«Неужели нельзя критиковать?» Монолог журналиста Андрея Панкова, которого забанил ЦСКА и которого медиа поддержали бойкотом клуба

Спустя сутки мы поговорили с Андреем Панковым и узнали: что он чувствует, правда ли он дружил с ЦСКА и зачем вообще журналистам переживать из-за аккредитаций. Вот его монолог:

«Я, когда писал текст, не думал, что будет такая реакция. Для меня самого это загадка. Видимо, суммировав проблемы и вопросы, я попал в цель. Поэтому ситуация так изменилась. При этом в этой статье я никаких Америк не открыл. Я реально объединил все знания и вопросы, которые были у болельщиков.

У нас с ЦСКА нормальная рабочая дружба. Но в последнее время как-то немного поменялось все. Я не помню, когда в последний раз делал интервью, именно договорившись с ЦСКА или напрямую с игроком.

Я болею за ЦСКА. Но я не скажу, что мы большие друзья. В последний раз «Чемпионат» даже не позвали на большое интервью Бохинена для всех СМИ – у ЦСКА была обида на «Чемпионат». Но тут я не буду вдаваться в подробности.

У меня есть хорошие отношения с некоторыми людьми. Но прямо такого, чтобы я дружу с клубом – нет, такого нет. Я знаю, что многие меня там не любят из-за моих инсайдов.

ЦСКА уверен, что это слухи, основанные на чьем-то заказе? Я не знаю, не могу за них отвечать. Никакого заказа точно не было. Я в какой-то момент пришел в редакцию и понял, что наболело, нужно написать текст. Я не знаю, в чем ЦСКА уверен, но такой реакции я не ожидал.

Попыток урегулировать конфликт со стороны ЦСКА не было. Просто было выпущено заявление про провокаторов-журналистов. Потом я подался на матч, написав сотруднику пресс-службы. Вот и все. С моей стороны тоже ничего не предпринималось. Я не видел здесь никакого конфликта, потому что я написал абсолютно обычный, невеликий и несенсационный текст. Просто обычный текст, в котором высказал свое мнение.