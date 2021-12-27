Что я хочу забыть из 2021 года и больше никогда не видеть. Авторы «Гола» грустят и злятся
Дмитрий Проскурин хочет забыть Олимпиаду
Из Олимпиады давно вышел воздух смысла. Обрюзгший франкенштейн из прошлого неуютно чувствует себя в современности, но помнит силу остывающих смыслов. Это все-таки Олимпиада, это все-таки единственный шанс для миллионов спортсменов сверкнуть. Это же страны, флаги, политика. Но нужна ли спорту Олимпиада?
Возможно, проблема ее была всегда – просто не подсвечивалась крутостью развитых систем: АПЛ, UFC, Супербоулом.
В 2021 году Олимпийские игры делали больно. Пустые стадионы. Скучные сюжеты. Токсичная ругань в художественной гимнастике. Токийская усталость, закрыться бы от нее форточкой и подумать о чем-то более интересном, чем стрельба из лука.
Эмоция «Ура, у России медаль!» тоже приелась катастрофически быстро – это видно и в настроении читателей, которые падающим интересом к ОИ намекали – скорее бы это закончилось.
Олимпиада еще отражает жизнь. Чемпионами в скейтборде становятся дети, МОК допускает трансгендеров; наверное, мы доживем до киберспорта. Но пока летняя Олимпиада – скучное собрание скучных дисциплин, тягомотина во славу патриотической эрекции.
Вы вообще помните звезд не из России с победами в Токио?
Николай Живоглядов хочет забыть лихорадку ЦСКА
ЦСКА, ну ты чего? Клуб, который всегда бюджетно закупался и выгодно перепродавал игроков, не допускал сливов и всегда держал атмосферу под контролем, за 2021 год растерял репутацию и превратился в склад негатива. Хуже всего – молчаливое равнодушие к происходящему, когда вокруг полыхает.
В марте ЦСКА уволил Виктора Гончаренко. Возможно, Гончаренко виноват сам:
- не справлялся по эмоциям (уезд в Беларусь);
- потерял помощников Онопко и Овчинникова (Овчинников говорил о конфликтах);
- временно валился по результатам (провал в Лиге Европы и поражения в РПЛ).
Но:
• ЦСКА лидировал в середине прошлого сезона, а на момент увольнения Гончаренко шел пятым;
• ЦСКА впервые за последние пять лет серьезно закупился (€32 млн – самые большие траты при Гончаренко), но Бохинен второй сезон почти не играет, Гайч уехал в Италию, Фукс лечится, а Эджуке до сих пор трансформируется в улучшенную версию Мусы.
Гончаренко, которого вы не знаете. Жил около Чернобыля, уходил в лес и плакал после удаления, швырял чайник в раздевалке
Больше негодований – здесь. То есть адекватные результаты при дырявой селекции. Что было дальше? В критической ситуации ЦСКА поставил Ивицу Олича, который ни разу не был главным тренером. А? Что? Почему? Точно обдуманное и правильное решение? Точно Олич сильнее и нужнее Гончаренко? Может, тогда этому есть внятные объяснения? Нет.
Хаос подкрепился, когда журналист «Чемпионата» Андрей Панков раскритиковал ЦСКА за решения и стратегию. В ответ руководство написало о «псевдожурналистах», «провокаторах» и «недоброжелателях» и сказало, что «междоусобицы и смуты» в команде нет. Панков лишился аккредитации, а «Чемпионат» и Sports объявили бойкот ЦСКА.
Наверное, Олич приходил, чтобы через пару месяцев уехать обратно? Наверное, ставить неопытного спасителя, но не дать развернуться и уволить сразу после возвращения из отпуска – ок? А потом устроить перестрелку через интервью? В этом тоже виноваты провокаторы и псевдожурналисты?
Конец года – грусть-стыд-боль: сначала ЦСКА выбесил фанатов странным приходом тиктокеров на стадион, потом – робко ответил на массовые задержания и ничего не сделал против. Все закончилось странным решением по проведению/непроведению матча против «Арсенала».
Боже, все это уместилось за год? Переболеть, забыть и больше не видеть.
Валера Полевиков хочет забыть сборную Англии
Хочется забыть и больше никогда не видеть все, что цинично к футболу. Сборную Англии, например. Да, это четко выверено и надежно. Но как же это скучно и цинично, как же в этом мало творчества и вдохновения.
Или некоторые матчи / отрезки игры «Манчестер Сити». Когда он становится похож на сборную Англии. Когда владение мячом идет не ради обострения и моментов, а просто, чтобы сохранить мяч и не дать сопернику атаковать. Фу. Вдвойне обидно осознавать, что это одна из лучших команд мира. С лучшим составом и тренером. Неужели футбол приходит к этому – что лучшие играют вот так? Верю и надеюсь, что это некоторые издержки и такого станет меньше.
Почему победа Италии на Евро важна для истории футбола
Александр Плеханов хочет забыть истерику вокруг художественной гимнастики
Олимпиада-2020 была одним из важных турниров в моей жизни. На ней я впервые знакомился с летними олимпийскими видами так плотно. Перед стартом турнира больше всего ждал начала художественной гимнастики. Этот вид спорта многие в моем окружении почему-то считали эталонным. И воспоминание из детства: мама ждет трансляции и много радуется.
По результатам художественная гимнастика похожа на синхронное плавание. Формально русская тренерская школа и спортсмены из России там и там стоят выше остальных. Это выражается и в медальных золотых сериях. Вспомните хотя бы синхронистку Ромашину, которая сделала рекордные семь олимпийских побед. Художественная гимнастика – о подобном доминировании.
В индивидуальном и групповом многоборье Россия удерживала золото Олимпиады с 2000 года. Просто брала его каждый новый олимпийский цикл, а потом привычно начинала подготовку к новому. Менялись спортсменки, но все повторялось. Олимпиада-2020 – первое поражение за много-много лет. И кажется, что оно наконец-то должно нас чему-то научить.
Я видел эмоции Дины Авериной, которую обнимала сестра. И в тот момент тоже ей сопереживал. Но все мое желание поддержки убила истерия от чиновников, вещателей и даже от простых злых людей. Зачем нужно было так оскорблять победившую Ашрам? Зачем бесконечно кричать о субъективных оценках? Зачем сейчас искусственно ставить Аверину на первое место?
Лицом художественной гимнастики была и остается Ирина Винер-Усманова. Что сделала она после олимпийского поражения? Правильно: пошла на «Матч ТВ», везде оскорбляла всех вокруг, назвала идиотом спортивного гимнаста Далалояна. За что? Просто он адекватно обратил внимание, что Аверина получила в подарок такую же машину, как и золотые медалисты.
Полгода все вокруг только орут и обвиняют в поражении конкретных людей. Еще следят за каждым спортивным движением той самой победившей Ашрам. Личная трагедия Дины Авериной стала проблемой России. Обычная спортсменка Ашрам – враг каждого фаната. Люди, вы хуже сектантов из «Спартака». Мама, верни мне детство. Я не хочу знать такую гимнастику.
Илья Егоров хочет забыть поведение «Локомотива»
Я зачем-то всем говорю, что абстрагировался от русского футбола и «Локомотива». Но это все хрень. Я каждый уикенд включаю трансляцию «Локо», жду, надеюсь, переживаю, радуюсь и расстраиваюсь. В последнее время расстройства стало больше.
Я вообще не понял летне-осеннего перформанса «Локо». Николич брал уверенностью и душевностью. Он привык к составу, игроки привыкли к нему: появлялась молодежь, в матчевых отчетах – победы.
Вдруг – бам, новое руководство, смена курса, Рангник, 30 миллионов от РЖД, Бека-Бека, Керк, Анджорин, намеки на системы «Ред Булла». Вау. Сперва все шло нормально. Но потом уволили Николича, пригласили Гисдоля (зачем и как?), а потом Рангник улетел сам. И все, на этом идиллия сломалась, начались поражения, пропала игра, запахло дичью.
Знаете, почему я всем говорил, что абстрагировался от русского футбола? Потому что даже самое теплое и понятное быстро превращается в противное и подозрительное. Кто-то сейчас может объяснить, в какую сторону катится «Локо»? Кто-то может сказать, за какие миллионы клуб будет отдавать всю эту малоизвестную молодежь? Хотя бы один человек может объяснить, во что играет Гисдоль? Хоть кто-то может сказать, почему вдруг летом «Локомотив» пригласил Томаса Цорна?
Хоть одна живая душа может мне объяснить, что стало с тем «Локомотивом», который совсем недавно приносил эмоции? На все один ответ: «Нет». Сейчас «Локо» – это бардак и стыдная грусть. Напишу на бумажке пожелание, чтобы клуб поскорее выздоровел, сожгу ее и отправлю в бокал с компотом. Сорри, не пью – хотя после такого надо бы.
Михаил Морозов хочет забыть чувства от всех грустных историй года
Вообще, прекрасной была бы идея забыть весь 2021-й за редким исключением. Но если касаться спорта, забыть я хочу, скорее, не что видел, а что чувствовал, когда видел. Безнадежность. Невозможность повлиять. Понимание, что душой ты там, а от тебя ничего не зависит. Это беда Эриксена, избиение наших в Копенгагене, убийство «Спартака» в Петербурге, срезка Кудряшова.
Понятно, что такое все равно всегда будет. Где-то чаще будет Рассказов, где-то реже будет Селихов. Но концентрация безнадежных эпизодов почему-то была особенно высокой именно в этом году. Это и есть проблема личных симпатий – в футболе родные команды явно трещат, а в других видах спорта повезло болеть за середняков. Но иногда они рушатся все разом, и это неприятно.