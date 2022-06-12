Перу объявило выходной по всей стране ради матча отбора на ЧМ-2022, а перуанцы покупают билеты по $900

Министр спорта Перу Алехандро Салас объявил, что день матча будет выходным в стране – хотя игра пройдет в понедельник:

«Принято решение, что выходной будет на государственном уровне. Это позволит людям увидеть, как наша сборная проходит квалификацию на чемпионат мира. Болельщики смогут отпраздновать выход на ЧМ на улице. Выходной объявляется не с середины дня, а в течение всего понедельника».

Салас уточнил, что выходной будет для работников государственных структур. Но люди из частного сектора тоже могут воспользоваться дополнительным выходным.

Решение Саласа критиковали экономисты и торговая палата Перу. Он им отвечал, что один выходной плохо не повлияет на экономику страны: повышается престиж Перу, люди объединятся дома с семьями или потратят деньги в барах. Но правительство Перу услышало критику и выпустило обновленное заявление – работники туристической, гастрономических и других отраслей могут работать в понедельник.