Леонид Федун

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Политика
Forbes составил топ успешных российских бизнесменов за год. В него попали совладельцы «Спартака», «Северстали» и СКА
#мир
Разное
500 богатейших людей мира. 29 из них – россияне: в том числе совладельцы и спонсоры клубов РПЛ, КХЛ, сборной России
#мир
Футбол
Федун находится на лечении в Германии. Есть подтверждение от «Спартака»
#Леонид Федун
Футбол
СМИ написали о переговорах «Спартака» с Черчесовым. Клуб назвал это фейком, владелец отказался от комментариев
#Спартак
Футбол
Федун назвал домыслами увольнение Витории из «Спартака»
#Спартак
Футбол
«В интересах «Спартака» – скорее потушить информационной пожар». Салихова удалила телеграм-канал
#Спартак
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Федун четыре года назад: больше Заболотный «Спартаку» такие голы не забьет. Заболотный-2021: 🌝🌝🌝
#РПЛ
В «Спартаке» опять скандал. Спортивный директор громко уходит из-за постоянных унижений и влияния Тедеско на последние трансферы
#Дмитрий Попов
Федун, которого мы не знали: любит силиконовую грудь, «не еврей» и наполовину финн, считал Кононова равным Гончаренко
#Леонид Федун
Еще 15 гифок из «Симпсонов», которые опишут год «Спартака»
#Спартак
В «Спартаке» большая текучка менеджеров. Например, гендиректоры – 4 за 5 лет
#Спартак
Федун уже хотел снять «Спартак» с чемпионата – это было в 2013-м, и тоже из-за судейства
#Леонид Федун
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