Спортсменки в Англии недовольны белой формой на футбольном Евро и теннисном «Уимблдоне»: считают ее непрактичной во время менструации
Сборная Англии считается одним из главных фаворитов женского чемпионата Европы-2022. Он проходит с 6 по 31 июля в Англии. Футболистки этой страны начали с победы над Австрией. Единственный гол забила Бет Мид, а лучшим игроком матча стала Джорджия Стэнуэй.
Медиа обратили внимание на цитаты обеих спортсменок, но не об игре.
Мид после игры рассказала про смс от футболистки сборной Нидерландов (та посчитала, что мяч после удара Мид не пересек линию ворот полностью), но больше запомнилась обсуждением другой темы.
Мид подняла проблему ношения белой формы во время ПМС. Сборная Англии выступает полностью в белой форме, но предметом для разговора стал белый цвет шорт. Причем обращение было даже к бренду спортивной одежды.
🗨️ «Мы передали это Nike», – сказала Мид. «Надеюсь, они изменят это. Здорово играть в полностью белой форме, но иногда это непрактично, когда наступает ПМС. Мы справляемся с этим, как можем. Мы обсудили это в команде и связались с Nike».
🗨️️️ «Это сложно, ведь мы ассоциируем Англию с белым цветом», – сказала Стэнуэй. «Домашняя форма прекрасна, она выглядит очень красиво. Думаю, в следующем году будут изменения». Стэнуэй добавила на фоне этого: «Во время игры ничего не имеет значения. Как захлестывает адреналин – можешь быть хоть голой, никто на это не обращает внимания. На поле ты просто забываешь обо всем».
Эту проблему женская сборная Англии не затрагивала на чемпионате Евро-2013, а также в квалификации к ЧМ-2015 и ЧМ-2019. Тогда команда выступала в синих шортах. Кстати, турнир 2019 года выиграла сборная США, которая играла полностью в белом.
Ранее в материале The Athletic об этом говорила игрок сборной Шотландии и «Лестера» Софи Ховард: в перерыве матча можно сменить средства гигиены, но в целом белые шорты просто не созданы для футболисток. В команде голландской футболистки Эммы Кулен шутили: «Кому вообще в здравом уме придет в голову дать женской команде комплект с белыми шортами».
Физиотерапевт Сара Милнер играет за команду пятой лиги, чья выездная форма – с белыми шортами. Она говорит так: «Всякий раз приходится думать об этом перед игрой или в первые 10-15 минут. И знаю, что это чувствовали и партнеры по команде».
В женской английской суперлиге лишь три команды на определенных этапах не носили белых шорт в качестве домашней формы – обычно у них она та же, что и у мужских команд. А, например, в «Донкастере» игроки обратились к руководству с этой проблемой – клуб без проблем поменял им форму.
Схожая проблема есть и в теннисе. На «Уимблдоне» существует строгий дресс-код, согласному которому форма должна быть практически полностью белой. Допускается только одна полоска другого цвета, но и та еле заметная – не более одного сантиметра.
Правда, на турнире 2022-го Ник Кириос с этим не согласился и вышел на корт в красных кроссовках и кепке: «Делаю что хочу. Я не выше правил, мне просто нравится носить свои кроссовки. Так привлекаю больше внимания к себе».
Но другие соблюдают дресс-код. И не все девушки этим довольны. Алисия Барнетт, чья пара выбила Винус Уильямс и Джейми Мюррэй, считает, что некоторые традиции можно изменить. Еще одна теннисистка из Великобритании Юрико Миядзаки не уверена, что белый дресс-код следует менять, но признает: некоторым игрокам приходится тяжело.
Очевидно, что обсуждения выступлений женщин в белой форме будут звучать чаще. В клубах уже идут им навстречу. Интересно, как этот вопрос будут решать спонсоры, поставляющие формы. И повлияет ли это на правила, например, «Уимблдона».