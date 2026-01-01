Леонид Федун

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Политика
Forbes составил топ успешных российских бизнесменов за год. В него попали совладельцы «Спартака», «Северстали» и СКА
#мир
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Разное
500 богатейших людей мира. 29 из них – россияне: в том числе совладельцы и спонсоры клубов РПЛ, КХЛ, сборной России
#мир
Футбол
Федун находится на лечении в Германии. Есть подтверждение от «Спартака»
#Леонид Федун
Футбол
СМИ написали о переговорах «Спартака» с Черчесовым. Клуб назвал это фейком, владелец отказался от комментариев
#Спартак
Футбол
Федун назвал домыслами увольнение Витории из «Спартака»
#Спартак
Футбол
«В интересах «Спартака» – скорее потушить информационной пожар». Салихова удалила телеграм-канал
#Спартак
Футбол
Федун – четвертый в списке самых обедневших миллиардеров 2020 года
#Леонид Федун
Футбол
Гинер и Федун не прошли в Исполком РФС
#Евгений Гинер
Футбол
Федун сказал, что «Спартак» не снимется с РПЛ, но готов покинуть поле в случае продолжения судейской травли
#Леонид Федун
Футбол
«Сезон новый, порядки старые». Реакция твиттера «Спартака» на результат матча с «Сочи»
#Спартак
Футбол
«Я не знаю». Тедеско на русском ответил на вопрос о судействе в матчах «Спартака»
#Доменико Тедеско
Футбол
Леонид Федун сказал, что «Спартак» снимется с чемпионата
#Леонид Федун
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Футбол
Юран хочет позвонить Федуну из-за своей отставки из «Химок»
#Сергей Юран
Футбол
Федун предложил запустить хэштег «судите «Спартак», как «Зенит», и мы будем чемпионами»
#Леонид Федун
Футбол
Газизов – новый гендиректор «Спартака»
#Шамиль Газизов
Футбол
Федун и Гинер предлагают вернуть фанатов на матчи РПЛ
#РПЛ
Футбол
Федун госпитализирован из-за коронавируса
#Леонид Федун
Футбол
Терри не перешел в «Спартак» из-за дочки. Она считала, что в России по улицам гуляют медведи 🐻
#Джон Терри
Футбол
Абрамович, Федун и Галицкий – в списке 200 богатейших бизнесменов России
#деньги
Футбол
Федун, Рыболовлев, Абрамович и Усманов попали в рейтинг миллиардеров по России от Forbes
#Россия
Футбол
Новые откровения Федуна: с Каррерой не было будущего, Кононов будет строить команду, чемпионство – «если повезет»
#Спартак