«Неужели нельзя критиковать?» Монолог журналиста Андрея Панкова, которого забанил ЦСКА и которого медиа поддержали бойкотом клуба
25 апреля ЦСКА проиграл в московском дерби «Спартаку» (0:1). На следующий день автор «Чемпионата» Андрей Панков выпустил материал о проблемах внутри ЦСКА. Полный текст вы можете прочитать здесь. Кратко – о том, что было в материале:
- Панков писал, что председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин может разорвать контракт с гендиректором Романом Бабаевым без компенсации.
- В материале было утверждение, что клубом управляет не Евгений Гинер, а Орешкин и Бабаев. Важная добивка: у них нет рабочего согласия.
- Также был разбор провальных трансферов, мысли о назначении Олича, плохой физподготовке команды и т.д.
Сначала ЦСКА выпустил заявление, в котором сказал: «В последние дни ряд журналистов и провокаторов нагнетают ситуацию и пытаются создать негативный фон вокруг клуба». 30 апреля ЦСКА отказал Панкову в аккредитации на домашний матч против «Уфы». А «Чемпионат» и Sports.ru поддержали его бойкотом ЦСКА на один тур (они ничего не пишут про клуб все выходные).
Спустя сутки мы поговорили с Андреем Панковым и узнали: что он чувствует, правда ли он дружил с ЦСКА и зачем вообще журналистам переживать из-за аккредитаций. Вот его монолог:
«Я, когда писал текст, не думал, что будет такая реакция. Для меня самого это загадка. Видимо, суммировав проблемы и вопросы, я попал в цель. Поэтому ситуация так изменилась. При этом в этой статье я никаких Америк не открыл. Я реально объединил все знания и вопросы, которые были у болельщиков.
У нас с ЦСКА нормальная рабочая дружба. Но в последнее время как-то немного поменялось все. Я не помню, когда в последний раз делал интервью, именно договорившись с ЦСКА или напрямую с игроком.
Я болею за ЦСКА. Но я не скажу, что мы большие друзья. В последний раз «Чемпионат» даже не позвали на большое интервью Бохинена для всех СМИ – у ЦСКА была обида на «Чемпионат». Но тут я не буду вдаваться в подробности.
У меня есть хорошие отношения с некоторыми людьми. Но прямо такого, чтобы я дружу с клубом – нет, такого нет. Я знаю, что многие меня там не любят из-за моих инсайдов.
ЦСКА уверен, что это слухи, основанные на чьем-то заказе? Я не знаю, не могу за них отвечать. Никакого заказа точно не было. Я в какой-то момент пришел в редакцию и понял, что наболело, нужно написать текст. Я не знаю, в чем ЦСКА уверен, но такой реакции я не ожидал.
Попыток урегулировать конфликт со стороны ЦСКА не было. Просто было выпущено заявление про провокаторов-журналистов. Потом я подался на матч, написав сотруднику пресс-службы. Вот и все. С моей стороны тоже ничего не предпринималось. Я не видел здесь никакого конфликта, потому что я написал абсолютно обычный, невеликий и несенсационный текст. Просто обычный текст, в котором высказал свое мнение.
Я не могу сказать, что я сильно в восторге от текста. Можно было написать больше. Можно было и аргументировать лучше, и добавить больше информации. Почему его можно рекомендовать? Там такая компиляция базовых вопросов, которые накопились. Плюс инсайды, которые доступны мне.
Меня вся ситуация не сильно задела. Это их право. Просто сам такой подход непонятен – не очень понятно, за что. Неужели уже нельзя критиковать клуб? Аккредитация же это всего лишь способ сходить на матч.
Я не знаю, разовый ли это бан или нет. На «Краснодар» я подамся – а дальше пусть они решают. Никого упрашивать и уговаривать я не буду».