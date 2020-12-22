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Евгений Гинер
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Евгений Гинер
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Последние новости
Футбол
Гинер и Федун не прошли в Исполком РФС
#Евгений Гинер
22 декабря 2020, 15:57
Футбол
Федун и Гинер предлагают вернуть фанатов на матчи РПЛ
#РПЛ
27 мая 2020, 19:18
Футбол
У ЦСКА новый председатель совета директоров – это помощник президента РФ
#Максим Орешкин
08 мая 2020, 15:08
Все новости
Материалы
«Коронавирус отступил! Это Гинер все купил!» ЦСКА переделал культовый заряд фанатов под юбилей Гинера
1
#Евгений Гинер
26 мая 2020, 13:54
1
Гинер мечтал о чемпионате из частных клубов, а теперь сам передал ЦСКА под управление госкорпорации
#ЦСКА
22 апреля 2020, 18:28
РФС будет комментировать работу судей, штрафовать клубы за их критику и откажется от реформы в ПФЛ
#РФС
24 декабря 2019, 18:30
История отношений ЦСКА и ВЭБ: раньше банк давал деньги на стадион, сейчас – получил 75% акций клуба
#ЦСКА
13 декабря 2019, 23:50
Гинер отстранен от футбола за оскорбления. Пять лет назад его не наказали за фразу «Животное натуральное» в адрес президента РФС
#Евгений Гинер
13 декабря 2019, 16:32
«Господин Егоров – конченый негодяй». ЦСКА взорвался из-за судейства
#ЦСКА
07 декабря 2019, 21:00
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