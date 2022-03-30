Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
10Кристиан Куэва К. Куэва
|Пол
|30
|12
|4
|2
|2
|0
|
1Педро Галлезе П. Галлезе
|Вра
|32
|11
|0
|0
|0
|0
|
9Джанлука Лападула Д. Лападула
|Нап
|32
|11
|3
|2
|3
|0
|
17Луис Адвинкула Л. Адвинкула
|Нап
|32
|10
|1
|1
|3
|0
|
19Йошимар Йотун Й. Йотун
|Защ
|32
|10
|1
|0
|3
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
3
|835
|364
|210
|261
|1303:785
|1302
|
4
|835
|315
|208
|312
|993:1144
|1153
|
5
|835
|314
|156
|365
|888:1093
|1098
|
6
|835
|260
|208
|367
|988:1048
|988
|
7
|835
|159
|416
|260
|837:988
|893
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