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ВАР отобрал у «Спартака» пенальти, а потом и гол. Позже над этим посмеялся даже диктор стадиона

15 июля, 19:40

Группа «Спартака» вк

Претензии спартаковцев к судейству были во всех матчах после коронавирусной паузы. На что были жалобы:

  • На пенальти «Арсенала» – контакт Ещенко и Григалавы;
  • На отмененный гол Соболева «Уфе», там же был вопрос, пересек ли мяч после еще одного его удара линию ворот;
  • На падение Зобнина в штрафной площади ЦСКА;
  • На отмененный гол Соболева «Тамбову»;
  • На пенальти «Локомотива» – контакт Умярова и Алексея Миранчука;
  • На падение Понсе при выходе один на один с вратарем «Сочи».

Матч предпоследнего тура – с «Ахматом». Аж три эпизода в первом тайме.

1. Айртон упал в штрафной «Ахмата» – судья Алексей Сухой поставил пенальти.

После видеопросмотра пенальти был отменен – нарушение произошло до штрафной. Ненахов схватил Айртона за футболку и коснулся его руки.

2. «Спартак» забил практически тут же – после подачи углового Гапонов скинул мяч на Понсе. Гол отменен из-за офсайда у Жиго.

Но касался ли он мяча и как повлиял на эпизод?

ВАР отменил гол, лайнсмен сделал жест после этого решения, зажав руку в кулаке.

Оба момента в динамике:

3. После еще одной атаки «Спартака» мяч попал в руку Семенову. ВАР не проверял эпизод.

Судья – в нескольких метрах:

«Гол в ворота «Ахмата» на этот раз точно забил Роман Зобнин», – сказал по стадиону диктор после того, как счет стал 1:0. Перепроверять гол ВАР не стал.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Скриншоты с трансляции «Матч ТВ»
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