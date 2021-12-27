Что я хочу забыть из 2021 года и больше никогда не видеть. Авторы «Гола» грустят и злятся

Хаос подкрепился, когда журналист «Чемпионата» Андрей Панков раскритиковал ЦСКА за решения и стратегию. В ответ руководство написало о «псевдожурналистах», «провокаторах» и «недоброжелателях» и сказало, что «междоусобицы и смуты» в команде нет. Панков лишился аккредитации, а «Чемпионат» и Sports объявили бойкот ЦСКА.

Наверное, Олич приходил, чтобы через пару месяцев уехать обратно? Наверное, ставить неопытного спасителя, но не дать развернуться и уволить сразу после возвращения из отпуска – ок? А потом устроить перестрелку через интервью? В этом тоже виноваты провокаторы и псевдожурналисты?

Конец года – грусть-стыд-боль: сначала ЦСКА выбесил фанатов странным приходом тиктокеров на стадион, потом – робко ответил на массовые задержания и ничего не сделал против. Все закончилось странным решением по проведению/непроведению матча против «Арсенала».

Боже, все это уместилось за год? Переболеть, забыть и больше не видеть.

Валера Полевиков хочет забыть сборную Англии

Хочется забыть и больше никогда не видеть все, что цинично к футболу. Сборную Англии, например. Да, это четко выверено и надежно. Но как же это скучно и цинично, как же в этом мало творчества и вдохновения.

Или некоторые матчи / отрезки игры «Манчестер Сити». Когда он становится похож на сборную Англии. Когда владение мячом идет не ради обострения и моментов, а просто, чтобы сохранить мяч и не дать сопернику атаковать. Фу. Вдвойне обидно осознавать, что это одна из лучших команд мира. С лучшим составом и тренером. Неужели футбол приходит к этому – что лучшие играют вот так? Верю и надеюсь, что это некоторые издержки и такого станет меньше.

Почему победа Италии на Евро важна для истории футбола

Александр Плеханов хочет забыть истерику вокруг художественной гимнастики

Олимпиада-2020 была одним из важных турниров в моей жизни. На ней я впервые знакомился с летними олимпийскими видами так плотно. Перед стартом турнира больше всего ждал начала художественной гимнастики. Этот вид спорта многие в моем окружении почему-то считали эталонным. И воспоминание из детства: мама ждет трансляции и много радуется.

По результатам художественная гимнастика похожа на синхронное плавание. Формально русская тренерская школа и спортсмены из России там и там стоят выше остальных. Это выражается и в медальных золотых сериях. Вспомните хотя бы синхронистку Ромашину, которая сделала рекордные семь олимпийских побед. Художественная гимнастика – о подобном доминировании.

В индивидуальном и групповом многоборье Россия удерживала золото Олимпиады с 2000 года. Просто брала его каждый новый олимпийский цикл, а потом привычно начинала подготовку к новому. Менялись спортсменки, но все повторялось. Олимпиада-2020 – первое поражение за много-много лет. И кажется, что оно наконец-то должно нас чему-то научить.