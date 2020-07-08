Доменико Тедеско
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#Доменико Тедеско #Футбол #РПЛ #Спартак #Локомотив

Тедеско удален в дерби: спорил из-за пенальти, орал на судей, толкал резервного

08 июля, 21:38

Твиттер «Спартака»

«Спартак» выигрывал 1:0 у «Локомотива» в дерби до того, как Умяров сфолил в штрафной на Алексее Миранчуке. Назначенный Сергеем Лапочкиным пенальти вызвал ярость у Доменико Тедеско. Лапочкин показал ему сразу две желтые карточки.

Тедеско после этого:

  • Много ругался на судей;
  • Отказывался уходить в подтрибунное помещение;
  • Все-таки ушел, но отталкивал всех, кто попадался на пути.

Во время показа эпизода режиссер так увлекся моментом с уходом Тедеско, что сам удар с пенальти был показан вообще без подготовки.

Для Тедеско это шестой матч, где он получает карточки от судей. Всего таких матчей в РПЛ – 14 (еще один он пропустил из-за дисквалификации).

В каких играх его наказывали:

  • 14-й тур, «Локомотив»;
  • 15-й тур, «Арсенал»;
  • 16-й тур, «Крылья Советов»;
  • 22-й тур, «Оренбург»;
  • 25-й тур, ЦСКА;
  • 27-й тур, «Локомотив».

Мнения разделились.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Как это происходило раньше
Каждый матч Тедеско в «Спартаке» – эмоции. От этого есть карточки и уже возможна дисквалификация
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