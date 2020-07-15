Федун предложил запустить хэштег «судите «Спартак», как «Зенит», и мы будем чемпионами»

Президент «Спартака» Леонид Федун снова отреагировал на судейство в матчах его клуба. В игре с «Ахматом» «Спартаку» отменили пенальти, а потом и забитый гол.

«Я сказал ребятам, что надо отвечать на судейские дела. По-другому нельзя. Мы не могли не упомянуть. Вообще хотим запустить хэштег: судите «Спартак», как «Зенит», и мы будем чемпионами», – сказал Федун.