поддерживать определенную влажность воздуха: это поможет как комфортному нахождению футболистов и болельщиков на стадионах, так и сохранять нормальное состояние полей.
Туристические фирмы предлагают следить за пребыванием на улице и избегать задержки на открытых участках.
Во сколько будут проходить матчи
Календарь ЧМ-2022 фиксируют следующие часы начала встреч чемпионата мира (в скобках указаны, на какой стадии играются матчи в это время):
- 13:00 (групповой этап);
- 16:00 (групповой этап);
- 18:00 (групповой этап, 1/8 финала, четвертьфинал, матч за 3-е место, финал);
- 19:00 (групповой этап);
- 22:00 (групповой этап, 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал).
С Москвой у Катара один часовой пояс.
В каких городах и на каких стадионах пройдет ЧМ-2022
Их пять:
- Доха;
- Эль-Вакра;
- Лусаил;
- Эль-Хаур;
- Эр-Райян.
Вот данные по 8 стадионам, которые примут ЧМ-2022.
«Эль-Тумама» (Доха, вместимость – 40 тысяч)
- Сенегал – Голландия (21.11);
- Испания – Коста-Рика (23.11);
- Катар – Сенегал (25.11);
- Бельгия – Марокко (27.11);
- Иран – США (29.11);
- Канада – Марокко (01.11);
- Матч 1/8 финала: 1D – 2C (04.12);
- Четвертьфинальный матч (10.12).
На территории стадиона после ЧМ-2022 откроется филиал спортивной клиники Aspetar Sports Clinic, а на месте верхних трибун стадиона появится бутик-отель. На прилегающей территории будут созданы условия для различных видов спорта: баскетбол, гандбол, плавание, волейбол и другие.
«974» (Доха, вместимость – 40 тысяч):
- Мексика – Польша (21.11);
- Португалия – Гана (24.11);
- Франция – Дания (26.11);
- Бразилия – Швейцария (28.11);
- Польша – Аргентина (30.11);
- Сербия – Швейцария (02.12);
- Матч 1/8 финала: 1G – 2Н (05.12).
Этот стадион полностью разбирается. Это единственный стадион, на котором есть естественная система вентиляции, что позволяет не устанавливать систему охлаждения.
«Лусаил» (Лусаил, вместимость – 80 тысяч):
- Аргентина – Саудовская Аравия (22.11);
- Бразилия – Сербия (24.11);
- Аргентина – Мексика (26.11);
- Португалия – Уругвай (28.11);
- Саудовская Аравия – Мексика (30.11);
- Камерун – Бразилия (02.12);
- Матч 1/8 финала: 1H – 2G (06.12);
- Четвертьфинальный матч (09.12);
- Полуфинальный матч (13.12);
- Финал (18.12).
После ЧМ стадион «Лусаил» будет преобразован в общественное пространство, включающее школы, магазины, кафе, спортивные сооружения и поликлиники. Вместимость также будет уменьшена с основных 80 тысяч до примерно 20 тысячи человек.
«Эль-Байт» (Эль Хаур, вместимость – 60 тысяч)
- Катар – Эквадор (21.11);
- Марокко – Хорватия (23.11);
- Англия – США (25.11);
- Испания – Германия (27.11);
- Голландия – Катар (29.11);
- Коста-Рика – Германия (01.12);
- Матч 1/8 финала: 1B – 2A (04.12);
- Четвертьфинальный матч (10.12);
- Полуфинальный матч (14.12).
После проведения ЧМ-2022 стадион будет несколько преобразован. Например, верхние ярусы переделают под отели. Внутри здания стадиона появятся фуд-корт, тренажерный зал и торговый центр.
«Эль-Джануб» (Эль-Вакра, вместимость – 40 тысяч)
- Франция – Австралия (22.11);
- Швейцария – Камерун (24.11);
- Тунис – Австралия (26.11);
- Камерун – Сербия (28.11);
- Австралия – Дания (30.11);
- Гана – Уругвай (02.11);
- Матч 1/8 финала: 1E – 2F (05.12).
Стал одним из первых стадионов, который оснащен 5G. У него самая мощная система охраны: на территории всего стадиона расположено 1200 камер.
«Эдьюкейшн Сити» (Эр-Райян, Вместимость – 43,35 тыс.)
- Дания – Тунис (22.11);
- Уругвай – Корея (24.11);
- Польша – Саудовская Аравия (26.11);
- Корея – Гана (28.11);
- Тунис – Франция (30.11);
- Корея – Португалия (02.12);
- Матч 1/8 финала: 1F – 2E (06.12);
- Четвертьфинальный матч (09.12).
Этот стадион расположен в центре образовательного и исследовательского центра страны. Там расположены ведущие университеты Катара.
«Ахмед бин Али» (Эр-Райян, вместимость – 45 тысяч):
- США – Уэльс (21.12);
- Бельгия – Канада (23.11);
- Уэльс – Иран (25.11);
- Япония - Коста-Рика (27.11);
- Уэльс – Англия (29.11);
- Хорватия – Бельгия (01.12);
- Матч 1/8 финала: 1С – 2D (03.12).
Расположен в главном историческом районе Катара.
«Халифа» (Эр-Райян, вместимость – 45 тысяч)
- Англия – Иран (21.11);
- Германия – Япония (23.11);
- Голландия – Эквадор (25.11);
- Хорватия – Канада (27.11);
- Эквадор – Сенегал (29.11);
- Япония – Испания (01.12);
- Матч 1/8 финала: 1A – 2B (03.12);
- Матч за 3-е место (17.12).
Один из самых старых стадионов страны. Построен в 1976 году, но был реконструирован.