Каждый матч Тедеско в «Спартаке» – эмоции. От этого есть карточки и уже возможна дисквалификация

Что об этом есть в правилах?

Как и во всех чемпионатах, в России работает дисциплинарный регламент. Там тренеров называют официальными лицами клуба, но все наказания за предупреждения у них прописаны наравне с игроками: дисквалификация за четыре карточки в РПЛ и две в Кубке России. Получить можно за поведение, которое не соответствует правилам игры (излишние эмоции, давление на арбитра).

Такие правила действуют в России и в других чемпионатах с лета 2019 года. До этого все было по-другому: с тренерами и любым другим персоналом команды судьи либо просто разговаривали для профилактики, либо сразу отправляли на трибуну за серьезное нарушение. Никаких карточек предусмотрено не было, от этого иногда возникало непонимание ситуации со стороны болельщиков.

Сколько у Тедеско карточек и чем это грозит?

В четырех играх РПЛ Тедеско выдали уже три предупреждения. Тренера наказывали за излишние эмоции в матчах с «Локомотивом», «Арсеналом» и «Крыльями Советов». Следующая карточка приведет к автоматической дисквалификации главного тренера «Спартака» на один матч РПЛ.

24 ноября «Спартак» сыграет с «Уралом», потом будут декабрьские встречи с «Зенитом» и «Ростовом». Потенциально Тедеско сейчас под угрозой дисквалификации именно на одну из игр с лидерами чемпионата. Если его дисквалифицируют, то роль главного тренера просто исполнит его помощник.