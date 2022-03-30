Перу

Подписаться
Сайт
Стадион
Тренер
Рикардо Гарека
Р. Гарека
Лента
Состав
Расписание
Таблица
Результаты
Материалы
Новости

Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
10
Кристиан Куэва К. Куэва 		Пол 30 12 4 2 2 0
1
Педро Галлезе П. Галлезе 		Вра 32 11 0 0 0 0
9
Джанлука Лападула Д. Лападула 		Нап 32 11 3 2 3 0
17
Луис Адвинкула Л. Адвинкула 		Нап 32 10 1 1 3 0
19
Йошимар Йотун Й. Йотун 		Защ 32 10 1 0 3 0
Подробнее
Ближайшие матчи
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Перу
-:-
Парагвай
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
Перу
-
Парагвай
-
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Перу
-:-
Парагвай
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
Перу
-
Парагвай
-
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Перу
-:-
Парагвай
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
Перу
-
Парагвай
-
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Перу
-:-
Парагвай
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
Перу
-
Парагвай
-
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Перу
-:-
Парагвай
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
Перу
-
Парагвай
-
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
Подробнее

Таблица

И В Н П Мячи Очки
3
Эквадор
835 364 210 261 1303:785 1302
4
Уругвай
835 315 208 312 993:1144 1153
5
Перу
835 314 156 365 888:1093 1098
6
Чили
835 260 208 367 988:1048 988
7
Колумбия
835 159 416 260 837:988 893
Подробнее
Результаты
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Перу
2 : 0
Парагвай
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
18 тур
Перу
2
Парагвай
0
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Перу
2 : 0
Парагвай
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
18 тур
Перу
2
Парагвай
0
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
25.03.2022 25 марта 2022 пт 2:30
Уругвай
1 : 0
Перу
25.03.2022 25 марта 2022 пт 2:30
17 тур
Уругвай
1
Перу
0
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 17 тур
02.02.2022 02 февр. 2022 ср 5:00
Перу
1 : 1
Эквадор
02.02.2022 02 февр. 2022 ср 5:00
16 тур
Перу
1
Эквадор
1
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 16 тур
02.02.2022 02 февр. 2022 ср 5:00
Перу
1 : 1
Эквадор
02.02.2022 02 февр. 2022 ср 5:00
16 тур
Перу
1
Эквадор
1
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 16 тур
Подробнее
Материалы
Семь историй из Кубка Америки-2021. Поддельные тесты на ковид, звонки вратаря Аргентины психологу и голы чилийца-англичанина
#Кубок Америки
Никто не знал Эвертона до Кубка Америки. Теперь это новый герой
#Эвертон Соарес
Жезус сделал все в финале Копы: забил, отдал и удалился
#Габриэл Жезус
Чудовищный ляп перуанского вратаря. Фирмино забил, даже не глядя на мяч
#Роберто Фирмино
Почему в Кубке Южной Америки играют то Мексика и США, то азиатские страны? Это разве нормально?
#Кубок Америки
Все материалы
Последние новости
Футбол
Колумбия заняла третье место на Кубке Америки. Перу – четвертое
#Кубок Америки
Футбол
Бразилия и Перу вышли в полуфинал Кубка Америки
#Кубок Америки
Футбол
Определились все пары четвертьфинала Кубка Америки. Бразилия сыграет с Перу, Уругвай – с Колумбией
#Кубок Америки
Футбол
Венесуэла и Боливия вылетели с Кубка Америки. Бразилия, Аргентина, Эквадор и Уругвай прошли в 1/4 финала
#Кубок Америки
Футбол
Неймар вышел на второе место в рейтинге бомбардиров сборной Бразилии. Он забил три мяча Перу
#Неймар
Футбол
Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки впервые за 44 года. Она разгромила Чили, ударив в 2 раза меньше по воротам
#Кубок Америки
Все новости