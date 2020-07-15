ВАР отобрал у «Спартака» пенальти, а потом и гол. Позже над этим посмеялся даже диктор стадиона

Претензии спартаковцев к судейству были во всех матчах после коронавирусной паузы. На что были жалобы:

На пенальти «Арсенала» – контакт Ещенко и Григалавы;

На отмененный гол Соболева «Уфе», там же был вопрос, пересек ли мяч после еще одного его удара линию ворот;

На падение Зобнина в штрафной площади ЦСКА;

На отмененный гол Соболева «Тамбову»;

На пенальти «Локомотива» – контакт Умярова и Алексея Миранчука;

На падение Понсе при выходе один на один с вратарем «Сочи».

Матч предпоследнего тура – с «Ахматом». Аж три эпизода в первом тайме.

1. Айртон упал в штрафной «Ахмата» – судья Алексей Сухой поставил пенальти.

После видеопросмотра пенальти был отменен – нарушение произошло до штрафной. Ненахов схватил Айртона за футболку и коснулся его руки.