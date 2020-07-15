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#Леонид Федун #РПЛ #Футбол #Спартак #Зенит

Федун предложил запустить хэштег «судите «Спартак», как «Зенит», и мы будем чемпионами»

15 июля 2020, 21:09

Президент «Спартака» Леонид Федун снова отреагировал на судейство в матчах его клуба. В игре с «Ахматом» «Спартаку» отменили пенальти, а потом и забитый гол.

«Я сказал ребятам, что надо отвечать на судейские дела. По-другому нельзя. Мы не могли не упомянуть. Вообще хотим запустить хэштег: судите «Спартак», как «Зенит», и мы будем чемпионами», – сказал Федун.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Ответ на эти события
ВАР отобрал у «Спартака» пенальти, а потом и гол. Позже над этим посмеялся даже диктор стадиона
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