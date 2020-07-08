Доменико Тедеско
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Тедеско удален в дерби: спорил из-за пенальти, орал на судей, толкал резервного
08 июля, 21:38
«Спартак» выигрывал 1:0 у «Локомотива» в дерби до того, как Умяров сфолил в штрафной на Алексее Миранчуке. Назначенный Сергеем Лапочкиным пенальти вызвал ярость у Доменико Тедеско. Лапочкин показал ему сразу две желтые карточки.
Тедеско после этого:
- Много ругался на судей;
- Отказывался уходить в подтрибунное помещение;
- Все-таки ушел, но отталкивал всех, кто попадался на пути.
Во время показа эпизода режиссер так увлекся моментом с уходом Тедеско, что сам удар с пенальти был показан вообще без подготовки.
Для Тедеско это шестой матч, где он получает карточки от судей. Всего таких матчей в РПЛ – 14 (еще один он пропустил из-за дисквалификации).
В каких играх его наказывали:
- 14-й тур, «Локомотив»;
- 15-й тур, «Арсенал»;
- 16-й тур, «Крылья Советов»;
- 22-й тур, «Оренбург»;
- 25-й тур, ЦСКА;
- 27-й тур, «Локомотив».
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