Тедеско удален в дерби: спорил из-за пенальти, орал на судей, толкал резервного

«Спартак» выигрывал 1:0 у «Локомотива» в дерби до того, как Умяров сфолил в штрафной на Алексее Миранчуке. Назначенный Сергеем Лапочкиным пенальти вызвал ярость у Доменико Тедеско. Лапочкин показал ему сразу две желтые карточки.

Тедеско после этого:

Много ругался на судей;

Отказывался уходить в подтрибунное помещение;

Все-таки ушел, но отталкивал всех, кто попадался на пути.

Во время показа эпизода режиссер так увлекся моментом с уходом Тедеско, что сам удар с пенальти был показан вообще без подготовки.