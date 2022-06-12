Перу объявило выходной по всей стране ради матча отбора на ЧМ-2022, а перуанцы покупают билеты по $900
13 июня Перу сыграет с Австралией. Победитель матча поедет осенью на ЧМ-2022 в одной группе с Францией, Данией и Тунисом. Похожая группа была и на ЧМ в России (Франция, Австралия, Перу, Дания). Тогда Перу выиграло у Австралии 2:0.
Министр спорта Перу Алехандро Салас объявил, что день матча будет выходным в стране – хотя игра пройдет в понедельник:
«Принято решение, что выходной будет на государственном уровне. Это позволит людям увидеть, как наша сборная проходит квалификацию на чемпионат мира. Болельщики смогут отпраздновать выход на ЧМ на улице. Выходной объявляется не с середины дня, а в течение всего понедельника».
Салас уточнил, что выходной будет для работников государственных структур. Но люди из частного сектора тоже могут воспользоваться дополнительным выходным.
Решение Саласа критиковали экономисты и торговая палата Перу. Он им отвечал, что один выходной плохо не повлияет на экономику страны: повышается престиж Перу, люди объединятся дома с семьями или потратят деньги в барах. Но правительство Перу услышало критику и выпустило обновленное заявление – работники туристической, гастрономических и других отраслей могут работать в понедельник.
Также важное уточнение – этот внеплановый нерабочий перуанцы должны отработать в другой обычный выходной.
Дополнительный выходной во многом связан с началом матча – в 13:00 по перуанскому времени (21:00 по мск). Игра Перу – Австралия пройдет в Катаре, на одном из стадионов, который примет матчи ЧМ.
На игру летит много перуанцев, которые живут в Испании. В аэропортах Мадрида и Барселоны сейчас много флагов Перу. Один из фанатов признается, что потратил на билет в Доху 950 долларов – потому что взял его за три дня до вылета.
Сама сборная Перу тоже останавливалась в Испании – для товарищеского матча с Новой Зеландией. Да, подготовка к Австралии – через игру с ее главным соседом.