ВАР отобрал у «Спартака» пенальти, а потом и гол. Позже над этим посмеялся даже диктор стадиона
Претензии спартаковцев к судейству были во всех матчах после коронавирусной паузы. На что были жалобы:
- На пенальти «Арсенала» – контакт Ещенко и Григалавы;
- На отмененный гол Соболева «Уфе», там же был вопрос, пересек ли мяч после еще одного его удара линию ворот;
- На падение Зобнина в штрафной площади ЦСКА;
- На отмененный гол Соболева «Тамбову»;
- На пенальти «Локомотива» – контакт Умярова и Алексея Миранчука;
- На падение Понсе при выходе один на один с вратарем «Сочи».
Матч предпоследнего тура – с «Ахматом». Аж три эпизода в первом тайме.
1. Айртон упал в штрафной «Ахмата» – судья Алексей Сухой поставил пенальти.
После видеопросмотра пенальти был отменен – нарушение произошло до штрафной. Ненахов схватил Айртона за футболку и коснулся его руки.
2. «Спартак» забил практически тут же – после подачи углового Гапонов скинул мяч на Понсе. Гол отменен из-за офсайда у Жиго.
Но касался ли он мяча и как повлиял на эпизод?
ВАР отменил гол, лайнсмен сделал жест после этого решения, зажав руку в кулаке.
Оба момента в динамике:
3. После еще одной атаки «Спартака» мяч попал в руку Семенову. ВАР не проверял эпизод.
Судья – в нескольких метрах:
«Гол в ворота «Ахмата» на этот раз точно забил Роман Зобнин», – сказал по стадиону диктор после того, как счет стал 1:0. Перепроверять гол ВАР не стал.