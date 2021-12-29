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Леонид Федун
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Леонид Федун
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Политика
Forbes составил топ успешных российских бизнесменов за год. В него попали совладельцы «Спартака», «Северстали» и СКА
#мир
29 декабря 2021, 15:11
3
Разное
500 богатейших людей мира. 29 из них – россияне: в том числе совладельцы и спонсоры клубов РПЛ, КХЛ, сборной России
#мир
01 ноября 2021, 18:01
Футбол
Федун находится на лечении в Германии. Есть подтверждение от «Спартака»
#Леонид Федун
05 октября 2021, 18:49
Футбол
СМИ написали о переговорах «Спартака» с Черчесовым. Клуб назвал это фейком, владелец отказался от комментариев
#Спартак
31 августа 2021, 17:54
Футбол
Федун назвал домыслами увольнение Витории из «Спартака»
#Спартак
30 августа 2021, 19:35
Футбол
«В интересах «Спартака» – скорее потушить информационной пожар». Салихова удалила телеграм-канал
#Спартак
08 августа 2021, 16:20
Футбол
Федун – четвертый в списке самых обедневших миллиардеров 2020 года
#Леонид Федун
28 декабря 2020, 18:41
Футбол
Гинер и Федун не прошли в Исполком РФС
#Евгений Гинер
22 декабря 2020, 15:57
Футбол
Федун сказал, что «Спартак» не снимется с РПЛ, но готов покинуть поле в случае продолжения судейской травли
#Леонид Федун
12 августа 2020, 12:28
Футбол
«Сезон новый, порядки старые». Реакция твиттера «Спартака» на результат матча с «Сочи»
#Спартак
09 августа 2020, 22:29
Футбол
«Я не знаю». Тедеско на русском ответил на вопрос о судействе в матчах «Спартака»
#Доменико Тедеско
09 августа 2020, 22:24
Футбол
Леонид Федун сказал, что «Спартак» снимется с чемпионата
#Леонид Федун
09 августа 2020, 22:15
2
Футбол
Юран хочет позвонить Федуну из-за своей отставки из «Химок»
#Сергей Юран
01 августа 2020, 00:07
Футбол
Федун предложил запустить хэштег «судите «Спартак», как «Зенит», и мы будем чемпионами»
#Леонид Федун
15 июля 2020, 21:09
Футбол
Газизов – новый гендиректор «Спартака»
#Шамиль Газизов
08 июля 2020, 22:56
Футбол
Федун и Гинер предлагают вернуть фанатов на матчи РПЛ
#РПЛ
27 мая 2020, 19:18
Футбол
Федун госпитализирован из-за коронавируса
#Леонид Федун
07 мая 2020, 12:18
Футбол
Терри не перешел в «Спартак» из-за дочки. Она считала, что в России по улицам гуляют медведи 🐻
#Джон Терри
17 апреля 2020, 12:05
Футбол
Абрамович, Федун и Галицкий – в списке 200 богатейших бизнесменов России
#деньги
16 апреля 2020, 14:05
Футбол
Федун, Рыболовлев, Абрамович и Усманов попали в рейтинг миллиардеров по России от Forbes
#Россия
08 апреля 2020, 09:04
Футбол
Новые откровения Федуна: с Каррерой не было будущего, Кононов будет строить команду, чемпионство – «если повезет»
#Спартак
20 июня 2019, 10:50