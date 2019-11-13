Каждый матч Тедеско в «Спартаке» – эмоции. От этого есть карточки и уже возможна дисквалификация
Почему Тедеско получает карточки?
Доменико Тедеско отработал в «Спартаке» уже пять матчей (четыре в РПЛ + Кубок России). В них «Спартак» трижды победил, один раз сыграл вничью и проиграл. Тедеско показывает разные результаты, меняет тактические схемы, но одно всегда привычно – он прыгает у тренерской скамейки, иногда выбегает на поле и эмоционально реагирует на каждое решение арбитра.
Со стороны это обычно выглядит способом взбодрить команду и самого себя, но теперь за такие проявления наказывают.
Что об этом есть в правилах?
Как и во всех чемпионатах, в России работает дисциплинарный регламент. Там тренеров называют официальными лицами клуба, но все наказания за предупреждения у них прописаны наравне с игроками: дисквалификация за четыре карточки в РПЛ и две в Кубке России. Получить можно за поведение, которое не соответствует правилам игры (излишние эмоции, давление на арбитра).
Такие правила действуют в России и в других чемпионатах с лета 2019 года. До этого все было по-другому: с тренерами и любым другим персоналом команды судьи либо просто разговаривали для профилактики, либо сразу отправляли на трибуну за серьезное нарушение. Никаких карточек предусмотрено не было, от этого иногда возникало непонимание ситуации со стороны болельщиков.
Сколько у Тедеско карточек и чем это грозит?
В четырех играх РПЛ Тедеско выдали уже три предупреждения. Тренера наказывали за излишние эмоции в матчах с «Локомотивом», «Арсеналом» и «Крыльями Советов». Следующая карточка приведет к автоматической дисквалификации главного тренера «Спартака» на один матч РПЛ.
24 ноября «Спартак» сыграет с «Уралом», потом будут декабрьские встречи с «Зенитом» и «Ростовом». Потенциально Тедеско сейчас под угрозой дисквалификации именно на одну из игр с лидерами чемпионата. Если его дисквалифицируют, то роль главного тренера просто исполнит его помощник.
Что думает сам Тедеско и его игроки?
Доменико Тедеско: «По поводу карточек могу сказать, что не знаю, почему их показывают. Если дают карточки за прыжки в технической зоне, за эмоции, то футбол заканчивается. Если бы мне в Германии такие показывали, то пропускал бы 10 матчей за сезон. Да, я выбежал на поле сегодня, но игра была остановлена, не вижу никакой логики в решении показать карточку».
Георгий Джикия: «Слышно его, когда кричит, поддерживает, выбегает на поле. Это все видно. Мне это нравится, пусть продолжает. В этом одна из причин наших побед. А то, что он желтые карточки получает, это ничего страшного. Я особо сравнивать не люблю между тем, что было и что есть, но то, что сейчас происходит, то, как он себя ведет, команду устраивает».
Артем Ребров: «Версии разные. Кто-то сказал, что, может, он не хочет в матче с «Уралом» мерзнуть, хочет в ложе посидеть теплой. Кто-то сказал, что, может, надо штрафовать, наверное, чтобы он делал выводы. Но это добрые шутки. Серьезно это не обсуждали, больше на игре были сконцентрированы, чем на этих моментах».
Кто еще из тренеров в России получал карточки?
Во время игры ЦСКА и «Краснодара» карточками наказывали Мурада Мусаева и Сергея Матвеева. Статус тренера в этом случае не так важен – предупредить могут любого. Владимир Федотов из «Оренбурга» был первым человеком, получившим карточку в игре РПЛ, в Суперкубке России ее показывали Вильяму Оливейре из «Зенита».
В скандальном матче «Крыльев Советов» и «Оренбурга» Миодраг Божович получил красную карточку. Там же удалили Владимира Федотова, который так и не понял решение арбитра: «На меня напали, а я же и получил красную карточку. Прекрасно, здорово!»