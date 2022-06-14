Участники чемпионата мира по футболу 2022
Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Участники чемпионата мира 2022 уже известны – в матчах будут участвовать 32 команды.
На ЧМ-2022 будут задействованы восемь стадионов в пяти городах. Жеребьевка групп прошла 1 апреля 2022 года в Выставочном центре Дохи.
Сборная Катара
Катар – одна из главных загадок турнира. Все игроки комплектуются из местного чемпионата, а управляет ими тренер, десять лет работавший с юношами в «Барселоне».
Лучший результат Катара на чемпионатах мира
Катар впервые сыграет на ЧМ, ранее команда никогда туда не попадала. Но главный успех команды состоялся совсем недавно. В 2019 году Катар выиграл Кубок Азии – впервые в истории.
Как Катар попал на ЧМ-2022
Катар – хозяин чемпионата мира, у него автоматическая квалификация.
Тренер Катара на ЧМ-2022
Это 46-летний Феликс Санчес Бас, он трудится в Катаре более 15 лет, а со сборной работает с 2017 года.
Состав Катара на ЧМ-2022
- Вратарь: Саад Аль-Шеб
- Защитники: Бассам Аль-Рави, Буалем Хухи, Абделькарим Хассан
- Полузащитники: Педру Мигел, Абдулазиз Хатем, Карим Будиаф, Хасан Аль-Хаидос, Ахмед
- Нападающие: Акрам Афиф, Альмоэз Али
Катар начнет ЧМ матчем против Эквадора, во втором туре встретится с Сенегалом, а в третьем – с Нидерландами.
Сборная Эквадора
Эквадор четвертый раз сыграет на ЧМ. Прошлый турнир в России сборная пропустила.
Лучший результат Эквадора на чемпионатах мира
Выход в 1/8 финала на ЧМ-2006. На этой стадии было минимальное поражение от Англии.
Как Эквадор попал на ЧМ-2022
В зоне КОНМЕБОЛ Эквадор попал в четверку – занял четвертое место и отобрался напрямую.
Тренер Эквадора на ЧМ-2022
59-летний аргентинец Густаво Альфаро – он уже 30 лет работает тренером, но до 2020 года тренировал только в Аргентине.
Состав Эквадора на ЧМ-2022
- Вратарь: Эрнан Галиндес
- Защитники: Анхело Пресьядо, Роберт Арболеда, Пьеро Инкапье, Первис Эступиньян
- Полузащитники: Алан Франко, Джегсон Мендес, Мойсес Кайседо, Анхель Мена
- Нападающие: Эннер Валенсия, Микаэль Эстрада
Эквадор начнет турнир матчем против Катара, во втором туре сыграет против Нидерландов, а закончит групповой этап игрой против Сенегала.
Сборная Сенегала
Сенегал третий раз сыграет на ЧМ в своей истории. И во второй раз подряд.
Лучший результат Сенегала на чемпионатах мира
Это ЧМ-2002, где был четвертьфинал – там Сенегал лишь в овертайме уступил Турции.
Как Сенегал попал на ЧМ-2022
В стыковых играх за выход Сенегал не пустил на ЧМ Египет. Команды обменялись победами 1:0, а Сенегал лучше исполнил послематчевые пенальти.
Тренер Сенегала на ЧМ-2022
Алиу Сиссе работает со сборной Сенегала с 2015 года – ранее возглавлял молодежную команду. Сисе дважды подряд выходил с Сенегалом в финал Кубка Африки, один раз победил.
Состав Сенегала на ЧМ-2022
- Вратарь: Эдуар Менди
- Защитники: Салиу Сисс, Абду Диалло, Калиду Кулибали, Буна Сарр
- Полузащитники: Идрисса Гуйе, Нампали Менди, Пап Гуйе
- Нападающие: Булайе Диа, Фамара Дьеду, Садио Мане
Сенегал в первом туре сыграет против Нидерландов, а во втором будет игра против Катара. Заключительный матч группового этапа – против Эквадора.
Сборная Нидерландов
Нидерланды пропустили последний ЧМ, который проходил в России. Участие на ЧМ-2022 будет для нее 11-м в истории.
Лучший результат Нидерландов на чемпионатах мира
Нидерланды трижды доходили до финала, но ни разу не побеждали. Последний финал – на ЧМ-2010, где было поражение в овертайме от Испании.
Как Нидерланды попали на ЧМ-2022
Команда победила в отборочной группе. Ее главными конкурентами были Турция и Норвегия. Нидерланды выиграли семь из десяти матчей.
Тренер Нидерландов на ЧМ-2022
Нидерланды тренирует Луи Ван Гал – это его третий приход в сборную. Сначала он не смог попасть с ней на ЧМ-2002, но через 12 лет выиграл бронзовые медали.
Состав Нидерландов на ЧМ-2022
- Вратарь: Джастин Бейло
- Защитники: Дензел Думфрис, Стефан де Врей, Вирджил ван Дейк, Дэйли Блинд
- Полузащитники: Жоржиньо Вейналдум, Френки де Йонг, Дэви Клаассен
- Нападающие: Стевен Бергейс, Мемфис Депай, Коди Гакпо
Нидерланды в первом туре сыграют с Сенегалом, затем будет матч против Эквадора, а в третьем туре они встретятся с Катаром.
Сборная Англии
Англичане в 16-й раз сыграют на ЧМ. На прошлом турнире в России они заняли четвертое место.
Лучший результат Англии на чемпионатах мира
Это победа на турнире 1966 года у себя на родине. Но с тех пор англичане не доходили даже до финала.
Как Англия попала на ЧМ-2022
Англия легко прошла квалификацию, в группе, где главными конкурентами были Польша, Албания и Венгрия. Восемь побед из десяти возможных – и никаких поражений.
Тренер Англии на ЧМ-2022
Англию тренирует Гарет Саутгейт – с ним команда дошла до полуфинала ЧМ-2018 и была очень близка к триумфу на Евро-2020, где лишь в послематчевых пенальти проиграла итальянцам в финале.
Состав Англии на ЧМ-2022
- Вратарь: Джордан Пикфорд
- Защитники: Кайл Уокер, Джон Стоунз, Харри Магуайр, Люк Шоу
- Полузащитники: Калвин Филлипс, Деклан Райс, Мейсон Маунт
- Нападающие: Рахим Стерлинг, Харри Кейн, Джек Грилиш
В первом туре Англия сыграет с Ираном, во втором – с США, а закончит групповой этап матчем с Уэльсом.
Сборная Ирана
Иран в шестой раз в своей истории сыграет на ЧМ. На предыдущем турнире в России иранцы финишировали третьими в своей группе.
Лучший результат Ирана на чемпионатах мира
Групповые этапы Иран пока так и не преодолевал. За 15 матчей на ЧМ команда побеждала только два раза – США и Марокко.
Как Иран попал на ЧМ-2022
Иран напрямую квалифицировался из группы с Южной Кореей и ОАЭ (Ирак, Сирия и Ливан не составили конкуренции). Из десяти матчей Иран выиграл восемь.
Тренер Ирана на ЧМ-2022
Драган Скочич с 2020 года тренирует Иран. Иранскому футболу хорошо знаком – он в нем работает с 2013 года.
Состав Ирана на ЧМ-2022
- Вратарь: Алиреза Бейранванд
- Защитники: Садег Мохаррами, Хоссейн Канаани, Шоджа Халилзаде, Омид Нурафкан
- Полузащитники: Али Голизаде, Саман Годдос, Саид Эзатолахи, Ахмад Нуроллахи, Вахид Амири
- Нападающие: Мехди Тареми
Иран стартует на ЧМ матчем против Англии, во втором туре встретится с Уэльсом, а в третьем – с США.
Сборная США
Американцы 11-й раз квалифицировались на ЧМ. Прошлый турнир в России они пропустили, сенсационно не выйдя из отборочной группы.
Лучший результат США на чемпионатах мира
США занимали третье место на самом первом ЧМ в 1930 году. А в 2002-м им удалось выйти в четвертьфинал.
Как США попали на ЧМ-2022
И на этот раз американцы рисковали не попасть напрямую, но все-таки вышли с третьего места в своей группе. Правда, набрали одинаковое количество очков с Коста-Рикой, которая отправилась в стыки.
Тренер США на ЧМ-2022
Грегг Берхалтер работает со сборной с 2018 года. Его успехи – победа в МЛС с клубом и победы в Лиге наций КОНКАКАФ и Золотом Кубке КОНКАКАФ со сборной.
Состав США на ЧМ-2022
- Вратарь: Мэтт Тернер
- Защитники: Сержиньо Дест, Уокер Циммерман, Майлз Робинсон, Энтони Робинсон
- Полузащитники: Уэстон Маккенни, Тайлер Адамс, Юнус Муса
- Нападающие: Тимоти Веа, Рикардо Пепи, Кристиан Пулишич
США сыграют с Уэльсом в первом туре. Во втором – их соперником будет Англия, а в третьем – Иран.
Сборная Уэльса
Это всего второй выход валлийской сборной на чемпионаты мира. Зато Уэльс в последнее время – неизменный участник Евро.
Лучший результат Уэльса на чемпионатах мира
Единственный раз, когда Уэльс играл на ЧМ в 1958 году. Там он добрался до четвертьфинала, где единственный гол Пеле принес победу будущему чемпиону – Бразилии.
Как Уэльс попал на ЧМ-2022
Уэльс пробивался на ЧМ через стыковые матчи. У себя на поле команда сначала обыграла Австрию в полуфинале, а в решающем матче победила Украину.
Тренер Уэльса на ЧМ-2022
Экс-футболист сборной Уэльса Роберт Пейдж работает с ней после скандального отстранения Райана Гиггза. Пейдж выводил ее в плей-офф Евро и выиграл группу в Лиге наций.
Состав Уэльса на ЧМ-2022
- Вратарь: Дэнни Уорд
- Защитники: Крис Мифем, Джо Родон, Бен Дэвис
- Полузащитники: Коннор Робертс, Джо Аллен, Джо Моррелл, Арон Рэмзи, Неко Уильямс
- Нападающие: Гарет Бэйл, Дэниел Джеймс
Уэльс стартует с игры против США, во втором туре встретится с Ираном, а соперником по третьему матчу будет Англия.
Сборная Аргентины
Аргентинцы в 18-й раз выступят на ЧМ. На позапрошлом турнире они дошли до финала, а на прошлом вылетели в первом же раунде плей-офф.
Лучший результат Аргентины на чемпионатах мира
Аргентина дважды выигрывала ЧМ – в 1978 году, а затем в 1986-м с Диего Марадоной. Еще два раза играла в финалах, где уступала немцам.
Как Аргентина попала на ЧМ-2022
Аргентина не испытала проблем с выходом на ЧМ, заняв второе место в отборочной группе сразу за Бразилией.
Тренер Аргентины на ЧМ-2022
Лионель Скалони – уже успешный тренер, который принес Аргентине победу на Кубке Америки в 2021 году – впервые за 28 лет.
Состав Аргентины на ЧМ-2022
- Вратарь: Эмилиано Мартинес
- Защитники: Гонсало Монтиэль, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Николас Тальяфико
- Полузащитники: Родриго де Пауль, Леандро Паредес, Джованни Ло Сельсо
- Нападающие: Лионель Месси, Лаутаро Мартинес, Николас Гонсалес
В первом туре Аргентина встретится с Саудовской Аравией, затем проведет матч против Мексики, а заключительная встреча группового этапа запланирована против Польши.
Сборная Саудовской Аравии
Саудовцы в шестой раз сыграют на чемпионатах мира и во второй раз подряд – в Россию они тоже приезжали на ЧМ-2018.
Лучший результат Саудовской Аравии на чемпионатах мира
Главным для нее был самый первый чемпионат мира в 1994 году – и сразу выход в 1/8 финала. С тех пор выходить из групп не удавалось.
Как Саудовская Аравия попала на ЧМ-2022
Она выиграла квалификационную группу, опередив Японию и Австралию. Семь побед в десяти матчах.
Тренер Саудовской Аравии на ЧМ-2022
Эрве Ренар возглавляет команду. Ранее он выигрывал Кубок Африки с Замбией и Кот-д’Ивуаром, а Марокко выводил на ЧМ-2018. В сборной Саудовской Аравии Ренар – рекордсмен среди иностранных тренеров по количеству побед.
Состав Саудовской Аравии на ЧМ-2022
- Вратарь: Мухаммед аль-Оваис
- Защитники: Султан аль-Ганнам, Абдулела аль-Амри, Абдулла Маду, Яссир аль-Шахрани
- Полузащитники: Фахад аль-Муваллад, Салман аль-Фарадж, Абдулела аль-Малки, Мухаммед Канно, Салим аль-Давсари
- Нападающие: Салех аль-Шехри
Саудовская Аравия начнет чемпионат матчем против Аргентины, во втором туре встретится с Польшей, а в третьем – с Мексикой.
Сборная Мексики
Мексика – практически неизменный участник ЧМ, она уже в 17-й раз поедет на турнир.
Лучший результат Мексики на чемпионатах мира
Главные достижения – два четвертьфинала. А на последних семи ЧМ она регулярно выходит из группы, но постоянно вылетает в первом же раунде плей-офф.
Как Мексика попала на ЧМ-2022
В отборочной группе зоны КОНКАКАФ мексиканцы финишировали вторыми, пустив вперед лишь Канаду. И отобрались напрямую.
Тренер Мексики на ЧМ-2022
Тренирует Херардо Мартино, который ранее работал с «Барселоной». Мартино также возглавлял сборные Аргентины и Парагвая – с ними трижды добирался до финала Кубка Америки.
Состав Мексики на ЧМ-2022
- Вратарь: Гильермо Очоа
- Защитники: Хорхе Санчес, Сесар Монтес, Нестор Араухо, Хесус Гальярдо
- Полузащитники: Карлос Родригес, Эдсон Альварес, Эктор Эррера
- Нападающие: Хесус Корона, Рауль Хименес, Ирвинг Лосано
Мексика стартует на ЧМ с игры против Польши, а во втором туре пересечется с Аргентиной. Третий тур – матч с Саудовской Аравией.
Сборная Польши
Поляки в девятый раз сыграют на ЧМ. Из последних шести квалификаций они проходили четырежды.
Лучший результат Польши на чемпионатах мира
Польша дважды занимала третье место на ЧМ – в 1974 и 1982 годах. Но за последние 35 лет она из групп не выходила.
Как Польша попала на ЧМ-2022
Она прошла через стыковой матч. В финале Польша не пустила на ЧМ Швецию.
Тренер Польши на ЧМ-2022
Чеслав Михневич работает со сборной Польши после ухода Паулу Соузы. Первым же матчем Михневич как раз был финал со Швецией.
Состав Польши на ЧМ-2022
- Вратарь: Войцех Щесны
- Защитники: Мэтти Кэш, Камил Глик, Ян Беднарек, Бартош Берешиньски
- Полузащитники: Себастьян Шиманьски, Петр Зелиньски, Якуб Модер, Гжегож Крыховяк, Никола Залевски
- Нападающий: Роберт Левандовски
Польша встретится с Мексикой в первом туре, затем сыграет с Саудовской Аравией, а закончит групповой этап игрой против Аргентины.
Сборная Франции
Франция в седьмой раз подряд выходит на ЧМ, она – действующий чемпион.
Лучший результат Франции на чемпионатах мира
Франция дважды побеждала на турнире – помимо ЧМ-2018 успех был на домашнем ЧМ-1998. Также Франция играла в финале, где в 2006 году проиграла Италии по пенальти.
Как Франция попала на ЧМ-2022
Франция выиграла свою квалификационную группу, где главными ее соперниками были Украина и Финляндия. Франция трижды теряла очки в восьми матчах.
Тренер Франции на ЧМ-2022
Дидье Дешам выигрывал ЧМ-1998 в качестве игрок, а через 20 лет привел Францию к победе уже как тренер. У него также в активе победа в Лиге наций.
Состав Франции на ЧМ-2022
- Вратарь: Уго Льорис
- Защитники: Жюль Кунде, Рафаэль Варан, Люка Эрнандес
- Полузащитники: Бенджамин Павар, Адриан Рабьо, Поль Погба, Антуан Гризманн, Тео Эрнандес
- Нападающие: Килиан Мбаппе, Карим Бензема
Франция стартует с матча против Австралии, во втором туре сыграет с Данией, а в третьем – с Тунисом.
Сборная Австралии
Австралийцы пробились на ЧМ в пятый раз подряд. В Катаре это будет их шестое выступление.
Лучший результат Австралии на чемпионатах мира
Лучшим из всех было выступление на ЧМ-2006 под руководством Гуса Хиддинка. Тогда Австралия добралась до 1/8 финала. С тех пор она из групп не выходила.
Как Австралия попала на ЧМ-2022
Австралийцы были вынуждены пробиваться на ЧМ через стыковые матчи. Сначала она обыграла ОАЭ, а в финале в серии пенальти переиграла Перу.
Тренер Австралии на ЧМ-2022
Грэм Арнольд уже работал с Австралией после ухода Гуса Хиддинка, но второй приход получился более успешным. Хотя к тренеру и были вопросы по выступлению на Кубке Азии после поражения в 1/4 финала от ОАЭ.
Состав Австралии на ЧМ-2022
- Вратарь: Мэтью Райан
- Защитники: Натаниэль Аткинсон, Бэйли Райт, Кай Роулс, Азиз Бехич
- Полузащитники: Мартин Бойл, Айдин Хрустич, Арон Муй, Джексон Ирвин, Мэтью Леки
- Нападающий: Джейми Макларен
Австралия в первом туре встретится с Францией, а во втором – сыграет с Тунисом. Заключительный матч состоится против Дании.
Сборная Дании
Датчане всего в шестой раз сыграют на ЧМ. Они также выступали на чемпионате мира в России.
Лучший результат Дании на чемпионатах мира
Главное достижение – четвертьфинал ЧМ-1998. Тогда датчане уступили бразильцам в одной из самых ярких игр турнира.
Как Дания попала на ЧМ-2022
Она легко квалифицировалась из отборочной группы, выиграв первые девять своих матчей. Общая разница после окончания группового этапа – 30:3.
Тренер Дании на ЧМ-2022
Каспер Хьюлманд добился с Данией главного успеха последних лет, когда дошел с командой до полуфинала Евро-2020. И легкий проход в квалификации к ЧМ также случился именно при нем.
Состав Дании на ЧМ-2022
- Вратарь: Каспер Шмейхель
- Защитники: Андреас Кристенсен, Симон Кьяер, Янник Вестергор
- Полузащитники: Даниэль Васс, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Кристиан Эриксен, Йоаким Мэле
- Нападающие: Андреас Сков Ольсен, Юссуф Поульсен, Миккель Дамсгор
Дания стартует с игры против Туниса, а во втором туре встретится с Францией. Заключительный матч группового этапа пройдет против Австралии.
Сборная Туниса
Тунисцы в шестой раз поедут на ЧМ. На прошлом турнире они тоже были, но не прошли групповой этап.
Лучший результат Туниса на чемпионатах мира
Все предыдущие пять ЧМ заканчивались на групповом этапе. За 15 матчей Тунис выиграл лишь два, причем у сборных только одной конфедерации – у Мексики и Панамы.
Как Тунис попал на ЧМ-2022
В стыковых матчах за выход Тунис оказался сильнее команды Мали – победил 1:0 на выезде и дома сыграл 0:0.
Тренер Туниса на ЧМ-2022
Халел Кадри возглавил команду в 2022 году после ее вылета в четвертьфинале Кубка Африки и помог ей выйти на ЧМ.
Состав Туниса на ЧМ-2022
- Вратарь: Бешир Бен-Саид
- Защитники: Хамза Матлути, Яссин Мериа, Дилан Бронн, Али Маалуль
- Полузащитники: Анис Бен-Слимане, Эльес Схири, Аисса Лайдуни
- Нападающие: Вахби Хазри, Сефеддин Жазири, Юссеф Мсакни
Тунис сыграет в первом туре против Дании, во втором – против Австралии, а в третьем – встретится с Францией.
Сборная Испании
Испания в 12-й раз подряд пробилась на ЧМ. Всего у нескольких сборных в мире достижение лучше.
Лучший результат Испании на чемпионатах мира
Испания побеждала на ЧМ-2010 – золотой гол в финале против Нидерландов забил Андрес Иньеста.
Как Испания попала на ЧМ-2022
Испанцы выиграли квалификационную группу со Швецией, Грецией, Грузией и Косово. Они победили в шести матчах из восьми.
Тренер Испании на ЧМ-2022
Луис Энрике доводил команду до полуфинала Евро-2020, а еще – до финала Лиги наций.
Состав Испании на ЧМ-2022
- Вратарь: Унаи Симон
- Защитники: Сесар Аспиликуэта, Гарсия, Эмерик Лапорт, Жорди Альба
- Полузащитники: Гави, Серхио Бускетс, Родри
- Нападающие: Ферран Торрес, Альваро Мората, Дани Ольмо
Первый тур у испанцев пройдет против Х, второй – против Германии, а третий – против Японии.
Сборная Коста-Рики
Костариканцы отправятся на шестой чемпионат мира. Они едут на пятый турнир из последних шести.
Лучший результат Коста-Рики на чемпионатах мира
Коста-Рика впечатлила на своем первом ЧМ, когда вышла из группы в 1990 году. Но лучший результат – четвертьфинал в 2014 году, когда команда сенсационно выиграла группу с Англией, Италией и Уругваем. А дальше еще и прошла Грецию в 1/8 финала.
Как Коста-Рика попала на ЧМ-2022
Она заняла четвертое место в группе зоны КОНКАКАФ, хотя набрала одинаковое количество с вышедшими напрямую США. Коста-Рика вылетела в стыки, где победила Новую Зеландию и квалифицировалась на ЧМ-2022.
Тренер Коста-Рики на ЧМ-2022
Колумбиец Луис Суарес выводит на ЧМ уже третью сборную. Ранее это были Эквадор и Гондурас. С Эквадором даже удалось выйти в 1/8 финала на ЧМ-2006. Гондурас же на ЧМ-2014 не смог преодолеть групповой этап.
Состав Коста-Рики на ЧМ-2022
- Вратарь: Кейлор Навас
- Защитники: Кейшер Фуллер, Оскар Дуарте, Франсиско Кальво, Брайан Овьедо
- Полузащитники: Ельцин Техеда, Сельсо Борхес, Брайан Руис, Жерсон Торрес.
- Нападающие: Джоэл Кэмпбелл, Энтони Контрерас.
В первом туре Коста-Рика сыграет против Испании, во втором – против Японии, а финиширует на групповом этапе матчем с Германией.
Сборная Германии
Немцы в 20-й раз сыграют на чемпионатах мира. А ЧМ-2022 будет 18-м подряд.
Лучший результат Германии на чемпионатах мира
Германия четырежды выигрывала ЧМ. Это происходило в 1954, 1974, 1990 и 2014 годах. Еще четыре финала были проиграны. Всего Германия 12 раз брала медали на ЧМ.
Как Германия попала на ЧМ-2022
Даже несмотря на сенсационное поражение от Северной Македонии, Германия легко пробилась на ЧМ – все остальные девять матчей в группе она выиграла.
Тренер Германии на ЧМ-2022
Ханс-Дитер Флик стал тренером сборной Германии после ухода Йоахима Лева по окончании Евро-2020. При нем немцы первыми попали на ЧМ, если не считать Катар.
Состав Германии на ЧМ-2022
- Вратарь: Мануэль Нойер
- Защитники: Йонас Хофманн, Никлас Зюде, Антонио Рюдигер, Тило Керер
- Полузащитники: Серж Гнабри, Илкай Гюндоган, Леон Горетцка, Йозуа Киммих, Лерой Сане
- Нападающий: Тимо Вернер
Германия в первом туре встретится с Японией, а затем будет матч против Испании. Последний тур – игра против Х.
Сборная Японии
Японцы едут на ЧМ в седьмой раз в своей истории. И в седьмой раз подряд.
Лучший результат Японии на чемпионатах мира
Японцы трижды выходили из группы, но останавливались на первой же стадии плей-офф. Так что лучшее достижение – 1/8 финала.
Как Япония попала на ЧМ-2022
Она заняла второе место в квалификационной группе, пропустив вперед Саудовскую Аравию.
Тренер Японии на ЧМ-2022
Хадзиме Мориясу возглавляет Японию с 2018 года. Под его руководством команда дошла до финала Кубка Азии, где проиграла Катару.
Состав Японии на ЧМ-2022
- Вратарь: Сюити Гонда
- Защитники: Хироки Сакай, Такэхиро Томиясу, Мая Йошида, Юто Нагатомо
- Полузащитники: Хидемаса Морита, Ватару Эндо, Ао Танака
- Нападающие: Дзюня Ито, Юя Осака, Такуми Минамино
Япония в первом туре сыграет с Германией, во втором – с Х, а в третьем – с Испанией.
Сборная Бельгии
Бельгия в 14-й раз поедет на ЧМ. Для лучшего поколения в ее истории это будет третий турнир подряд.
Лучший результат Бельгии на чемпионатах мира
Главный успех случился на ЧМ-2018 – тогда бельгийцы выиграли бронзовые медали. Так они улучшили предыдущее достижение – четвертьфинал на ЧМ-2014.
Как Бельгия попала на ЧМ-2022
Бельгия не испытала проблем в квалификации, выиграв группу у Уэльса, Чехии, Эстонии и Белоруссии. Она не проиграла ни одного матча из восьми, а выиграла шесть.
Тренер Бельгии на ЧМ-2022
Роберто Мартинес работает во главе сборной с 2016 года – с ней он добился бронзовых медалей на прошлом ЧМ и выходил в четвертьфинал Евро-2020.
Состав Бельгии на ЧМ-2022
- Вратарь: Тибо Куртуа
- Защитники: Тоби Альдервейрельд, Джейсон Денайер, Ян Вертонген
- Полузащитники: Тома Менье, Аксель Витсель, Кевин Де Брюйне, Эден Азар, Ян Тилеманс, Торган Азар
- Нападающие: Ромелу Лукаку
Бельгия начнет турнир матчем с Канадой. Во втором туре она сыграет с Марокко, а в третьем – с Хорватией.
Сборная Канады
Это второй выход сборной Канады на ЧМ. Произошел он спустя 36 лет.
Лучший результат Канады на чемпионатах мира
Сравнивать можно только с предыдущим выступлением Канады на ЧМ-1986. Но там команда проиграла все три матча с общим счетом 0:5.
Как Канада попала на ЧМ-2022
Она стала первой в группе КОНКАКАФ, опередив и Мексику, и США, и Коста-Рику. Канада выиграла восемь из 14 матчей.
Тренер Канады на ЧМ-2022
Джон Хердман – английский специалист, который ранее долго работал с женскими командами Новой Зеландии и Канады. При нем сборная переместилась с 72-го на 40-е место в рейтинге ФИФА.
Состав Канады на ЧМ-2022
- Вратарь: Милан Борян
- Защитники: Ричи Ларея, Алистэр Джонстон, Стивен Витория, Камал Миллер, Альфонсо Дэвис
- Полузащитники: Марк-Энтони Кей, Атиба Хатчинсон, Стивен Эуштакиу
- Нападающие: Кайл Ларин, Джонатан Дэвид
Канада в первом туре сыграет с Бельгией, во втором – с Хорватией, а в третьем – с Марокко.
Сборная Марокко
Марокканцы сыграют на шестом для себя ЧМ. Они уже приезжали в Россию четыре года назад, но взяли всего лишь одно очко.
Лучший результат Марокко на чемпионатах мира
Главное достижение – выход в 1/8 финала в 1986 году. Тогда марокканцы даже выиграл свою группу, но в первом раунде плей-офф вылетели от Германии.
Как Марокко попал на ЧМ-2022
В стыковых играх Марокко оказался сильнее ДР Конго – 1:1 в первом матче и 4:1 – во втором.
Тренер Марокко на ЧМ-2022
Вахид Халилходжич будет 70-летним тренером на ЧМ-2022. На позапрошлом турнире его Алжир закрыл выход в плей-офф для сборной России.
Состав Марокко на ЧМ-2022
- Вратарь: Яссин Буну
- Защитники: Ашраф Хакими, Джавад Эль-Ямик, Ромен Саисс, Найеф Агерд, Адам Мазина
- Полузащитники: Селим Амалла, Софьян Амрабат, Аззедин Унаи
- Нападающие: Тарик Тиссаудали, Аюб Эль-Кааби
Марокко стартует на ЧМ матчем против Хорватии. Во втором туре встретится с Бельгией, а в третьем – с Канадой.
Сборная Хорватии
Хорваты в шестой раз поедут на ЧМ. Сейчас – в ранге вице-чемпиона.
Лучший результат Хорватии на чемпионатах мира
Второе место на ЧМ-2018 – главное достижение. Но был и бронзовый ЧМ-1998.
Как Хорватия попала на ЧМ-2022
Она выиграла свою отборочную группу. Все решилось за девять минут до конца группового этапа, когда Федор Кудряшов срезал мяч в свои ворота. Если бы не этот эпизод, первое место заняла бы Россия.
Тренер Хорватии на ЧМ-2022
Златко Далич никогда не выделялся как игрок или тренер. Но во главе сборной Хорватии дошел до финала ЧМ-2018 и вышел из группы на Евро-2020.
Состав Хорватии на ЧМ-2022
- Вратарь: Доминик Ливакович
- Защитники: Йосип Станишич, Деян Ловрен, Домагой Вида, Йосип Юранович
- Полузащитники: Лука Модрич, Марцело Брозович, Матео Ковачич
- Нападающие: Иван Перишич, Андрей Крамарич, Йосип Брекало
Хорватия в первом туре встретится с Марокко, во втором – с Канадой, а в третьем – с Бельгией.
Сборная Бразилии
Без Бразилии ЧМ представить невозможно. Все турниры проходит именно с ее участием. ЧМ-2022 станет 22-м по счету и в истории, и для бразильцев.
Лучший результат Бразилии на чемпионатах мира
Бразилия пять раз выигрывала ЧМ – чаще остальных. Но последний успех состоялся 20 лет назад.
Как Бразилия попала на ЧМ-2022
Она очень легко выиграла свою группу, из 17 матчей победив в 14, а остальные три сведя вничью.
Тренер Бразилии на ЧМ-2022
Тите возглавляет сборную Бразилии с 2016 года. Вместе они доходили до четвертьфинала ЧМ-2018 и победили на Кубке Америки год спустя.
Состав Бразилии на ЧМ-2022
- Вратарь: Алиссон
- Защитники: Данило, Маркиньос, Эдер Милитао, Алекс Сандро
- Полузащитники: Рафинья, Лукас Пакета, Фред, Фабиньо, Винисиус
- Нападающие: Неймар
Бразилия проведет в первом туре матч против Сербии. Вторая игра состоится против Швейцарии, а третья – против Камеруна.
Сборная Сербии
Сербия уже выходила на ЧМ в 2010-м и 2018-м. Если брать достижения Югославии, то это уже 13-й выход национальной команды на этот турнир.
Лучший результат Сербии на чемпионатах мира
Во времена Югославии сборная финишировала четвертой в 1930 и 1962 годах. Сербия еще не выходила из группы на ЧМ.
Как Сербия попала на ЧМ-2022
Она выиграла группу, где участвовала Португалия. Выход был драматичным – на последних минутах решающего матче гол Митровича принес победу в Португалии и выход напрямую.
Тренер Сербии на ЧМ-2022
Драган Стойкович год назад возглавил сборную в свой день рождения, а через полгода вышел с ней на ЧМ-2022.
Состав Сербии на ЧМ-2022
- Вратарь: Предраг Райкович
- Защитники: Никола Миленкович, Милош Велькович, Страхиня Павлович
- Полузащитники: Андрия Живкович, Саша Лукич, Неманья Гудель, Душан Тадич, Сергей Милинкович-Савич, Филипп Костич
- Нападающий: Александар Митрович
Сербия в первом туре встретится с Бразилией. Далее – матч против Камеруна, а затем – против Швейцарии.
Сборная Швейцарии
Швейцария очень часто играет на ЧМ – это ее уже 12-й выход. И пятый подряд.
Лучший результат Швейцарии на чемпионатах мира
Три четвертьфинала ЧМ, но они были давно – в 1934-м, 1938-м и 1954-м. Но на последних ЧМ она регулярно выходит в плей-офф.
Как Швейцария попала на ЧМ-2022
В квалификации она опередила чемпионов Европы итальянцев и выиграла группу. А Италия отправилась в стыки и не попала на ЧМ.
Тренер Швейцарии на ЧМ-2022
Мурат Якин после увольнения из «Спартака» работал в нескольких клубах, а затем возглавил Швейцарию и вышел с ней на ЧМ-2022.
Состав Швейцарии на ЧМ-2022
- Вратарь: Ян Зоммер
- Защитники: Сильван Видмер, Мануэль Аканжи, Нико Эльведи, Рикардо Родригес
- Полузащитники: Ремо Фройлер, Гранит Джака, Джибриль Соу
- Нападающие: Джердан Шакири, Харис Сеферович, Брель Эмболо
Швейцария стартует с игры против Камеруна, а затем встретится с Бразилией. В заключительном туре – матч против Сербии.
Сборная Камеруна
Камерунцы пропустили прошлый ЧМ, но в Катаре сыграют уже на восьмом турнире по счету.
Лучший результат Камеруна на чемпионатах мира
Главное выступление – четвертьфинал ЧМ-1990. Тогда камерунцы под руководством Валерия Непомнящего проиграли Англии только в овертайме.
Как Камерун попал на ЧМ-2022
В стыковых играх он проиграл дома Алжиру 0:1, но в гостях победил 2:1 – так и вышел на ЧМ-2022.
Тренер Камеруна на ЧМ-2022
С Камеруном работает известный в прошлом игрок Ригобер Сонг – он возглавил ее в конце февраля 2022 года.
Состав Камеруна на ЧМ-2022
- Вратарь: Андре Онана
- Защитники: Коллинс Фай, Жан-Шарль Кастеллетто, Майкл Нгаде-Нгаджуй, Амбрауз Ойонго
- Полузащитники: Мартин Онгла, Самуэль Гуэ, Гаэль Ондуа, Карл Токо-Экамби
- Нападающие: Эрик Максим Чупо-Мотинг, Леандре Тавамба
Камерун сыграет первый матч против Швейцарии, а затем встретится с Сербией и Бразилией.
Сборная Португалии
Португальцы в шестой раз подряд попадают на ЧМ, а всего у них будет восьмой турнир по счету.
Лучший результат Португалии на чемпионатах мира
Победа была не на ЧМ, а на Евро шесть лет назад. На чемпионатах мира португальцы брали бронзу в 1966 году, выиграв у СССР матч за третье место.
Как Португалия попала на ЧМ-2022
Португальцы пропустили в квалификации вперед Сербию, поэтому играли стыковые матчи. Но там оказались сильнее Турции и Северной Македонии.
Тренер Португалии на ЧМ-2022
Фернанду Сантуш выигрывал с ней Евро, но на прошлом ЧМ вылетел от Уругвая.
Состав Португалии на ЧМ-2022
- Вратарь: Руй Патрисиу
- Защитники: Жоау Канселу, Данилу, Пепе, Мендеш
- Полузащитники: Бруну Фернандеш, Жоау Моутинью, Отавио
- Нападающие: Криштиану Роналду, Диогу Жота, Бернарду Силва
Португалия проведет первый матч против Ганы, во втором туре сыграет с Уругваем, а в третьем – с Южной Кореей.
Сборная Ганы
Для Ганы это четвертый выход на турнир. Предыдущий ЧМ они пропустили.
Лучший результат Ганы на чемпионатах мира
В 2010 году Гана дошла до четвертьфинала, где в овертайме упустила уникальный шанс сотворить историю. Забей Гьян пенальти уругвайцам – ганцы стали бы первыми африканцами в полуфинале ЧМ. Но он не забил, а серию пенальти Гана выполнила хуже.
Как Гана попала на ЧМ-2022
В стыковых матчах она переиграла Нигерию только по правилу гостевого гола – 0:0 дома и 1:1 в гостях.
Тренер Ганы на ЧМ-2022
Отто Аддо – неожиданный выбор. У него нет опыта самостоятельной работы, но он очень долго был ассистентом в «Гамбурге», «Нордшелланде» и обеих «Боруссиях».
Состав Ганы на ЧМ-2022
- Вратарь: Джо Уоллакотт
- Защитники: Денис Одои, Дэниел Амарти, Александер Джику, Гидеон Менса
- Полузащитники: Абдул Фатаву Иссахаку, Мохаммед Кудус, Иддрису Баба, Томас Парти, Андре Айю
- Нападающие: Феликс Афена-Гьян
Гана сыграет в первом туре с Португалией. Во втором матче соперником будет Южная Корея, в третьем – Уругвай.
Сборная Уругвая
Уругвайцы поедут на свой 14-й в истории чемпионат мира. И четвертый подряд.
Лучший результат Уругвая на чемпионатах мира
Уругвай – двукратный чемпион мира. Команда побеждала в 1930 и 1950 годах. А на ЧМ-2010 дошла до полуфинала.
Как Уругвай попал на ЧМ-2022
Ему хватило третьего места в отборочной группе зоны КОНМЕБОЛ. Интересно, что Уругвай вышел с разницей мячей 22:22.
Тренер Уругвая на ЧМ-2022
Диего Алонсо заменил вечного Оскара Табареса на посту главного тренера. Алонсо возглавил Уругвай в конце 2021 года и в первых семи матчах добился шести побед.
Состав Уругвая на ЧМ-2022
- Вратарь: Фернандо Муслера
- Защитники: Мартин Касерес, Хосе Хименес, Диего Годин, Хоакин Пикерес
- Полузащитники: Найтан Нандес, Матиас Весино, Родриго Бентанкур, Лукас Торрейра, Джонатан Родригес
- Нападающий: Луис Суарес
Уругвай в первом туре сыграет с Южной Кореей, а дальше будут матчи против Португалии и Ганы.
Сборная Южной Кореи
Корейцы вышли уже на десятый подряд ЧМ. Всего это будет 11-й турнир для них.
Лучший результат Южной Кореи на чемпионатах мира
Это произошло на домашнем ЧМ-2002 – тогда Корея добралась до полуфинала при Гусе Хиддинке. На девяти остальных ЧМ Корея выходила из группы лишь однажды.
Как Южная Корея попала на ЧМ-2022
Корея комфортно заняла второе место в отборочной группе, выиграв семь матчей из десяти.
Тренер Южной Кореи на ЧМ-2022
Паулу Бенту работает с Кореей четыре года. Он уже ездил на ЧМ с Португалией в 2014-м – тогда она не вышла из группы.
Состав Южной Кореи на ЧМ-2022
- Вратарь: Ким Сын-Гю
- Защитники: Ким Чжин-Су, Ким Ен Вон, Ким Мин Чжэ, Ким Тэ-Хван
- Полузащитники: Ли Джэ Сон, Чон У Ен, Хван Хи Чхан, Квон Чхан Хун
- Нападающие: Сон Хын Мин, Хван Ви Чо
Корейцы начнут ЧМ игрой против Уругвая. Далее – матчи с Ганой и Португалией.