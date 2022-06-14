Участники чемпионата мира по футболу 2022

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Участники чемпионата мира 2022 уже известны – в матчах будут участвовать 32 команды.

На ЧМ-2022 будут задействованы восемь стадионов в пяти городах. Жеребьевка групп прошла 1 апреля 2022 года в Выставочном центре Дохи.

Сборная Катара

Катар – одна из главных загадок турнира. Все игроки комплектуются из местного чемпионата, а управляет ими тренер, десять лет работавший с юношами в «Барселоне».

Лучший результат Катара на чемпионатах мира

Катар впервые сыграет на ЧМ, ранее команда никогда туда не попадала. Но главный успех команды состоялся совсем недавно. В 2019 году Катар выиграл Кубок Азии – впервые в истории.

Как Катар попал на ЧМ-2022

Катар – хозяин чемпионата мира, у него автоматическая квалификация.

Тренер Катара на ЧМ-2022

Это 46-летний Феликс Санчес Бас, он трудится в Катаре более 15 лет, а со сборной работает с 2017 года.

Состав Катара на ЧМ-2022

Вратарь: Саад Аль-Шеб

Защитники: Бассам Аль-Рави, Буалем Хухи, Абделькарим Хассан

Полузащитники: Педру Мигел, Абдулазиз Хатем, Карим Будиаф, Хасан Аль-Хаидос, Ахмед

Нападающие: Акрам Афиф, Альмоэз Али

Катар начнет ЧМ матчем против Эквадора, во втором туре встретится с Сенегалом, а в третьем – с Нидерландами.

Сборная Эквадора

Эквадор четвертый раз сыграет на ЧМ. Прошлый турнир в России сборная пропустила.

Лучший результат Эквадора на чемпионатах мира

Выход в 1/8 финала на ЧМ-2006. На этой стадии было минимальное поражение от Англии.

Как Эквадор попал на ЧМ-2022

В зоне КОНМЕБОЛ Эквадор попал в четверку – занял четвертое место и отобрался напрямую.