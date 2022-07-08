Спортсменки в Англии недовольны белой формой на футбольном Евро и теннисном «Уимблдоне»: считают ее непрактичной во время менструации

Мид после игры рассказала про смс от футболистки сборной Нидерландов (та посчитала, что мяч после удара Мид не пересек линию ворот полностью), но больше запомнилась обсуждением другой темы.

Мид подняла проблему ношения белой формы во время ПМС. Сборная Англии выступает полностью в белой форме, но предметом для разговора стал белый цвет шорт. Причем обращение было даже к бренду спортивной одежды.

🗨️ «Мы передали это Nike», – сказала Мид. «Надеюсь, они изменят это. Здорово играть в полностью белой форме, но иногда это непрактично, когда наступает ПМС. Мы справляемся с этим, как можем. Мы обсудили это в команде и связались с Nike».

🗨️️️ «Это сложно, ведь мы ассоциируем Англию с белым цветом», – сказала Стэнуэй. «Домашняя форма прекрасна, она выглядит очень красиво. Думаю, в следующем году будут изменения». Стэнуэй добавила на фоне этого: «Во время игры ничего не имеет значения. Как захлестывает адреналин – можешь быть хоть голой, никто на это не обращает внимания. На поле ты просто забываешь обо всем».