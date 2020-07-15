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Федун предложил запустить хэштег «судите «Спартак», как «Зенит», и мы будем чемпионами»
15 июля 2020, 21:09
Президент «Спартака» Леонид Федун снова отреагировал на судейство в матчах его клуба. В игре с «Ахматом» «Спартаку» отменили пенальти, а потом и забитый гол.
«Я сказал ребятам, что надо отвечать на судейские дела. По-другому нельзя. Мы не могли не упомянуть. Вообще хотим запустить хэштег: судите «Спартак», как «Зенит», и мы будем чемпионами», – сказал Федун.
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