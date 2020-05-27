Федун и Гинер предлагают вернуть фанатов на матчи РПЛ

Сезон РПЛ должен возобновиться с 21 июня, планируется, что матчи пройдут без зрителей.

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил на онлайн-совещании с Владимиром Путиным смягчить режим самоизоляции в Москве.

«Надеюсь, будет возможность, в связи с тем, что Собянин сейчас будет снимать карантин, разрешить посещение стадиона болельщикам с учетом санитарных норм, – слова владельца «Спартака» Леонида Федуна. – Чтобы болельщики были на расстоянии двух метров друг от друга и так далее. Это было бы очень хорошо».

Президент ЦСКА Евгений Гинер предлагает: «Продумать варианты с возвращением болельщиков на стадионы. Понятно, я не говорю о полных трибунах, возможно, о половине стадиона, но это уже детали. Нужно подготовить медицинские требования – измерения температуры у болельщиков, экспресс-тесты и так далее».